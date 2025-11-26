携帯型質量分析計の世界市場2025年、グローバル市場規模（高分解能型、中分解能型、低分解能型）・分析レポートを発表
2025年11月26日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「携帯型質量分析計の世界市場2025年」調査資料を発表しました。資料には、携帯型質量分析計のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
世界の携帯型質量分析計市場概要
最新の調査によると、世界の携帯型質量分析計市場規模は2024年に5億2500万米ドルと評価され、2031年には12億4800万米ドルへ拡大する見通しです。予測期間中の年平均成長率は13.3％と高水準であり、今後も急速な市場拡大が期待されています。本報告書では、米国の関税体制および国際的な政策変化を考慮し、市場競争構造や地域経済の動態、サプライチェーンの安定性に対する影響を分析しています。
製品の概要と用途
携帯型質量分析計は、イオンの質量電荷比を測定することで物質の化学組成を特定・解析する装置です。従来の大型装置に比べ、小型かつ軽量であるため、現場での即時分析が可能です。危険物質の検出、環境分析、品質管理など、実地での迅速な判断を要する分野で利用されています。特に医薬品製造、法医学、環境モニタリング分野では、携帯型装置の導入が進んでいます。
これらの装置は、現場対応能力と高精度分析性能を兼ね備えており、科学研究や安全保障分野においても不可欠なツールとして位置づけられています。
市場分析の目的と範囲
本レポートは、世界の携帯型質量分析計市場の動向を定量的・定性的に分析したものです。メーカー別、地域別、種類別、用途別に市場構造を明らかにし、競争状況や需要変化の要因を詳細に整理しています。また、主要企業の事例分析、市場シェアの推定、製品ポートフォリオ比較を通じて、2025年時点の業界構造を展望しています。
主な目的は次の4点です。
1. 世界および主要国市場における総機会規模の算定
2. 携帯型質量分析計の成長ポテンシャルの評価
3. 各製品タイプおよび用途別市場の将来予測
4. 市場競争に影響する主要要因の分析
主な企業動向
本調査における主要企業は、Thermo Fisher Scientific、JEOL Ltd.、Agilent Technologies、Sciex （Danaher Corporation）、Smiths Detection、Bruker Corporation、Horiba Scientific、Microsaic Systems、MassTech、Respecta、908 Devices、BaySpecなどです。
これらの企業は、売上高、販売数量、価格戦略、粗利益率、地域展開、技術革新などの観点から分析されています。とりわけ、Thermo Fisher ScientificやAgilent Technologiesは、研究開発力と製品信頼性の高さから市場をリードしています。一方、Microsaic Systemsや908 Devicesなど新興メーカーは、軽量化や操作性の向上によって特定ニッチ市場を開拓しています。
市場区分と応用分野
携帯型質量分析計市場は、「タイプ」と「用途」に基づいて分類されます。
タイプ別区分
● 高分解能型
● 中分解能型
● 低分解能型
用途別区分
● 環境試験
● 国内安全保障
● 軍事利用
● 薬物検査
● その他の応用
高分解能型は研究分野や医薬分析において高い成長を示し、低分解能型は現場即応型として産業・安全保障分野で需要が拡大しています。用途別では、環境試験および薬物検査分野が最も大きなシェアを占め、今後も政策支援を背景に成長が続く見込みです。
