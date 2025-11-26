[電通報] はdentsu Japanが運営する情報メディアサイトです。 社会課題・マーケティング・経営・事業開発などに関する電通グループの先進の知見・ソリューションを紹介し、新たなクリエイティビティとの出会いをお届けします。

電通報では、毎週の注目トピックスをお知らせしていくことにしました。11月17日から11月23日にアクセスが集まった、注目トピックスは下記のとおりとなります。

■「広告電通賞」の受賞作品からひもとく、みんなに届くコミュニケーションデザインの新たなカタチ

https://dentsu-ho.com/articles/9519

#広告#クリエイティブ#社会課題#アイデア/発想法#DEI

「第78回広告電通賞展」に着目し、多様性やインクルージョン、ジェンダーなど、誰一人取り残されないコミュニケーションを実現する受賞作品をピックアップ。みんコミュデザインガイドの制作メンバーが、すべての人に届くコミュニケーションデザインという“みんコミュ視点”で各受賞作品について語り合います。記事を読む

著者：籠島 康治（電通 CXクリエイティブセンター）×丸橋 佳寿子（電通 CXクリエイティブセンター）×大本仁美（電通クリエイティブフォース）

■「電通未来曼荼羅2025」で深める未来への議論。未来の「身体」と「学び」はどう変わる？

https://dentsu-ho.com/articles/9509

#マーケティング#経営/企業#クリエイティブ#アイデア/発想法#未来創造

電通未来曼荼羅2025の共同編集長を務める4人が、電通未来曼荼羅2025をもとに、「身体」「学び」「つながり」「豊かさ」の4テーマの今と未来について語り合いました。未来を考える上で、電通未来曼荼羅はどのように活用できるのかを探ります。記事を読む

著者：吉田 健太郎（電通 第４マーケティング局）×加形 拓也（電通 グローバル・ビジネス・センター）×高橋 朱実（電通デジタル トランスフォーメーション部門）×山本 創（電通コンサルティング）

■なぜ今まで「経営の言葉」の専門家がいなかったのだろう？

https://dentsu-ho.com/articles/9518

#経営/企業#クリエイティブ#コピーライター#パーパス

現代は情報があふれる時代、変化のスピードが速い時代です。だからこそ、その企業らしい言葉、その企業しか言えない言葉、その企業の本質が表れた言葉の重要性が高まっています。この連載では、電通メッセージング・パートナーズのオリジナリティや専門性、これからの「経営トップのメッセージング」のあり方について、ご紹介します。記事を読む

著者：中山 計（電通 第2ビジネストランスフォーメーション局）

■LGBTQ+について迷ったときに開く本。――5年目を迎えた「アライアクションガイド」の歩み

https://dentsu-ho.com/articles/9507

#社会課題#LGBTQ＋#DEI

「LGBTQ+について知る・考える・行動する アライアクションガイド」は、誰もが「DEI」や「多様性」と言うけれど、いざ自分がLGBTQ+について何かを尋ねられたら言葉に詰まってしまう。そんな悩みに寄り添うためのデジタルブックです。公開から5年目を迎えた今、構成と文章を担当した筆者が、誕生背景からこれまでの道のりを振り返ります。記事を読む

著者：福居 亜耶（電通 第６CRプランニング局）

■広告と音声表現を表彰する「Spotify Hits Japan 2025」開催。全主要部門の受賞作品を電通グループ各社が担当

https://dentsu-ho.com/articles/9508

#広告#クリエイティブ#メディア/コンテンツ

世界で7億1300万人以上が利用するオーディオストリーミングサービス Spotifyは、2025年11月10日、音の力で人とブランドをつなぐ革新的な広告・クリエイティブを称えるアワード「Spotify Hits Japan 2025」を開催し、各部門の受賞作品を発表した。記事を読む

