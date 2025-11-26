日本最大級の光の楽園で年越しを

一般社団法人 日本イルミネーション協会

一般社団法人 日本イルミネーション協会（イルミナージュ事務局）は、2025年12月31日（水）、神戸イルミナージュにて一夜限りのスペシャルイベント「カウントダウンフェスティバル 2025-2026」を開催いたします。

15周年を迎える神戸イルミナージュの締めくくりとして、イルミネーションと音楽、そして多彩なショーコンテンツを組み合わせた“体験型カウントダウン”をお届けします。夜空を舞うドローンショーや迫力あるバブルショー、ライブステージやDJタイムなど、世代を問わずお楽しみいただける年越しイベントです。

イベント概要

■ 見どころ

1. 日本最大級クラスのイルミネーション空間で迎える年越し

会場一面に広がる光の世界が、特別なカウントダウンナイトを演出。フォトスポットも多数ご用意しており、家族や友人、恋人との記念写真にもぴったりです。

2. ドローンが描き出す圧巻のナイトショー

無数のドローンが夜空をキャンバスに、光のアートを描きます。

昨年は夜空に「2025」の文字が浮かび上がり、大きな感動を呼びました。今年も物語性のある演出で、新しい年の幕開けを祝福します。

3. バブルショーやライブステージなどエンタメが盛りだくさん

・幻想的なシャボン玉があふれる「バブルショー」

・アーティストによる迫力のミュージックライブ

・カウントダウンを盛り上げるDJパフォーマンス

EDM・DISCO・K-POP・J-POP・HIPHOPなど、幅広いジャンルの音楽が流れる中で、光と音がシンクロする特別な時間をお楽しみください。

4. フード＆ドリンクも充実

会場内にはキッチンカーが出店予定。寒い夜にうれしいホットドリンクや軽食など、グルメも一緒にお楽しみいただけます。

イルミネーション X ナイトバブルショー

■ 主なプログラム（予定）

ドローンライトショー

日本最大級イルミネーション

バブルショー

キッチンカー

ライブ

DJ

※内容は予告なく変更となる場合がございます。

＊2024-2025のイメージです

■ 開催概要

イベント名：カウントダウンフェスティバル 2025-2026 in 神戸イルミナージュ

開催日：2025年12月31日（水）

時間：21:00～26:00（予定）

会場：神戸イルミナージュ

ドローンの光が描く“天空を駆けるペガサス”など、幻想的な演出とともに新年を迎えていただけます。

※写真は2024-2025カウントダウン開催時の様子です。

■ アクセス

・神戸北ICより車で約15分

・無料駐車場あり



■ お問い合わせ先

一般社団法人 日本イルミネーション協会（イルミナージュ事務局）

TEL：06-6452-6452

MAIL：mail@illuminagegroup.com

Instagram：＠official_illuminagegroup