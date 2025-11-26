FUJIFILM¡ÖX-E5¡×ÀìÍÑ±Õ¾½ÊÝ¸î¥Õ¥£¥ë¥à¤Ë¥¬¥é¥¹¤Î¤è¤¦¤ËÈþ¤·¤¯¶¯¤¤¡ÖEX-GUARD¡×¥¿¥¤¥×¤ò¿·È¯Çä¡ª
¥Ï¥¯¥Ð¼Ì¿¿»º¶È³ô¼°²ñ¼Ò (ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔËÏÅÄ¶è)¤Ï¡¢FUJIFILM¡ÖX-E5¡×ÀìÍÑ±Õ¾½ÊÝ¸î¥Õ¥£¥ë¥à¤Ë¡¢¥¬¥é¥¹¤Î¤è¤¦¤ËÈþ¤·¤¯¶¯¤¤¡ÖEX-GUARD¡×¥¿¥¤¥×¤òÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£FUJIFILM X-E5 ÀìÍÑ EX-GUARD ±Õ¾½ÊÝ¸î¥Õ¥£¥ë¥à
¥¨¥¯¥¹¥È¥é¥Ïー¥É¥³ー¥È¤Ë¤è¤ê¥¬¥é¥¹¤ÈÆ±¤¸¹ÅÅÙ9H¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é³ä¤ì¤Ë¶¯¤¤°Â¿´¥Õ¥£¥ë¥à¡£¥¬¥é¥¹¤Î¤è¤¦¤ÊÆ©ÌÀÅÙ¤È¹ÅÅÙ¤ò¥Õ¥£¥ë¥à¤Ç¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú½ý¤¬ÉÕ¤¤Ë¤¯¤¤¥¨¥¯¥¹¥È¥é¥Ïー¥É¥³ー¥È(¹â¹ÅÅÙ9H)¡Û¥¨¥¯¥¹¥È¥é¥Ïー¥É¥³ー¥È¤Ë¤è¤ê¥¬¥é¥¹ÊÂ¤ß¤Î¹â¹ÅÅÙ9H¤ò¼Â¸½¡£±ÔÍø¤Ê¤â¤Î¤¬Åö¤¿¤Ã¤Æ¤â½ý¤¬ÉÕ¤¤Ë¤¯¤¯¥Õ¥£¥ë¥à¤òÈþ¤·¤¤¾õÂÖ¤Î¤Þ¤ÞÊÝ¤Á¤Þ¤¹¡£
¡Ú¶Ê¤²¤Ë¶¯¤¯³ä¤ì¤Ë¤¯¤¤¡Û¶Ê¤²¤Ë¶¯¤¯³ä¤ì¤Ë¤¯¤¤¤¿¤áÅ½¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢°Â¿´¤·¤Æ¤´»ÈÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡Úµ¤Ë¢¤¬¾Ã¤¨¤ë¥Ð¥Ö¥ë¥ì¥¹¥¿¥¤¥×(ÆÃ¼ìµÛÃå¥·¥ê¥³¥óÁØ)¡ÛÅ½¤Ã¤¿»þ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿µ¤Ë¢¤¬¼«Á³¤Ë¾Ã¤¨¤ë¥Ð¥Ö¥ë¥ì¥¹¥¿¥¤¥×¡£ÈùºÙ¤Ê¥Û¥³¥ê¤Ç¤¢¤ì¤Ð¥·¥ê¥³¥óÇ´ÃåÁØ¤¬¼è¤ê¹þ¤ßµ¤Ë¢¤òÈ¯À¸¤µ¤»¤Þ¤»¤ó¡£¢¨¥´¥ß¤Ê¤É¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢µ¤Ë¢¤ÏÈ´¤±¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ú»ØÌæ¤ä¿å¤ò¤Ï¤¸¤¯¥Õ¥ÃÁÇ¥³ー¥È¡ÛÌý¤ä¿å¤ò¤Ï¤¸¤¯¥Õ¥ÃÁÇ¥³ー¥È½èÍý¤Ë¤è¤ê¡¢¥Õ¥£¥ë¥à¤ËÉÕ¤¤¤¿»ØÌæ±ø¤ì¤Ê¤É¤ò´ÊÃ±¤Ë¿¡¤¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú»ØÌæ¤¬ÉÕ¤¤Ë¤¯¤¤ËÉ»ØÌæ²Ã¹©¡Û»ØÌæËÉ»ß²Ã¹©¤Ë¤è¤ê»ØÌæ¤¬ÉÕ¤¤Ë¤¯¤¯¡¢¥¿¥Ã¥ÁÁàºî¤ò¤·¤Æ¤â»ØÌæ¤¬ÌÜÎ©¤Á¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼ºÇÔ¤·¤Æ¤âÅ½¤êÄ¾¤·²ÄÇ½¡Û¥·¥ê¥³¥óÇ´ÃåÁØ¤Ë¤è¤ê¡¢Å½¤êÉÕ¤±¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Æ¤âµÛÃåÎÏ¤òÂ»¤Í¤º¤ËÅ½¤ê¤Ê¤ª¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¤Ô¤Ã¤¿¤êÀìÍÑ¥µ¥¤¥º¡Û³Æµ¡¼ï¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿ÀìÍÑ¥µ¥¤¥º¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤«¤é¼è¤ê½Ð¤·¤Æ¤½¤Î¤Þ¤ÞÅ½¤êÉÕ¤±¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
´õË¾¾®Çä²Á³Ê¡§3,300±ß¡ÊÀÇ¹þ¡ËÈ¯Çä³«»ÏÆü¡§2025Ç¯12·î¾å½ÜURL¡§https://www.hakubaphoto.jp/news/1310
²ñ¼Ò³µÍ×
¾¦¹æ¡¡¡¡¡§ ¥Ï¥¯¥Ð¼Ì¿¿»º¶È³ô¼°²ñ¼Ò½êºßÃÏ¡¡¡§ ÅìµþÅÔËÏÅÄ¶èµµÂô1ÃúÌÜ3ÈÖÃÏ7¹æÀßÎ©¡¡¡¡¡§ ¾¼ÏÂ30Ç¯6·î¡Ê1955Ç¯¡Ë»ö¶ÈÆâÍÆ¡§ ¼Ì¿¿¡¢±ÇÁü¡¢²»¶Á¡¢OA¡¢ÄÌ¿®´ØÏ¢ÍÑÉÊ¤ÎÈÎÇä»ñËÜ¶â¡¡¡§ 5,000Ëü±ßURL¡¡¡¡¡§ https://www.hakubaphoto.co.jp