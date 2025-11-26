～Ë¢¤Ç°é¤à¿Æ»Ò¤Îå«～ÆþÍá»þ¤Î¿¨¤ì¹ç¤¤¤¬¿´¤ÎÀ®Ä¹¤ò¥µ¥Ýー¥È
µíÆýÀÐ¸´¶¦¿Ê¼Ò³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê½êºßÃÏ¡§Âçºå»Ô¾ëÅì¶è¡¿ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§µÜºê¡¡ÄðÆó¡¢°Ê²¼µíÆýÀÐ¸´¡Ë¤Ï¡¢µíÆýÀÐ¸´Áí¹ç¸¦µæ½ê¤È¡¢·ÄØæµÁ½ÎÂç³Ø Íý¹©³ØÉô¥·¥¹¥Æ¥à¥Ç¥¶¥¤¥ó¹©³Ø²Ê ËþÁÒ Ì÷·Ã¶µ¼ø¤Ë¤è¤ë¶¦Æ±¸¦µæ¤Î·ë²Ì¡¢¿Æ»ÒÆþÍá»þ¤ÎË¢Î©¤ÆÊý¤Î¹©É×¤ä¡¢Ë¢¤ò²ð¤·¤¿¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤Ë¤è¤ê¡¢¥ª¥¥·¥È¥·¥ó¡Ê¢¨1¡Ë¤¬Áý²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¤´Êó¹ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ê¢¨1¡Ë¥ª¥¥·¥È¥·¥ó¤È¤Ï¡§¡Ö´î¤Ó¡×¤ä¡Ö°¦¾ð¡×¤Ê¤É¤Î´¶¾ð·ÁÀ®¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Û¥ë¥â¥ó¤Î°ì¼ï¡£
¥ª¥¥·¥È¥·¥ó¤ò·ÁÀ®¤¹¤ë´¶À¡Ê¿´¤ÎÆ°¤¡Ë¤È¤·¤Æ¡Ö¥¹¥È¥ì¥¹¤òÄã²¼¤µ¤»¤ë¤³¤È¡×¡¢¡Ö½¸ÃæÎÏ¤ò¾å¤²¤ë¤³¤È¡×¡¢¡Ö¶½Ì£¤ò»ý¤Ä¤³¤È¡×¡¢¡Ö¹¥¤¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¡×¡¢¡Ö¿´¤¬²º¤ä¤«¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡×¤Î5¤Ä¤¬½ÅÍ×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µíÆýÀÐ¸´¤È·ÄØæµÁ½ÎÂç³Ø¤Î¸¦µæ¤Ç¡¢ÍÄ»ù¤È¤½¤Î¿Æ»Ò20ÁÈ¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢ÄÌ¾ï¤ÎÆþÍá¤ÈË¢Î©¤ÆÆ°ºî¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿ÆþÍá¤òÈæ³Ó¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢Ë¢Î©¤ÆÆ°ºî¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿ÆþÍá¤ÎÊý¤¬ÄÌ¾ï¤ÎÆþÍá¤ÈÈæ³Ó¤·¤ÆÍ°Õ¤Ë¥ª¥¥·¥È¥·¥ó¤¬Áý²Ã¤·¡¢¸ú²ÌÎÌ¤âÂç¤¤¤¤³¤È¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¹¬¤»¥Û¥ë¥â¥ó¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¥ª¥¥·¥È¥·¥ó¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤Î´¶¾ð·ÁÀ®¤ä¿´¤ÎÀ®Ä¹¤òÂ¥¤¹²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ë¢¤ò»È¤Ã¤¿¿¨¤ì¹ç¤¤¤¬¿Æ»Ò¤Îå«¤ò¿¼¤á¤ë¼êÃÊ¤È¤·¤ÆÍ¸ú¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¡¢ËÜ¶¦Æ±¸¦µæ¤Î·ë²Ì¤«¤é¼¨¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¸¦µæÇØ·Ê
µíÆýÀÐ¸´¤Ç¤Ï¡¢Æü¾ï¤Î¿Æ»ÒÆþÍá¤ò¤è¤êÎÉ¤¤¤â¤Î¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ÆþÍá»þ¤Ë¤ª¤±¤ë¡È¿Æ»Ò¤Î¿¨¤ì¹ç¤¤¡É¤ä ¡È ¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤ò¿¼¤á¤é¤ì¤ë¹©É×¡É¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2022Ç¯7·î29ÆüÊüÁ÷¤ÎNHK¡Ø¥Á¥³¤Á¤ã¤ó¤Ë¼¸¤é¤ì¤ë¡ª¡Ù¡Î1¡Ï¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤ï¤¬»Ò¤ÈÀ¸³¶¤Ç°ì½ï¤Ë²á¤´¤¹»þ´Ö¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Êì¿Æ¤¬Ìó7Ç¯6¥ö·î¡¢Éã¿Æ¤¬Ìó3Ç¯4¥ö·î¤È¾Ò²ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¿ô»ú¤ÏÂ¿¤¯¤Î¿Í¤Ë¤È¤Ã¤ÆÁÛÁü°Ê¾å¤ËÃ»¤¯¡¢ÆÃ¤ËÉã¿Æ¤Î¾ì¹ç¤ÏÊì¿Æ¤ÎÌóÈ¾Ê¬¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢Æ¯¤Êý¤ä²ÈÄí¤Ç¤ÎÌò³äÊ¬Ã´¤Î¸½¾õ¤òÈ¿±Ç¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
Æâ³ÕÉÜ¤ÎÄ´ºº¡Î2¡Ï¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¶¦Æ¯¤À¤ÂÓ¤Î¿ô¤ÏÁý²Ã¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢9³ä¶á¤¯¤Î¿Í¤¬¡Ö»Ò¤É¤â¤ÈÀÜ¤¹¤ë»þ´Ö¤¬½½Ê¬¤Ë¼è¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤¬¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Î3¡Ï¡£¤Þ¤¿¡¢¿Æ»Ò¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤Îµ¡²ñ¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖÍ¼¿©¤ò¿©¤Ù¤Ê¤¬¤é¡×¤Ë¼¡¤¤¤Ç¡Ö°ì½ï¤Ë¤ªÉ÷Ï¤¤ËÆþ¤ê¤Ê¤¬¤é¡×¤¬¾å°Ì¤Ëµó¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÄ´ºº·ë²Ì¡Î4¡Ï¤â¤¢¤ê¡¢¿Æ»ÒÆþÍá¤¬¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤Î¾ì¤È¤·¤Æ½Å»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¸¦µæÊýË¡¤È·ë²Ì
¥Ü¥Ç¥£¥½ー¥×¤ÎË¢Î©¤ÆÆ°ºî¤ËÃíÌÜ¤·¡¢¤è¤êË¤«¤ÊË¢¤¬Î©¤Ä¤è¤¦¤ÊÆ°ºî¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¾ò·ï¤Ç¥ª¥¥·¥È¥·¥ó¤ÎÈ¯¸½ÎÌ¤òÉ¾²Á¤·¤Þ¤·¤¿¡£
2024Ç¯12·î¡¢µÜºê¸©ÅÔ¾ë»Ô¤Î¡Ö¤Þ¤ë¤Î¥¥ó¥Àー¥¬ー¥Æ¥ó¡×¤ËÄÌ¤¦4～5ºÐ»ù¤È¤½¤Î¿Æ20ÁÈ¤Ë¤´¶¨ÎÏ¤¤¤¿¤À¤¡¢ÆþÍáÁ°¸å¤Ë»Ò¶¡¤ÎÂÃ±Õ¤òºÎ¼è¤·¡¢¥ª¥¥·¥È¥·¥ó¤ÎÎÌ¤ò·×Â¬¤·¤Þ¤·¤¿¡£Èï¸³¼Ô¤Ë¤Ï»öÁ°¤Ë¼Â¸³ÆâÍÆ¤òÀâÌÀ¤·¡¢¼«Í³°Õ»×¤Ë¤è¤ëÆ±°Õ¤òÆÀ¤¿¾å¤Ç»²²Ã¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼Â¸³¤Ç¤Ï¡¢ÄÌ¾ï¤ÎÆþÍá¤ÈË¢Î©¤ÆÆ°ºî¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿ÆþÍá¤ÎÎ¾Êý¤Ç¡¢°ìÈÌÅª¤Ê±ÕÂÎ¥¿¥¤¥×¤Î¿ÈÂÎÀö¾ôÎÁ¤ò»ÈÍÑ¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ë¢Î©¤Æ¤Ï¡¢É÷Ï¤²³¤ËÇ¨¤é¤·¤¿¥Ð¥¹¥ê¥êー¤òÆþ¤ì¡¢¿ÈÂÎÀö¾ôÎÁ¤ò2¥×¥Ã¥·¥å²Ã¤¨¡¢¶õµ¤¤ò´Þ¤Þ¤»¤Ê¤¬¤éÙæ¤ß¹þ¤à¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ë¢Î©¤Æ¤¬´°Î»¤·¤¿¸å¤Ï¡¢¿Æ»Ò¤Ç¼«Í³¤ËË¢¤Ë¿¨¤ì¹ç¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¿Þ£±¤Ë¡¢ÄÌ¾ï¤ÎÆþÍá¤ÈË¢Î©¤ÆÆ°ºî¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿ÆþÍá¤Î¥ª¥¥·¥È¥·¥óÁý²ÃÎÌ¤òÈæ³Ó¤·¤¿¥°¥é¥Õ¤ò¼¨¤·¤Þ¤¹¡£Mann-Whitney¤ÎU¸¡Äê¡ÊÈóÀµµ¬Ê¬ÉÛ¥Çー¥¿¤ËÅ¬¤·¤¿¸¡Äê¡Ë¤Ç2·²¤ÎÁý²ÃÎÌ¤òÈæ³Ó¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢Í°Õº¹¡Êp¡á0.05¡Ë¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¸ú²ÌÎÌ¤òCliff¤Îdelta¡Ê·²´Öº¹¤ÎÂç¤¤µ¤ò¼¨¤¹»ØÉ¸¡Ë¤ÇÉ¾²Á¤¹¤ë¤È¡¢0.8¤ÈÈó¾ï¤ËÂç¤¤¯¡¢Ë¢¤ò»È¤Ã¤¿¿¨¤ì¹ç¤¤¤¬¿Æ»Ò¤Îå«¤ò¿¼¤á¤ë¼êÃÊ¤È¤·¤ÆÍ¸ú¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¼¨º¶¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¿Þ£±¡¡ÄÌ¾ï¤ÎÆþÍá¤ÈË¢Î©¤ÆÆ°ºî¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿ÆþÍá¤Î¥ª¥¥·¥È¥·¥óÁý²ÃÎÌ¡¡
¥ª¥¥·¥È¥·¥óÎÌ¤¬120 pg/mL°Ê²¼¤Î¥Çー¥¿¤È³°¤ìÃÍ¤Ï½ü³°
¢£ËþÁÒ¶µ¼ø¡Ê·ÄØæµÁ½ÎÂç³Ø¡¡Íý¹©³ØÉô¥·¥¹¥Æ¥à¥Ç¥¶¥¤¥ó¹©³Ø²Ê¡¿¶¦Æ±¸¦µæ¼Ô¡Ë¤Î¥³¥á¥ó¥È
ËÜ¸¦µæ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¿Æ»Ò¤Î¿¨¤ì¹ç¤¤¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ë¡ÈË¢¡É¤È¤¤¤¦Æü¾ïÅª¤ÊÍ×ÁÇ¤¬¡¢²Ê³ØÅª¤Ë¤â¿Æ»Ò¤Îå«¤ò¿¼¤á¤ë²ÄÇ½À¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¼¨¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÆÃÊÌ¤ÊÆ»¶ñ¤ä½àÈ÷¤¬¤¤¤é¤º¡¢º£¤¹¤°¼ÂÁ©¤Ç¤¤ë¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¼êÃÊ¤È¤·¤Æ¡¢Â¿¤¯¤Î¤´²ÈÄí¤Ç³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ã¤Þ¤ë¤Î¥¥ó¥Àー¥¬ー¥Æ¥ó¤Î¾Ò²ð¡ä
µÜºê¸©ÅÔ¾ë»Ô¤Ë¤¢¤ë¼Ò²ñÊ¡»ãË¡¿Í¥¹¥Þ¥¤¥ê¥ó¥°¡¦¥Ñー¥¯¤¬±¿±Ä¤¹¤ëÍÄÊÝÏ¢·È·¿¤ÎÇ§Äê¤³¤É¤â±à¡£»Ò¤É¤â¤¿¤Á°ì¿Í°ì¿Í¤Î²ÄÇ½À¤ò¸«¤¤¤À¤·Ä¹½ê¤ò¿¤Ð¤·¤Æ¤¢¤²¤é¤ì¤ë´Ä¶¤òÁÏ¤ê¡¢ÃÏ°è¤Î¤ß¤ó¤Ê¤Ç»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ò°é¤Æ¤ë¤³¤È¤ò¥Æー¥Þ¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£ー¥«¥Õ¥§¤äÉÂ»ùÊÝ°é¡¦ÉÂ¸å»ùÊÝ°é¡¢³°¹ñ¸ì¤ò³Ø¤Ö»þ´Ö¤Ê¤É¡¢Æ¯¤¯¤ªÊì¤µ¤ó¤äÌ¤Íè¤òÁÏÂ¤¤¹¤ë»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¤¿¤á¤ËÍÍ¡¹¤Ê¿·¤·¤¤¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£µíÆýÀÐ¸´¶¦¿Ê¼Ò³ô¼°²ñ¼Ò
1909Ç¯¡ÊÌÀ¼£42Ç¯¡Ë¤ÎÁÏ¶È°ÊÍè¡¢¡ÖÈþ¤ÈÀ¶·é ¤½¤·¤Æ·ò¹¯¤Å¤¯¤ê¤ËÌòÎ©¤Ä¡×À½ÉÊ¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£´ë¶ÈÍýÇ°¤Î¡Ö¤º¤Ã¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ì ¤ä¤µ¤·¤µ¤ò¡£¡×¤Î¤â¤È¡¢¤ªµÒÍÍ¤ÎÈ©¤Ë¡¢¤³¤³¤í¤Ë¡¢¤½¤·¤Æ´Ä¶¤Ë¤â¤ä¤µ¤·¤¤¡Ö¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¡×¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£ÊÀ¼Ò¤Ïº£Ç¯¤ÇÁÏ¶È116Ç¯¤Î²ñ¼Ò¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÀÎ¤«¤é¼õ¤±·Ñ¤°ÉÊ¼ÁÂè°ì¼çµÁ¤Ï¼é¤ê¤Ä¤Ä¡¢»þÂå¤ÎÎ®¤ì¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¤ªµÒÍÍ¤Îµá¤á¤ËÂ¨±þ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¶áÇ¯¤Ç¤Ï¥Ü¥Ç¥£¥±¥¢¡¢¥Õ¥§¥¤¥¹¥±¥¢¡¢¥Ø¥¢¥±¥¢¤ÈÉý¹¤¤À½ÉÊ³«È¯¤Ë¤è¤Ã¤Æ»þÂå¤Î¥Ëー¥º¤ò½ÀÆð¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¡¢ÀÖÈ¢¡¦ÀÄÈ¢¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿¡Ö¥«¥¦¥Ö¥é¥ó¥É¡×¤Ë²Ã¤¨¤Æ¿·¥Ö¥é¥ó¥É¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£