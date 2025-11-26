パソコン工房より、落ち着いたツヤ消しマット仕上げ パソコン工房セレクト商品『3.5″SATA HDDケース』2製品販売開始
パソコン工房・グッドウィルを運営する株式会社ユニットコム（代表取締役：端田 泰三、本社：大阪市浪速区）は、2025年11月26日(水)より、パソコン工房 WEB サイトにて、パソコン工房セレクト商品『3.5インチ SATA HDDケース』2製品を販売いたします。
■ パソコン工房セレクト商品 3.5インチ SATA HDDケース
パソコン工房セレクト商品『3.5インチ SATA HDDケース』はUSB 3.2 Gen1(USB 3.0) / USB 2.0接続端子搭載パソコン対応のSATA HDDケースです。搭載可能なストレージはシリアルATA接続の3.5インチHDD、容量は最大16TBまで対応しております。
◇ パソコン工房セレクト商品『3.5インチ SATA HDDケース』商品情報
商品名：3.5インチ SATA HDDケース販売価格：2,480円ゴールドhttps://www.pc-koubou.jp/products/detail.php?product_id=1188772&utm_source=pr&utm_medium=content-text&utm_campaign=pr20251126_1utm_content=nonpayシルバーhttps://www.pc-koubou.jp/products/detail.php?product_id=1188771&utm_source=pr&utm_medium=content-text&utm_campaign=pr20251126_1utm_content=nonpay
■ 製品仕様
対応OS:Windows11対応環境:USB 3.2 Gen1(USB 3.0) / USB 2.0接続端子搭載パソコン対応HDD:シリアルATA接続の3.5インチHDD梱包内容:製品本体、ACアダプタ、USB Type-A to Type-Bケーブル、専用スタンド、絶縁シートサイズ:幅120mm×高さ28mm×奥行185mm、重量:約190g(ACアダプタ含まず)保証期間:ご購入日から12ヵ月
◇ パソコン工房オリジナル・セレクト商品 特集ページ
https://www.pc-koubou.jp/pc/pb_products.php?utm_source=pr&utm_medium=content-text&utm_campaign=pr20251126_1&utm_content=nonpay
