日本最大級の光の楽園で年越しを
一般社団法人 日本イルミネーション協会（イルミナージュ事務局）は、2025年12月31日（水）、神戸イルミナージュにて一夜限りのスペシャルイベント「カウントダウンフェスティバル 2025-2026」を開催いたします。
15周年を迎える神戸イルミナージュの締めくくりとして、イルミネーションと音楽、そして多彩なショーコンテンツを組み合わせた“体験型カウントダウン”をお届けします。夜空を舞うドローンショーや迫力あるバブルショー、ライブステージやDJタイムなど、世代を問わずお楽しみいただける年越しイベントです。
イベント概要
■ 見どころ
1. 日本最大級クラスのイルミネーション空間で迎える年越し
会場一面に広がる光の世界が、特別なカウントダウンナイトを演出。フォトスポットも多数ご用意しており、家族や友人、恋人との記念写真にもぴったりです。
2. ドローンが描き出す圧巻のナイトショー
無数のドローンが夜空をキャンバスに、光のアートを描きます。
昨年は夜空に「2025」の文字が浮かび上がり、大きな感動を呼びました。今年も物語性のある演出で、新しい年の幕開けを祝福します。
3. バブルショーやライブステージなどエンタメが盛りだくさん
・幻想的なシャボン玉があふれる「バブルショー」
・アーティストによる迫力のミュージックライブ
・カウントダウンを盛り上げるDJパフォーマンス
EDM・DISCO・K-POP・J-POP・HIPHOPなど、幅広いジャンルの音楽が流れる中で、光と音がシンクロする特別な時間をお楽しみください。
4. フード＆ドリンクも充実
会場内にはキッチンカーが出店予定。寒い夜にうれしいホットドリンクや軽食など、グルメも一緒にお楽しみいただけます。
イルミネーション X ナイトバブルショー
■ 主なプログラム（予定）
ドローンライトショー
日本最大級イルミネーション
バブルショー
キッチンカー
ライブ
DJ
※内容は予告なく変更となる場合がございます。
＊2024-2025のイメージです
■ 開催概要
イベント名：カウントダウンフェスティバル 2025-2026 in 神戸イルミナージュ
開催日：2025年12月31日（水）
時間：21:00～26:00（予定）
会場：神戸イルミナージュ
ドローンの光が描く“天空を駆けるペガサス”など、幻想的な演出とともに新年を迎えていただけます。
※写真は2024-2025カウントダウン開催時の様子です。
■ アクセス
・神戸北ICより車で約15分
・無料駐車場あり
■ お問い合わせ先
一般社団法人 日本イルミネーション協会（イルミナージュ事務局）
TEL：06-6452-6452
MAIL：mail@illuminagegroup.com
Instagram：＠official_illuminagegroup