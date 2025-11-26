「バーチャルマーケット2025 Winter」に出展











「Vketフォーミュラ.3879 グランドファイナル！」のコースでニャイケンに乗って、レースにチャレンジしよう！ヤマハ発動機株式会社は、12月6日（土）〜21日（日）にメタバース上で開かれる世界最大級のバーチャル展示会「バーチャルマーケット2025 Winter」（主催：株式会社HIKKY）に出展します。今回は、バーチャルマーケットの一般出展ワールド「Vketフォーミュラ.3879 グランドファイナル！」に「ニャイケン」と「アール・ニャイケン」の2モデルを出展します。来場者は「ニャイケン」「アール・ニャイケン」に乗って、超未来型レースを体験できます。











会場内に設置されたパネルからアンケートに回答した方には、「ニャイケンヘルメット3Dモデル」をプレゼントします。ヤマハ発動機の出展は、初出展の2021年から数えて8回目。2021年には業界初の「VRシェアライドサービス」、2022年には世界初の「メタバース専用モビリティ」を出展するなど、バーチャル空間での新たな価値提供に積極的に取り組んでいます。

レースの様子











＜出展モデル＞■「ニャイケン レース仕様」（レース／展示）

リーニングマルチホイール「NIKEN」を偽ニャン化したオリジナルキャラクター「 ニャイケン」。











■「アール・ニャイケン レース仕様」（レース／展示）

ニャイケンのレース仕様。伝説のライダーに憧れる、練習中のニャイケン。





















■「ニャイケンヘルメット3Dモデル」（アンケートプレゼント）※Unity及びVRChatで使用可能なモデルです。＜バーチャルマーケットとは＞インターネット上の仮想空間「メタバース」で開催される、世界最大級※のイベントです。参加者はアバターとなって来場し、3Dアイテムや洋服、飲食物などのリアル商品を売買したり、アトラクションやゲーム、音楽ライブを体験したりと、まるで現実の街を巡るような没入体験を楽しむことができます。開催期間中は24時間、VR機器やPCから無料で参加可能です。2018年の初開催以来、毎年夏と冬の年2回開催され、1回の開催で世界中から延べ130万人以上が来場。これまでにギネス世界記録を4つ取得し、バーチャルの文化やコミュニケーションによる新しい価値を広げる代表的なイベントとして成長を続けています。※バーチャルリアリティマーケットイベントにおけるブースの最多数としてギネス世界記録™に認定本件に関するお問合わせ先クリエイティブ本部 PLD部イノベーションデザイングループ0538-37-0267関連リンクバーチャルマーケット2025 Winter 公式ページバーチャルマーケット2025 Winter 来場方法https://event.vket.com/access