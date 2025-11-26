こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
グラニフとTVアニメ『幽☆遊☆白書』が初コラボレーション！幽助、桑原、蔵馬、飛影などのメインキャラクター達をデザインした全21アイテムが登場
2025年12月2日(火)より発売開始、公式オンラインストアにて予約受付中
株式会社グラニフ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：村田 昭彦、以下グラニフ）は、2025年12月2日(火)より、TVアニメ『幽☆遊☆白書』コラボレーションアイテムを、グラニフ公式オンラインストアおよび国内店舗にて販売いたします。
1992年〜1995年まで放送されたTVアニメ『幽☆遊☆白書』。子供を交通事故から助け命を落とした不良少年の浦飯幽助は、生き返るための試練を受け、霊界探偵として活躍していく中で強敵との戦いに身を投じていきます。メインキャラクターの幽助、桑原、蔵馬、飛影に加え、戸愚呂やコエンマなど、作品を語る上では欠かせないキャラクターたちがラインナップ。『幽☆遊☆白書』の物語を堪能できるコラボレーションアイテムをぜひお楽しみください。
グラニフ公式オンラインストアでは、2025年11月26日(水)0:00から2025年12月1日(月)23:59までの期間、『幽☆遊☆白書』コラボレーションアイテムの予約販売の受付を実施。期間中にご予約いただくと、グラニフメンバーシッププログラムのポイントが2倍となります。
※商品掲載にあたっては、下記のコピーライト表記が必要となります
原作／冨樫義博「幽☆遊☆白書」(集英社「ジャンプコミックス」刊)
©Yoshihiro Togashi 1990年ー1994年 ©ぴえろ／集英社
全21種類。
詳細は公式オンラインストアにてご確認ください。
https://www.graniph.com/collection/collection_00513
本リリース掲載商品の取り扱い店舗
グラニフ公式オンラインストア： https://www.graniph.com
グラニフ国内店舗
会社概要
■会社名
株式会社グラニフ
■代表取締役
村田 昭彦
■本社所在地
〒150-0001 東京都渋谷区神宮前2丁目 34-17 住友不動産原宿ビル6F
■事業概要
デザインプロダクトの企画、製造、販売等
■ブランドビジョン
IPマーチャンダイジングのリーディングカンパニーへ。
IPの世界観を日常に届けるプラットフォーム企業として、IPマーチャンダイジングをリードする企業へと成長していきます。
■販売チャネル
公式オンラインストア：https://www.graniph.com
店舗：72店舗（国内71、海外1）
※2025年11月1日現在
■情報発信チャネル
企業サイト：https://graniph.co.jp
公式Instagram：https://www.instagram.com/graniph_official
公式X（Twitter）：https://twitter.com/graniph_updates
公式Facebook：https://www.facebook.com/graniph.LOVE.with.GRAPHIC
LINEアカウント：https://line.me/R/ti/p/%40566yickw
■グラニフオリジナルキャラクター公式Xアカウント
ビューティフルシャドー：https://x.com/b_shadow_g
イカク：https://x.com/ikaku_g
ラムチョップ：https://x.com/lambchop_g
ナガスギルイヌ：https://x.com/nagasugiruinu_g
ローリングパンダズ：https://x.com/rollingpandas_g
本件に関するお問合わせ先
株式会社グラニフ PR担当：三浦／多部田
E-mail： press@graniph.com
関連リンク
グラニフ公式オンラインストア
https://www.graniph.com/
株式会社グラニフ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：村田 昭彦、以下グラニフ）は、2025年12月2日(火)より、TVアニメ『幽☆遊☆白書』コラボレーションアイテムを、グラニフ公式オンラインストアおよび国内店舗にて販売いたします。
1992年〜1995年まで放送されたTVアニメ『幽☆遊☆白書』。子供を交通事故から助け命を落とした不良少年の浦飯幽助は、生き返るための試練を受け、霊界探偵として活躍していく中で強敵との戦いに身を投じていきます。メインキャラクターの幽助、桑原、蔵馬、飛影に加え、戸愚呂やコエンマなど、作品を語る上では欠かせないキャラクターたちがラインナップ。『幽☆遊☆白書』の物語を堪能できるコラボレーションアイテムをぜひお楽しみください。
※商品掲載にあたっては、下記のコピーライト表記が必要となります
原作／冨樫義博「幽☆遊☆白書」(集英社「ジャンプコミックス」刊)
©Yoshihiro Togashi 1990年ー1994年 ©ぴえろ／集英社
全21種類。
詳細は公式オンラインストアにてご確認ください。
https://www.graniph.com/collection/collection_00513
本リリース掲載商品の取り扱い店舗
グラニフ公式オンラインストア： https://www.graniph.com
グラニフ国内店舗
会社概要
■会社名
株式会社グラニフ
■代表取締役
村田 昭彦
■本社所在地
〒150-0001 東京都渋谷区神宮前2丁目 34-17 住友不動産原宿ビル6F
■事業概要
デザインプロダクトの企画、製造、販売等
■ブランドビジョン
IPマーチャンダイジングのリーディングカンパニーへ。
IPの世界観を日常に届けるプラットフォーム企業として、IPマーチャンダイジングをリードする企業へと成長していきます。
■販売チャネル
公式オンラインストア：https://www.graniph.com
店舗：72店舗（国内71、海外1）
※2025年11月1日現在
■情報発信チャネル
企業サイト：https://graniph.co.jp
公式Instagram：https://www.instagram.com/graniph_official
公式X（Twitter）：https://twitter.com/graniph_updates
公式Facebook：https://www.facebook.com/graniph.LOVE.with.GRAPHIC
LINEアカウント：https://line.me/R/ti/p/%40566yickw
■グラニフオリジナルキャラクター公式Xアカウント
ビューティフルシャドー：https://x.com/b_shadow_g
イカク：https://x.com/ikaku_g
ラムチョップ：https://x.com/lambchop_g
ナガスギルイヌ：https://x.com/nagasugiruinu_g
ローリングパンダズ：https://x.com/rollingpandas_g
本件に関するお問合わせ先
株式会社グラニフ PR担当：三浦／多部田
E-mail： press@graniph.com
関連リンク
グラニフ公式オンラインストア
https://www.graniph.com/