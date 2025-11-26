焼きたてステーキにあんこうと海老しんじょうの和風鍋、蟹甲羅グラタンなど豊富な料理で新年の幕開けを楽しむ4日間限定の新春ランチブッフェを開催

東急ホテルズ＆リゾーツ株式会社詳細を見る :https://www.tokyuhotels.co.jp/kobesannomiya-r/restaurant/plan/136048/index.html

神戸三宮東急REIホテル（兵庫県神戸市中央区 総支配人：宮崎公之）では、2026年1月1日（木・祝）から1月4日（日）の4日間、レストラン「トリコ」（1F）にて新春ランチブッフェを開催いたします。

今回で4回目となるお正月企画。毎回大人気の“焼きたてを何枚でも食べられる”ことにこだわったサーロインステーキをメインに新年の幕開けにふさわしい豊富な和洋中の料理を取り揃えました。

焼きたて熱々のサーロインステーキは淡路島産玉ねぎ・生姜に神戸ワインで味を引き締めたトリコオリジナルの和風ソース「おにじゃーそーす」でお召しあがりいただきます。

冷製料理は海老・スモークサーモン・レモン風味のポテトの華やかな前菜、鯛・甘海老・鰤のお造り盛り合わせ、丁寧に仕込んだ自家製ポークリエットを神戸の人気ベーカリー“イスズベーカリー”のバケットで挟んだリエットサンド、サラダ類など。

温製料理は牛バラ肉を赤ワインやデミグラスソースでじっくり煮込んだ牛バラ肉のシチュー、あんこうと海老しんじょうの和風鍋、蟹の甲羅を器にした蟹のほぐし身とペンネ入りの蟹甲羅グラタンや蟹爪シューマイ、お子さまにも人気のチキンのから揚げやポテトフライ、ピッツァなどバラエティ豊かなお料理をご用意いたします。

デザートコーナーにはとろけるチョコレートが噴水のように流れるチョコレートファウンテンをご用意。プチシューやワッフル、バナナやオレンジなどのフルーツをたっぷりのとろけるチョコレートにくぐらせてお召しあがりください。 また朝食ブッフェのデザートとしても人気の高い兵庫県産たまごと兵庫県産牛乳で作ったトリコ自家製カスタードプリンもご提供いたします。

ご予約特典として、ご利用前日17時までに予約された大人料金・シルバー料金のお客さまを対象に、「フォアグラとトリュフの冷製フラン ハニーヴィネガーソース」をご提供いたします。

裏漉ししたフォアグラに刻んだトリュフとたまご・生クリーム・牛乳などをあわせて蒸し焼きにした洋風の茶碗蒸しのような一品です。濃厚なフォアグラの風味、なめらかな食感とほのかに感じるトリュフの香りに甘酸っぱいソースをあわせた大人向けの贅沢な一品です。

木の温もりを感じる落ち着いた雰囲気の店内で、大切な家族やご友人と心弾む新しい一年の始まりをお正月限定のお料理とともにお楽しみください。

≪新春ランチブッフェ 概要≫

【期間】2026年1月1日（木・祝）～1月4日（日）

【時間】一部 11:30～13:00／二部 13:30～15:00 ＜完全入替、90分二部制＞

【料金】大人（中学生以上）4,800円 シルバー（65歳以上）4,000円

小学生 1,500円 3歳～5歳 1,000円 2歳以下 無料

【予約特典】

（1）公式サイトからのWEB予約で、大人4,800円→4,500円でご利用いただけます

（2）大人・シルバー料金のお客さまに「フォアグラとトリュフの冷製フラン ハニーヴィネガーソース」を提供いたします

【料理内容】

≪スペシャル料理≫ ★オーダー制で焼きたてを何枚でもお召しあがりいただけます

サーロインステーキ おにじゃーそーす

≪冷製料理≫

リエットサンド/海老・スモークサーモン・レモン風味ポテトの前菜/お造り盛り合わせ/サラダ7種

≪温製料理≫

あんこうと海老しんじょうの和風鍋/牛バラ肉のシチュー/蟹爪シューマイのせいろ蒸し/蟹甲羅グラタン/鰻と白玉団子の茶碗蒸し/ベーコンとウインナーのトマトソースピッツァ/ポタージュスープ/チキンのから揚げ/ポテトフライ/うどん/パン各種/兵庫県産米のご飯

≪デザート≫

チョコレートファウンテン/プチシュー/ワッフル/マシュマロ/カスタードプリン/フルーツ

≪ドリンクバー≫

コーヒー類、ソフトドリンクなど

※写真はイメージです。

※表示料金にはサービス料10％・消費税10％が含まれております。

※食物アレルギーのある方は、あらかじめスタッフにお知らせください。

※食材の入荷状況により、メニューが変更になる場合がございます。

■FINE DINING & LOUNGE TORIKO（ファイン ダイニング アンド ラウンジ トリコ）概要

営業時間：朝食 7:00～10:00

ランチ 11:30～14:30 （L.O.14:00）

※新春ランチブッフェ期間は営業時間が異なります

【お客さまのご予約・お問合せ先】

078-291-0701（予約直通 9:00～18:00）

■神戸三宮東急REIホテル 概要

神戸の中心地三宮エリアにあり、JR・私鉄・地下鉄各線の駅からいずれも徒歩2分～5分程度の好立地。館内は「みなとまち神戸」をイメージしたモチーフを配したロビー・フロントと、コンセプトの異なる3タイプの客室フロアをご用意しています。

部屋数 235室、レストラン 1カ所、宴会場 6カ所

所在地：〒651-0096 兵庫県神戸市中央区雲井通6-1-5

TEL：078-291-0109（代表）