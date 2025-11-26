Daiwa House PRESENTS 熊川哲也 K-BALLET TOKYO Winter Tour 2025『くるみ割り人形』通算来場者数30万人を突破！
日本を代表するバレエダンサー熊川哲也が率いる Kバレエ トウキョウによる冬の風物詩『くるみ割り人形』(演出・振付：熊川哲也)。2005年の初演以来20年にわたり全国で愛され続けたこの名作が2025年11月23日、ついに通算来場者数30万人を突破しました。
記念すべき30万人目としてご来場されたご家族には、芸術監督・宮尾俊太郎氏よりくるみ割り人形を贈呈。
弦楽奏が響く温かなセレモニーのなか、ご家族のお母様は「家族3人は初めて、私は10年以上ぶりの鑑賞です」と笑顔で語っていました。
来場者30万人目のご家族！！
Kバレエ トウキョウ『くるみ割り人形』は、11月30日まで東京・Bunkamuraオーチャードホールで上演。
さらに12月6日・7日には大阪・フェスティバルホールにて上演いたします。
―― 2005年の初演から紡がれる、20年の歴史 ――
熊川哲也による演出・振付、そして英国の伝説的デザイナーが手がけた壮麗な舞台美術と衣裳。過去に例のないスケールで制作されたこの超大作は、2005年の初演以来、クリスマスを彩る王道作品として不動の人気を誇っています。
幕が開いた瞬間、そこに広がるのはめくるめく夢の世界。
目の前で繰り広げられるくるみ割り人形軍 vs ねずみたちの大迫力の戦い、
雪片が舞うなか超絶技巧が繰り広げられる雪の国、
そして人形の国の住人たちによる、色鮮やかな踊りの数々――。
熊川哲也の卓越したイマジネーションが生み出すオリジナリティあふれる物語展開は、一度見たら心に深く刻まれる、まさに魔法の舞台。世界に数ある『くるみ割り人形』の中でも、この唯一無二のファンタジー作品は、日常を忘れさせてくれる体験となることは間違いありません。
Kバレエとともに、時空を超える愛と冒険の旅へ――。
『くるみ割り人形』
■キャスト
マリー姫 ：日高世菜／岩井優花／長尾美音／木下乃泉
くるみ割り人形/王子：山本雅也／石橋奨也／堀内將平／栗山廉
クララ ：梅木那央／塚田真夕／辻梨花
ドロッセルマイヤー ：栗山廉／堀内將平／中井皓己
雪の女王 ：木下乃泉／長尾美音／塚田真夕／島村彩
雪の王 ：山田博貴／武井隼人／田中大智／岡庭伊吹
※日高の高ははしごだか
【総監督】熊川哲也
熊川哲也 (C) Makoto Nakamori
【芸術監督】宮尾俊太郎
宮尾俊太郎
日高世菜
岩井優花
長尾美音
木下乃泉
山本雅也
石橋奨也
堀内將平
栗山廉
出演 ：K-BALLET TOKYO
指揮 ：井田勝大(11月23日～11月28日)
塚越恭平(11月22日,29日,30日,12月6日,7日)
管弦楽：シアター オーケストラ トウキョウ
■公演概要■
Daiwa House PRESENTS
熊川哲也 K-BALLET TOKYO Winter Tour 2025
『くるみ割り人形』
【日／会場】
＜東京公演＞
2025年11月22日(土)～30日(日)Bunkamuraオーチャードホール
＜大阪公演＞
2025年12月6日(土)～7日(日)フェスティバルホール
【チケット料金(税込)】
〔東京〕
S席18,000円／A席14,000円／B席10,000円／C席8,000円／
A親子席18,000円／学生券4,500円／Kプラチナシート22,000円
※A親子席…大人1名＋こども1名(5歳以上小学6年生以下)／A席エリア
※Kプラチナシート…主演ダンサー直筆サイン入りフォトカード付。1階席、販売座席の最前1～3列目。
〔大阪〕
SS席22,000円／S席18,000円／A席13,000円／B席8,000円／学生券5,000円
BOX席24,000円／バルコニーBOX(2席セット)：S席36,000円・A席26,000円
※学生券…中学生以上25歳以下／当日学生証を提示の上引き換え／席位置未定
【チケット販売】
TBSチケット、チケットスペース、チケットぴあ、イープラス、ローソンチケット、劇場
ほか
【お問い合わせ】
チケットスペース：03-3234-9999
公式HP ： https://www.k-ballet.co.jp/performance/2025nutcracker.html
主催 ： TBS
特別協賛 ： 大和ハウス工業株式会社
協賛 ： 株式会社ヤマノホールディングス／LOVECHROME
オフィシャルエアライン： ANA
協力 ： Bunkamura(東京公演)／フェスティバルホール(大阪公演)
後援 ： TBSラジオ(東京公演)／FM COCOLO(大阪公演)
制作 ： K-BALLET／TBS
公式ウェブサイト ： https://www.k-ballet.co.jp/
Instagram ： https://www.instagram.com/k_ballet_tokyo_official/
X ： https://x.com/kballetofficial
Facebook ： https://www.facebook.com/kballet.tokyo/