【グランドーム福岡ふくつ】オーシャンビューグランピングを満喫お得な特典が詰まった3つの特別プランが登場！

オーシャンフロントグランピングで人気を博している「グランドーム福岡ふくつ」で新たに特別な3プランの予約受付を開始しました。

URL：https://www.fukuoka-glamping.com/

福岡県福津市に位置する、オーシャンビューのドーム型グランピング施設「グランドーム福岡ふくつ」は、この冬から春にかけて、お得に滞在を楽しめる3つの特別プランの販売を開始しました。宿泊料金から最大3,000円の割引が適用される「ふくおか平日おトク旅」キャンペーン専用プランをはじめ、団体がお得になる「学生旅行応援プラン」、美と癒しをテーマにした「女子旅プラン」をご用意。贅沢なプライベート空間で、福岡の冬の魅力を心ゆくまでご堪能いただけます。

期間限定！3つの特別企画プランをご紹介

１.最大3,000円引き！「ふくおか平日おトク旅」専用プラン

福岡県が実施する観光キャンペーンに連動した、期間限定・平日限定のお得なプランです。

宿泊料金から最大3,000円の割引が適用される大変お得なプランです。オーシャングランピングを、キャンペーン期間中の平日に利用することで、より手軽にお楽しみいただけます。夕食は地元の食材を活かしたメニューからお選びいただけます。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/52784/table/613_1_c55dd81e9554968262bfc802a4d53fd3.jpg?v=202511261158 ]プランを見る :https://reserve.489ban.net/client/glampdome-fukuoka/0/detail/798776

２.【期間限定】≪学生旅行応援プラン≫は何人で泊っても同一料金！

卒業旅行や思い出作りを計画中の学生グループを応援する、人数がお得になるルームチャージプラン。

1棟を貸し切るルームチャージ制のため、宿泊人数が増えるほど一人当たりの料金が割安に！

ぜひ友人を沢山誘ってお得に滞在をお楽しみください。最大6名まで宿泊可能です。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/52784/table/613_2_198ff2128d933dfe103033a5f7ba176d.jpg?v=202511261158 ]プランを見る :https://reserve.489ban.net/client/glampdome-fukuoka/0/detail/984177

３.女子旅プラン＜Girl's Trip＞女子が喜ぶ3大特典付き☆

女性グループの皆様に、美と癒しを提供する女子が喜ぶ特別プランです。贅沢な食事と癒しの体験で、心も身体もリフレッシュできる、思い出に残る”Girls Trip”をサポートします。

【特典内容】

💡せいろ蒸し料理

女子旅プラン専用のせいろ蒸し料理でヘルシーな食事を堪能

💡よもぎ♨体験

美容とリラックスに効果的なよもぎ温浴体験。

💡ウェルカムドルチェ＆ハーブティーセット

ご到着から、女子力満点なサービスをご用意

ウェルカムドルチェ＆ハーブティーセット＜プラン限定＞せいろ蒸し料理[表3: https://prtimes.jp/data/corp/52784/table/613_3_992c335d23e78d9bfe2d0d3adfa5595b.jpg?v=202511261158 ]プランを見る :https://reserve.489ban.net/client/glampdome-fukuoka/0/detail/1169958

「グランドーム福岡ふくつ」について

「グランドーム福岡ふくつ」は、福岡県福津市の海岸沿いに位置し、全棟が雄大な玄界灘を望むオーシャンビューの絶景が自慢です。

■多彩な部屋タイプをご用意■

ドッグフレンドリーな客室やサウナ付客室などお客様のニーズに合わせて7タイプの

多彩な客室をご用意しております。

他のお部屋と十分な距離、間隔を空けて配置しており、トイレ・バスルーム・食事スペースを個別で設置しております。全16棟の内4棟はワンちゃん同伴OKのお部屋となります。

お部屋詳細はこちら :https://www.fukuoka-glamping.com/room/■大人から子どもまで喜ぶ”食のアクティビティ-FOOD EXPERIENCE-”■

施設ではお客様に楽しんでいただける様、食のアクティビティをご用意しております。

滞在中は笑顔になること間違いなし！

１.＜ジェラート＆ソルベ ビュッフェ＞

グランドーム福岡のシンボル、ジェラートドーム内でいつでも楽しめる

ジェラート＆ソルベ ビュッフェ♪

魅力的なデザートをご宿泊のお客様には無料でお楽しみいただけます。

２.＜生豆から焙煎 コーヒーマルシェ＞

コーヒーが焙煎仕立て、挽き立てとなれば格別の１杯が舌を楽しませます♪

セルフで焙煎したコーヒーをコーヒーミルで挽き、時間をかけて抽出してお楽しみいただけます。

３.＜アツアツのポテトチップス作り＞

出来立ての出来立て。パリパリと心地よいサウンドを奏でるアツアツのポテトチップスを手作りで♪

子どもから大人まで止まらない、出来立てポテトチップスはいかが？

ジェラートと合わせてもおいしく召し上がっていただけます。

４.＜ポップコーンづくり体験＞

キャンプやアウトドア気分を楽しむ手作りポップコーン体験♪

夕食のバーベキューまでのおやつとして、お好きな味付けでお楽しみいただけます。

小さなお子様でも調理でき、弾けるポップコーンは楽しさ満点のアクティビティ♪

５.＜絶品！ピザの手作り体験＞

お子さまも大人もどなたでも焼き立てのピザを♪

手作りピザ体験では、生地にお好きなトッピングを載せて、焼き上がりを楽しみに待つ・・

うまくいってもそうでなくても自分たちで焼き上げるピザは絶品♪

おやつに、お食事といっしょに、お好きなタイミングでお召上がりください。

６.＜ふわふわコットンキャンディ作り体験＞

大人もこどもも楽しめる、ふわふわコットンキャンディ♪

ジェラートドームの中に設置された「わたあめメーカー」で甘い甘いコットンキャンディ手作り体験。

縁日やお祭りの懐かしい思い出を自分たちで作ってみませんか？

お子様たちは好奇心を、大人たちは童心を思い出す、わくわくでふわふわの体験をお楽しみください。

７.＜燻製体験＞

なかなかお家では楽しめない燻製もグランドーム福岡でお楽しみください。

食材もナッツ類/チーズ/ポテチなどご用意してお待ちしております♪

８.＜福岡の特産品 八女茶マルシェ＞

九州/福岡の名産、特産品の八女茶。

上品な甘味をもつ、やわらかな特徴をもつ日本茶をフロントでご自由にお楽しみいただけます。

香り高い茶葉で抽出した八女茶はどこか心をリセットしてくれる癒しをもたらせてくれます。

食のアクティビティ詳細はこちら :https://www.fukuoka-glamping.com/food/施設概要

施設名：グランドーム福岡ふくつ

公式サイト：https://www.fukuoka-glamping.com/

施設住所：〒811-3304 福岡県福津市津屋崎4丁目45-1

棟数：16棟

アクセス

【お車でお越しの方】

博多駅より約40分九州縦貫自動車道 経由。

古賀ICを下車後は約20分弱でお越しいただけます。



熊本方面より…約2時間

大分方面より…約2時間30分

【電車・バスでお越しの方】

博多駅より約45分・博多駅から鹿児島本線 区間快速 小倉行に乗車いただき、

「福間」駅で下車。バス停「福間駅前」より「津屋崎橋」行にご乗車いただき、

「水産高校前」を下車後徒歩1分でお越しいただけます。



熊本駅より…約1時間35分

大分駅より…約2時間55分

Resort Glamping.com（リゾートグランピングドットコム）とは

リゾートグランピングドットコムは、全国のグランピング施設・リゾートヴィラに特化した予約サイトです。これまで主流であった旅館・ホテルでの宿泊とは異なる新たな体験型宿泊施設として認知されたグランピング。全国でも続々と開業が続いており、一定の基準を満たした評価の高いグランピング施設が予約可能です。

リゾートグランピングドットコム公式サイト：https://www.resort-glamping.com

株式会社ブッキングリゾートについて

株式会社ブッキングリゾートは、宿泊・観光業界の集客支援を専門とする企業です。主な事業内容として、宿泊施設への集客支援コンサルティング、グランピング予約サイト「リゾートグランピングドットコム」の運営、ペット同伴可能な宿泊施設の情報提供と予約サービスを行う「いぬやど」の運営、宿泊施設の開発支援、直営宿泊施設の運営などがあります。

【会社概要】

社名：株式会社ブッキングリゾート

代表：坂根正生

住所：大阪市北区梅田2-6-20パシフィックマークス西梅田13階

設立：2013年5月27日

資本金：393,641,920円

事業内容：グランピング・リゾートヴィラ、ペットと泊まれる宿の予約サイト運営

お問合せ先：info@booking-resort.jp

HP：https://www.booking-resort.jp