商船業界をリードするために、新造船にデジタル化を推進しましょう。 安全設備の管理に役立つソフトウェア Roxtec Transit Operate™ は、お客様が保有する船団の安全性維持と船級規則への準拠を、長期的かつ効率的に行えるよう支援するツールです。Roxtec Transit Operate™ は、船主の皆さまが重要な安全設備を管理できるよう開発されました。電線・パイプ貫通部、バルブ、油圧ホース、扉、防火ダンパーなどの設備です。 例えば電線貫通部の場合、船級規則を満たしているかどうかを証明できる文書をこのソフトウェアに保存できます。 貴社の保有する船が、乗組員、貨物、設備の安全に関わる規則に準拠できているか把握することができるようになります。

リアルタイムな品質管理で時間とコストの削減

操作が簡単なこのソフトウェアを使うと、安全設備に施された変更や作業はリアルタイムで更新され記録されます。監査や検査業務を効率化しつつ、高い安全基準を維持するには不可欠な機能です。 物理的な検査や手直しの必要性を減らせるので、建造中だけでなく長期にわたるライフサクル全体で作業時間とリソースの大幅削減にも役立ちます。 本ソフトウェアなら全ての変更作業を追跡できますし、 お客様の希望に合ったスケジュールでメンテナンスを設定し、時期が来たら通知させることも可能です。 これにより、問題や不備は迅速、積極的かつ効果的に対処されるようになりますし、 作業計画と予算を完全に管理できるようになります。

例えば、船内全ての電線貫通部が規則に準拠しているかどうか確認する必要が生じた場合を想像してみてください。 Roxtec Transit Operate™ を使用することで、効率的かつ迅速に確認業務を完了できます。 検査サービスの担当者が、仕掛りの貫通部や施工済みの貫通部の写真をアップロードできるので、遠隔での確認と承認が可能となります。このようにして、安全を左右する船内設備に加えられた変更を管理することができます。 全ての作業履歴が整然と記録されるので、将来のメンテナンスや検査の際に貴重な情報となります。

最先端のツールでデジタル化を促進

Roxtec Transit Operate™ を使用すると、船内のシーリングソリューションやその他の安全設備をデジタルで表示し把握しやすくなります。 デジタルで現状を表現できれば、長期的な品質保証にも役立ちます。 例えば、全ての電線・パイプ貫通部の最新記録があれば完全な管理ができますし、検査官へ記録を提供して規則への準拠も可能になります。 電線・パイプ貫通部の健全性を監視・管理することで、現在だけでなく将来にわたって故障リスクを低減し安全を確保することができます。

https://www.roxtec.com/jp/software/roxtec-transit-operate/