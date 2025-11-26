秩父鉄道株式会社(本社：埼玉県熊谷市、代表取締役社長：牧野 英伸)では、日本を代表するロックバンド「THE ALFEE」とコラボレーションし、2025年12月6日(土)、7日(日)の2日間限定で、特別ヘッドマークを掲出した「SL THE ALFEE EXPRESS」を運行します。当コラボレーションは、同バンドが秩父市と連携して「THE ALFEE'S LEGACY ～51年目の冬祭り～」を開催することを記念したもので、SLコラボレーションに加え、普通列車内に特別ヘッドマークとポスターを掲出する「THE ALFEE TRAIN」の運行や、記念乗車券も販売します。

詳細は、下記のとおりです。









【「SL THE ALFEE EXPRESS」について】

SLパレオエクスプレスへ特別ヘッドマークを掲出し、くだり熊谷～御花畑駅間の車内では「ポテくまくん×THE ALFEEコラボグッズ」を販売します。





SL THE ALFEE EXPRESS 特別ヘッドマーク イメージ





(1)運行日 ： 2025年12月6日(土)、7日(日)

(2)運行区間： 秩父鉄道 熊谷～三峰口駅間(全席指定席)※1日1往復

(3)イベント： 特別ヘッドマーク掲出

「ポテくまくん×THE ALFEE」グッズ販売

(くだり熊谷～御花畑駅間のみ)

※グッズは数量限定のため各日なくなり次第終了です。

※SLのご乗車には、乗車区間の乗車券のほかに、SL指定席券(大人・小児同額)が別途必要です。事前予約による全車指定席のため、秩父鉄道ホームページ「SL予約システム」サービス等にて、ご乗車日の1ヶ月前0時よりご予約ください。詳細は秩父鉄道ホームページをご確認ください。

https://www.chichibu-railway.co.jp/slpaleo/

SLパレオエクスプレス イメージ1





SLパレオエクスプレス イメージ2





【「THE ALFEE TRAIN」について】

普通列車1編成に特別ヘッドマークを掲出、列車内には中吊りポスターを掲出し運行します。

(1)運行期間：2025年11月29日(土)～12月25日(木)

(2)使用車両：7500系1編成

※列車運用のご案内はできませんので予めご了承ください。





THE ALFEE TRAIN 特別ヘッドマーク イメージ





【「THE ALFEE 51年目の冬祭り 秩父夜祭2025 開催記念乗車券」について】

秩父市荒川出身で、秩父市観光大使を務める同バンドメンバー「桜井 賢」氏ゆかりの「武州中川駅」の往復乗車券と入場券をセットにした記念乗車券を販売します。

(1)販売期間： 2025年11月29日(土)～2026年2月28日(土)

(2)販売箇所： 秩父鉄道 羽生、熊谷、寄居、長瀞、秩父、

御花畑、影森、三峰口の各駅窓口

秩父鉄道通販サイト「ちちてつe-shop」

https://www.chichitetsu.jp/html/

(3)販売価格： 1,000円

(4)券の形式： 武州中川～御花畑駅往復乗車券・武州中川駅入場券

各1枚、特製台紙付き

※1回につき5セットまで購入可能です。

※駅窓口では窓口営業時間内の販売です。

※「ちちてつe-shop」では、11月29日(土)0：00～販売します。





THE ALFEE 51年目の冬祭り 秩父夜祭2025 開催記念乗車券 台紙イメージ





THE ALFEE 51年目の冬祭り 秩父夜祭2025 開催記念乗車券 券面イメージ





【御花畑駅 発車メロディ「星空のディスタンス」導入について】

御花畑駅での列車発車時に、同バンドを代表する曲「星空のディスタンス」の発車メロディを流します。

(1)放送期間： 2025年11月29日(土)～当面

(2)放送時間： 10：00頃～15：00頃

(3)放送場所： 御花畑駅ホーム

※状況により発車メロディを流せない場合があります。





御花畑駅 イメージ





※記載内容は急きょ変更または中止になる場合があります。

※各種なくなり次第終了です。

※記載金額は全て税込です。









・SL THE ALFEE EXPRESS、THE ALFEE TRAIN、記念乗車券、発車メロディに関するお問合せ

秩父鉄道株式会社 鉄道事業本部 運輸部 運輸課

TEL：048-523-3313(平日 9：00～17：00)

・SLパレオエクスプレスに関するお問合せ

秩父鉄道株式会社 旅客案内係・秩父鉄道SL団体係

TEL：048-580-6363