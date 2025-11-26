¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¥ê¥³¡¼¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤È¥Í¥¯¥¹¥¿¤¬À½Â¤DX¤Î³ÈÂç¤Ë¸þ¤±¤¿»ñËÜ¶ÈÌ³Äó·È·ÀÌó¤òÄù·ë
¡Á ¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¤È¿Íºà°éÀ®¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥·¥Ê¥¸¡¼¤òÀ¸¤ß¡¢¤ªµÒÍÍ¤Ø¤ÎÈ¼ÁöÂÎÀ©¤ò¶¯²½ ¡Á
¡¡¥ê¥³¡¼¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê¼ÒÄ¹¼¹¹ÔÌò°÷¡§³Þ°æ Å°¡¢°Ê²¼ ¥ê¥³¡¼¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ë¤È³ô¼°²ñ¼Ò¥Í¥¯¥¹¥¿¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¡§±Ê¸¶ ¹¨µª¡¢°Ê²¼ ¥Í¥¯¥¹¥¿¡Ë¤Ï¡¢Î¾¼Ò¤Î¶¨¶È¤Ë¤è¤ëÀ½Â¤¶È¸ÜµÒ¸þ¤±DX¤Î°ìÁØ¤Î³ÈÂç¤Ë¸þ¤±¤¿»ñËÜ¶ÈÌ³Äó·È·ÀÌó¡Ê°Ê²¼ ËÜ¶¨¶È¡Ë¤òÄù·ë¤·¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¡ÖSmartF¡×¤ÏÃæ·ø¡¦Ãæ¾®À½Â¤¶È¸þ¤±¤Ë¡¢À¸»º´ÉÍý¤ä´ð´´¥·¥¹¥Æ¥à¤Ê¤É¤ÎÉý¹¤¤ÎÎ°è¤ò¥«¥Ð¡¼¤¹¤ë¡¢¥µ¥Ö¥¹¥¯¥ê¥×¥·¥ç¥ó·¿¤Î¥¯¥é¥¦¥É¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬É¬Í×¤È¤¹¤ëµ¡Ç½¤À¤±¤òÁªÂò¤·Æ³Æþ¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢¥¹¥â¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¥È¤ÇDX¤ËÆ§¤ß½Ð¤¹¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡¡ÆüËÜ¹ñÆâ¤ÎÀ½Â¤¶È¤Ï¡¢Ï«Æ¯¿Í¸ý¤Î¸º¾¯¤Î±Æ¶Á¤òÂç¤¤¯¼õ¤±¡¢¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¡¦»ö¶È·Ñ¾µ¡¦¶¥ÁèÎÏ¶¯²½¤Ê¤É¤Î²ÝÂê¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Â¿¤¯¤Î·Ð±Ä¼Ô¤¬¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¡¦DX¤Ë¤è¤ê¡¢¤³¤ì¤é¤Î²ÝÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¤³¤È¤Ë´Ø¿´¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢À½Â¤¸½¾ì¤Î¶ÈÌ³¥Õ¥í¡¼¤ÏÄ¹Ç¯¤ÎÃßÀÑ¤Ë¤è¤êÂ¿ÍÍ²½¡¦Ê£»¨²½¤ò¿ë¤²¤Æ¤ª¤ê¡¢¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎÆ³Æþ¡¢¸½¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë±¿ÍÑ¤òÄêÃå¤µ¤»¤ë¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¥³¥¹¥È¤È¼Â¸úÀ¤Î´ÑÅÀ¤«¤éÉßµï¤¬¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¸½¾õ¤Ç¤¹¡£
¡¡¥ê¥³¡¼¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤È¥Í¥¯¥¹¥¿¤ÏËÜ¶¨¶È¤òÄÌ¤¸¡¢¤³¤¦¤·¤¿¼Ò²ñ²ÝÂê¡¦·Ð±Ä²ÝÂê¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤ò¿Ê¤á¤ëÃæ·ø¡¦Ãæ¾®À½Â¤¶È¤Î¤ªµÒÍÍ¤Î»Ù±ç¤ò³ÈÂç¤·¤Þ¤¹¡£¡ÖSmartF¡×¤Îµ¡Ç½¶¯²½¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÎ¾¼Ò¤Ç¸¡Æ¤¤¹¤ë¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¡¢¥ê¥³¡¼¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î¡ÖDX¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¡×¤Î¹Í¤¨Êý¤Ë´ð¤Å¤¡¢¡ÖSmartF¡×¤È¥ê¥³¡¼¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤¬°·¤¦ÍÍ¡¹¤Ê¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¥Ç¡¼¥¿Ï¢·È¤¹¤ë¤³¤È¤ò»ëÌî¤ËÆþ¤ì¡¢À½Â¤¶È¤Î¤ªµÒÍÍ¤ÎÉý¹¤¤¶ÈÌ³¥Õ¥í¡¼²þ³×¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥Í¥¯¥¹¥¿¤ÏÆÈ¼«¤Î¿Íºà°éÀ®¥×¥í¥°¥é¥à¤Ë¤è¤ê¡¢¡ÖSmartF¡×¤ÎÆ³Æþ¤«¤éÀ½Â¤¸½¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë³Î¼Â¤ÊÄêÃå¤Þ¤ÇÈ¼Áö¤Ç¤¤ë¿Íºà¤òÈ÷¤¨¤ë¤Ê¤É¡¢À½Â¤¶È¤Ë¤ª¤±¤ëÂ¿ÍÍ¤Ê¤ªµÒÍÍ¤Î²ÝÂê¤Ë´ó¤êÅº¤¦±Ä¶ÈÂÎÀ©¤ò¹½ÃÛ¡¢¥Ê¥ì¥Ã¥¸¤òÃßÀÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¡¢¥ê¥³¡¼¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ÏÂ¿¤¯¤ÎÀ½Â¤¶È¤Î¤ªµÒÍÍ¤Î¥Ë¡¼¥º¤Ë±þ¤¨¤ë¤¿¤á¡¢2025Ç¯ÅÙ¤«¤é¡ÖÀ½Â¤¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¥¨¥Ð¥ó¥¸¥§¥ê¥¹¥È¡×¤Î°éÀ®¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤³¤Ë¥Í¥¯¥¹¥¿¤Î¥Ê¥ì¥Ã¥¸¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢À½Â¤¶È¤Î¤ªµÒÍÍ¤Î²ÝÂê²ò·è¤ËÈ¼Áö¤¹¤ë¿Íºà¤Î°éÀ®¤ò²ÃÂ®¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡Î¾¼Ò¤ÏËÜ¶¨¶È¤Ë¤è¤ê¡¢Ãæ·ø¡¦Ãæ¾®À½Â¤¶È¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¸þ¤±¤¿ºÇÅ¬¤Ê¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎÄó°Æ¡ÁÆ³Æþ¡Á±¿ÍÑ¤Þ¤Ç¤ÎÈ¼ÁöÂÎÀ©¤ò°ìÁØ¶¯¸Ç¤Ê¤â¤Î¤È¤·¡¢¹ñÆâÀ½Â¤¶È¤ÎDX³ÈÂç¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¥ê¥³¡¼¥¸¥ã¥Ñ¥ó
¡¡Ãæ·ø¡¦Ãæ¾®´ë¶È¤Î¤ªµÒÍÍ¤Î DX ¤ËÈ¼Áö¤·¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¡¦¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Á´¹ñ¤ËµòÅÀ¤ò¤â¤Ä¥ê¥³¡¼¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î¡¢ËÉÙ¤ÊIT¤ÎÃÎ¸«¤ò¤â¤Ä¥»¡¼¥ë¥¹¤ä¥·¥¹¥Æ¥à¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤¬¡¢´ë¶È¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤Î¤¿¤á¤ÎÄó°Æ¡¦Æ³Æþ¡¦¹½ÃÛ¡¦±¿ÍÑ¥µ¥Ý¡¼¥È¤ò⾏¤¤¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î¡È¤Ï¤¿¤é¤¯¡É¤ÎDX¤ò»Ù¤¨¤Þ¤¹¡£
¥Í¥¯¥¹¥¿
¡¡¡ÖÆüËÜ·ÐºÑ¤ËºÇÂç¤Î¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ò¡×¡Ý»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢À¸»º´ÉÍý¥¯¥é¥¦¥É¡ÖSmartF¡×¤Î³«È¯¡¦Äó¶¡¤ò»ö¶È¤Î³Ë¤È¤·¡¢¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤ÎÎÏ¤Ç¡¢À½Â¤¶È¤ÎÈ´ËÜÅª¤Ê²þ³×¤ËÄ©¤ß¤Þ¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤Î¥´¡¼¥ë¤Ï¡¢À½Â¤¶È¤Î¼ý±×¤ò10%¸þ¾å¤µ¤»¡¢¤½¤³¤ÇÆ¯¤¯¿Í¤Ó¤È¤ÎµëÍ¿¤ò30%°ú¤¾å¤²¤ë¤³¤È¡£¤³¤Î»ö¶È¤òÄÌ¤·¤ÆÆüËÜ¤Î´ð´´»º¶È¤ò²¡¤·¾å¤²¡¢ÆüËÜ·ÐºÑ¤Î³èÀ²½¤Ë´óÍ¿¤·¤Þ¤¹¡£
Ì¾¾Î¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Í¥¯¥¹¥¿¡Êhttps://nexta-fa.co.jp/¡Ë
½êºßÃÏ¡§ÂçºåÉÜÂçºå»ÔËÌ¶è¼ÇÅÄ1ÃúÌÜ1-4 ºåµÞ¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ë¥Ó¥ë12³¬
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡±Ê¸¶¹¨µª
ÀßÎ©¡§2017Ç¯4·î
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§À½Â¤¶È¸þ¤±¤ËÆÃ²½¤·¤¿À¸»º´ÉÍý¤ò¼´¤È¤·¤¿´ð´´¶ÈÌ³¥¯¥é¥¦¥É¡ÖSmartF¡×¤Î³«È¯/ÈÎÇä
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
¡ãÊóÆ»´Ø·¸¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡ä
¥ê¥³¡¼¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò ¥³¡¼¥Ý¥ì¡¼¥È¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥óÉô ¹Êó¡¦¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥°¥ë¡¼¥×
E-mail¡§zjc_rjccd@jp.ricoh.com
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
SmartF ¾¦ÉÊ¥Ú¡¼¥¸
https://smartf-nexta.com/
