『刀剣乱舞ONLINE　ジェルネイルシール 其ノ五』2026年3月7日より順次発売、予約販売は本日よりスタート！

株式会社ラムコーポレーション

株式会社ラムコーポレーション（本社：東京都荒川区）は、シリーズ第5弾となる『刀剣乱舞ONLINE ジェルネイルシール 其ノ五』を2026年3月7日（土）より、ホビー店・書店・ECショップなどにて順次発売、予約販売は本日より開始いたします。

本商品は、軽装姿をモチーフにしたオリジナルデザインのジェルネイルシールです。柔らか質感で剥がれにくい「ジェルネイルシール」は、貼るだけで簡単にツヤツヤのネイルが完成。ライトでの硬化も不要なため、お気に入りのネイルがいつでも気軽に楽しめます。

また、第5弾の発売を記念し、ラムコーポレーション公式Xアカウントにて、ジェルネイルシール全10種が当たるプレゼントキャンペーンを本日より実施いたします。

◆商品概要

商品名 ： 刀剣乱舞ONLINE ジェルネイルシール 其ノ五

発売日 ： 2026年3月7日（土）より順次発売予定

種 類 ： 全10種

価 格 ： 各1,540円（税込）

販売店 ： ホビー店、書店、ECショップなど

＜ラインナップ＞

博多藤四郎、明石国行、蛍丸、愛染国俊、巴形薙刀、毛利藤四郎、篭手切江、静形薙刀、豊前江、桑名江

◆ジェルネイルシール詳細

ネイルシール素材 ：ウレタン樹脂

ネイルシールサイズ：最大サイズ 約W14mm×H21mm、最小サイズ 約W9mm×H17mm

ネイルシール枚数 ：24枚入

※ネイルシールは日本製です。

ネイルイメージネイルイメージ（明石国行）

硬化不要＆乾き時間無し！貼るだけでツヤツヤの仕上がり！

＊詳しいご使用方法は商品のパッケージ裏側をご確認ください。

※商品の最新情報は、弊社ホームページ及びＸ（旧Twitter）等にて随時お知らせいたします。

≪弊社HP・ニュースページ：https://www.ram-corp.info/news≫

≪弊社公式Ｘ（旧Twitter）：https://twitter.com/ram_ramcorp≫

◆商品一覧

▲刀剣乱舞ONLINE ジェルネイルシール 其ノ五 博多藤四郎

▲刀剣乱舞ONLINE ジェルネイルシール 其ノ五 明石国行

▲刀剣乱舞ONLINE ジェルネイルシール 其ノ五 蛍丸

▲刀剣乱舞ONLINE ジェルネイルシール 其ノ五 愛染国俊

▲刀剣乱舞ONLINE ジェルネイルシール 其ノ五 巴形薙刀

▲刀剣乱舞ONLINE ジェルネイルシール 其ノ五 毛利藤四郎

▲刀剣乱舞ONLINE ジェルネイルシール 其ノ五 篭手切江

▲刀剣乱舞ONLINE ジェルネイルシール 其ノ五 静形薙刀

▲刀剣乱舞ONLINE ジェルネイルシール 其ノ五 豊前江

▲刀剣乱舞ONLINE ジェルネイルシール 其ノ五 桑名江

販売元 ：株式会社ラムコーポレーション

コピーライト表記： (C)2015 EXNOA LLC/NITRO PLUS

◆Ｘフォロー＆リポストキャンペーン

発売を記念して、『刀剣乱舞ONLINE ジェルネイルシール 其ノ五（全10種）』が当たるプレゼントキャンペーンを実施いたします。

■概要

X（旧Twitter）で「@ram_ramcorp」をフォローして対象ポストをリポストした方の中から、抽選で3名様に10種セットをプレゼントいたします。

■期間

2026年11月26日（水）～12月14日（日）

※実施期間は都合により変更になる場合がございます。あらかじめご了承ください。

当選された方には、弊社X（旧Twitter）アカウントよりダイレクトメッセージにてご連絡させていただきます。

プレゼントのお届け時期は、商品の発売後（2026年3月7日以降）を予定しております。

※デザイン・仕様は監修中につき変更になる場合があります。

※写真と実際の商品は多少異なる場合がございますのでご了承ください。

※会社名、製品名、サービス名等は、それぞれ各社の商標または登録商標です。