ビジョンポジショニングシステムに関する市場調査レポートを発行、年平均12.1%で成長するとの予測
株式会社グローバルインフォメーション（所在地：神奈川県川崎市、証券コード：東証スタンダード 4171）は、ビジョンポジショニングシステムに関する市場調査レポートを発行・販売します。
「ビジョンポジショニングシステム市場レポート」では同システムの市場規模、シェアのほか、市場の成長背景や促進要因、市場の動向などを掲載。ユーザーや企業のビジネスにおける意思決定をサポートします。
なお、世界のビジョンポジショニングシステム市場規模は、2023年に63億米ドルと評価され、2024年の70億6,000万米ドルから2032年までに176億1,000万米ドルへ成長する見込みです。予測期間（2025年～2032年）におけるCAGRは12.1％と予測されています。
■レポートの詳細
https://www.gii.co.jp/research/1865260-vision-positioning-system-market-size-share-growth.html
■本レポートの目次と調査項目
・イントロダクション
-調査の目的、範囲、定義
・調査手法
-情報調達、二次と一次データの方法、市場規模予想 など
・エグゼクティブサマリー
-世界市場の見通し、供給と需要の動向分析、セグメント別機会分析
・市場力学と見通し
-市場力学（促進要因と機会、抑制要因と課題）など
・主な市場の考察
-重要性好要因、主な投資機会、マクロ経済指標、バリューチェーン分析 など
・ビジョンポジショニングシステムの世界市場規模：コンポーネント別、CAGR（2025年～2032年）
-市場概要、センサー、カメラシステム など
・ビジョンポジショニングシステムの世界市場規模：位置別、CAGR（2025年～2032年）
-市場概要、屋内測位、屋外測位
・ビジョンポジショニングシステムの世界市場規模：プラットフォーム別、CAGR（2025年～2032年）
-市場概要、産業用ロボット、宇宙機 など
・ビジョンポジショニングシステムの世界市場規模：機能別、CAGR（2025年～2032年）
・ビジョンポジショニングシステムの世界市場規模：最終用途産業別、CAGR（2025年～2032年）
-市場概要、自動車、航空宇宙・防衛 など
・ビジョンポジショニングシステムの世界市場規模：地域別、CAGR（2025年～2032年）
-北米、欧州、アジア太平洋地域 など
・競合情報
-上位5社の比較、主要企業の市場ポジショニング、市場シェア分析 など
・主要企業プロファイル
・結論と提言
■レポート記載内容に寄せられる主な質問と回答
・世界のビジョンポジショニングシステム市場の市場規模はどのように予測されていますか？
2023年に63億米ドル、2024年には70億6,000万米ドル、2032年までには176億1,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは12.1%です。
・世界のビジョンポジショニングシステム市場の主要な促進要因は何ですか？
輸送、物流、自律システムなど様々な分野における精密な位置情報サービスの需要増加です。
・世界のビジョンポジショニングシステム市場の抑制要因は何ですか？
技術統合および導入にかかる高額なコストやデータプライバシー、セキュリティに関する懸念です。
・世界のビジョンポジショニングシステム市場の動向は何ですか？
定期的な再測位とクラウドサポートを組み合わせたハイブリッド測位ソリューションの採用が拡大しています。
・ビジョンポジショニングシステムの主要企業はどこですか？
ABB Ltd.、Cognex Corporation、DJI Technology Co., Ltd.、Sick AG、Omron Corporationなどです。
■発行
2025年11月
【会社概要】
1995年の創立以来、海外市場調査レポートの販売を通じて企業のグローバル展開を支援しています。世界5カ国に拠点を持ち、海外の提携調査会社200社以上が発行する調査資料約30万点をワンストップでご提供。市場情報販売のグローバル・リーディングカンパニーを目指し、企業ならびに社会の発展に寄与すべく、お客様にとって真に価値ある情報をお届けしています。
創立：1995年
所在地：215-0004 神奈川県川崎市麻生区万福寺1-2-3 アーシスビル7F
事業内容：市場調査レポート／年間契約型情報サービスの販売、委託調査の受託
市場調査レポート／年間契約型情報サービス：https://www.gii.co.jp
委託調査：https://www.gii.co.jp/custom_research/
国際会議：https://www.giievent.jp/
当社は、2020年12月24日に東京証券取引所へ上場いたしました（東証スタンダード市場：4171）。
配信元企業：株式会社グローバルインフォメーション
