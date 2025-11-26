『ジャンルを超えた音楽のチカラを！第13回「全音楽界による音楽会」』が2026年3月11日（水）に開催されることが決定した。未曾有の大災害となった東日本大震災から15年。年月と共に復興支援も風化しつつあるが、絶対に忘れられない大勢の人がいて、今も遠く離れた土地で生活しなければいけない人も大勢いる。日本全体のこととして、東日本大震災のことを次の世代にも繋げていくために、13回目の「全音楽界による音楽会」が開催される。「全音楽界による音楽会」は、2011年3月11日に東北地方を襲った未曾有の大震災の現状を見た様々な音楽ジャンルを代表するメンバーが発起人となって、東日本大震災直後の同年4月20日にチャリティコンサートを行ったのが始まりだった。趣旨に賛同し、ボランティアで出演するアーティストやオーケストラの有志メンバーや、会場であるサントリーホールなど、多方面からの協力を得て成立している本コンサートも今回で13回目を迎える。今回も、クミコ、中川翔子、松本伊代をはじめ、ピアニストの仲道郁代や熊本マリ、アコーディオン奏者のcobaなど、ジャンルの枠を超えたアーティスト、歌手、演奏家たちが出演。全出演者が無償で出演し、会場もサントリーホールのご厚意により貸し出されている。そして、掛かった費用以外の寄付金の全てが「公益社団法人3.11震災孤児遺児文化・スポーツ支援機構(3.11塾)」を通じて、東日本大震災で被災した子供たちを支援するための資金に充てられている。「3.11塾」の基本理念は、子供自らが選択した進路や希望を実現できるように継続的な支援を行うこと。支援を希望する子供は3.11塾の塾生として基礎学力の強化、進学や就職の相談、音楽やスポーツなどに興味のある子には、必要な様々なサポートを行う。また、将来は外国で勉強したいという夢を持っている子供たちにも、置かれた状況や希望に出来る限り寄り添える支援活動を目指している。これまでに3.11塾の塾生は、塾や家庭教師、音楽や芸術などの文化スポーツの支援を得て、医者やパイロット、音楽家、俳優、ビジネスマンなどの関連大学や専門学校に合格し、夢に向かって歩んできている。第13回「全音楽界による音楽会」開催決定にあたり、発起人でありプロデューサーの三枝成彰、湯川れい子からのコメントが到着した。＜三枝成彰コメント＞これまで多くの皆さまから温かいご支援とご寄付をいただき、心より感謝申し上げます。サントリーホールのご協力のもと、ジャンルを超えて集う素晴らしいアーティストの皆さまと共に、来年3月もチャリティコンサートを開催できることを大変うれしく思います。クラシックとポップスが一つのステージで響き合う特別な一夜を、ぜひ会場でお楽しみください。東日本大震災の遺児・孤児の子どもたちが20歳を迎えるその日まで、私たちは支援を続けて参ります。皆さまの温かなご参加を心よりお待ちしております。＜湯川れい子コメント＞東北大震災から来年の3月11日で15年。あと５年は、この活動を続けていきたいと望んでいます。全音楽界の有志の皆さまと、会場までお越し下さった皆さまとで、大きな音楽の輪が生まれ、沢山の支援が可能になることを心から感謝と感動を覚えています。本当にありがとうございます。【公演概要】公演名：ジャンルを越えた音楽のチカラを！ 第13回「全音楽界による音楽会」3.11チャリティコンサート開催日時：2026年3月11日（水）17:30開場・18:00開演（終演予定時間21:30）会場：サントリーホール 大ホール（住所：東京都港区赤坂1-13-1） 東京メトロ南北線「六本木一丁目駅」３番、銀座線・南北線「溜池山王駅」13番より徒歩出演（50音順・予定）：上野耕平、大谷康子、神楽坂女声合唱団、熊本マリ、クミコ、coba、小林沙羅、桜井万祐子、ジョン・健・ヌッツォ、東京女声合唱団、中川翔子、仲道郁代、林芳正、樋口達哉、笛田博昭、松本伊代、村松稔之、横山幸雄、六本木男声合唱団ZIG-ZAG 他指揮者：三ツ橋敬⼦、渡辺俊幸総合司会：露⽊茂、永井美奈⼦料金：0円 無料（ただし、ご入場時にはお一人様1万円以上の寄付金を申し受けます）チケットは事前予約必要。未就学児入場不可。お一人様４枚まで予約可能。一般発売日：2025年12月11日（木）第13回「全音楽界による音楽会」3.11チャリティコンサートチケット販売サイト https://w.pia.jp/t/charity/公式ホームページhttp://www.311juku.jp/311charityconcert/主催：第13回「全音楽界による音楽会」3.11チャリティコンサート実行委員会（公益社団法人3.11震災孤児遺児文化・スポーツ支援機構、エンジン01文化戦略会議）後援：毎日新聞社、岩手日報社、河北新報社、福島民報社協力：サントリーホール、ぴあ株式会社、株式会社キョードーメディアス制作：メイ・コーポレーション公演に関するお問い合わせ：公益社団法人3.11震災孤児遺児文化・スポーツ支援機構03-3584-1608（10:00～18:00、平日のみ）