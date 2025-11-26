『日本観光特産大賞2025』 15品が大賞候補にノミネート 日本観光特産大賞が年末に決定します！！
一般社団法人日本観光文化協会（東京都北区赤羽西1-22-15：会長 小塩稲之）は、今年で7回目になる、全国の観光特産品の知名度・ブランド力向上を目的とした観光特産品の表彰制度「日本観光特産大賞」のノミネート15品を発表します。
「日本観光特産大賞」（https://jtmm.jp/award/）とは、毎年12月に一般社団法人日本観光文化協会が、食と観光、地元グルメ、お土産品などでその年話題になった観光特産品を表彰してゆく制度です。「日本観光特産大賞 グランプリ」「金賞 優秀賞」「金賞 ニューウェーブ賞」発表に向けて、一般社団法人日本観光文化協会会員によりノミネートされた観光特産品の中から、当協会専門委員会によって15品に絞られました。
この活動の目的は、日本各地で育成されている観光特産品を再発見、再発掘し、一定の価値を付与することで、知名度やブランド力向上に寄与し地域の活性化を後押しすることです。また、協会では表彰された観光特産品の時代背景や社会的な価値などを今後も調査分析し、内外に発信をしてまいります。最終選考では7名の専門家が審査員となり、ノミネートされた特産品に1位から15位までランキングを付け、ポイントによる加点方式で集計し「観光特産大賞 グランプリ」「金賞 優秀賞」「金賞 ニューウェーブ賞」を決定してゆきます。
※注 当協会において「観光特産」とは、「観光資源と地域特産の融合によって生み出された商品及びサービス」のことで、「観光特産＝観光資源×地域特産」という公式で定義しています。
▼ノミネート品詳細
◆ほたて貝（北海道） 猿払のほたてはオホーツクの天然貝。ほたての水揚げで日本最北の村『猿払（さるふつ）』で取れるほたては、厳しい天然の環境で稚貝を撒き、4年をかけて育てられます。
◆バター餅（秋田）バター餅は北秋田市の阿仁地区を中心に食べられてきた家庭の味。狩猟を生業とするマタギが山に入る際の保存食が起源とも言われています。今では北秋田市を代表する特産品となっています。
◆莫迦焼締（ばかやきしめ）（宮城）宮城では独特な味わい深い温もりが伝わる台ヶ森焼が備前焼・丹波焼・萩焼きなどを合わせたような焼物として親しまれています。その中で震災復興時に誕生した莫迦焼締は、水洗いすると色が変わる不思議な陶器で、製作日数が一年以上かかる、貴重なものです。
◆幸生牛（さちうぎゅう）（山形）山形県寒河江（さがえ）市という地域の文化や歴史を感じることができる幸生牧場の自然豊かな環境で育つブランド牛の幸生牛は自然の恵みを受け継いで育ち、生産・加工・販売・小売り・外食の一貫した６次化産業のモデルにもなっています。
◆日光湯波（栃木）日光湯波（ゆば）は日本の「ゆば」の二大産地として知られる伝統ある日光の名産品。「ゆば」は良質のたんぱく質をはじめ、カルシウムや鉄分の量も多く、低カロリーで消化もよいとして精進料理には欠かせない食材です。
◆八丁味噌（愛知）八丁味噌は米麹や麦麹を用いず、大豆の全てを麹にした豆麹で作られる豆味噌の一つ。愛知県岡崎市八帖町・八丁町で江戸時代初期から造られています。毎年、地元味噌蔵から成る「八丁味噌協同組合」が主催する秋まつりが開催されます。
◆白えび（富山）白えびは「富山湾の宝石」と称される希少な海産物で、その透き通った美しさと上品な甘みが特徴。地元では白えび漁観光船で臨場感あふれる白えび漁の見学や獲れたての透明に輝く白えびを味わうことができます。
