³Ø¹»Ë¡¿ÍÆüËÜ½÷»ÒÂç³Ø¤¬ÉðÂ¢¥³¡¼¥Ý¥ì¡¼¥·¥ç¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¤È´óÉí¼ø¶ÈÅù¤Ë´Ø¤¹¤ë¶¨Äê¤òÄù·ë ¡½ ÅÚÃÏ¡¦·úÃÛ¤ÎÍ¸ú³èÍÑ¡¢·úÊªÊÝÁ´¤ä·Ð±Ä¡¦²ñ·×¡¦¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤ò³Ø¤Ö¼ÂÁ©Åª¤Ê¼ø¶È¤òÅ¸³« ¡½
¡¡³Ø¹»Ë¡¿ÍÆüËÜ½÷»ÒÂç³Ø¡ÊÅìµþÅÔÊ¸µþ¶è¡¢Íý»öÄ¹¡§º£»ÔÎÃ»Ò¡Ë¤Ï¡¢11·î19Æü¡Ê¿å¡Ë¤ËÉðÂ¢¥³¡¼¥Ý¥ì¡¼¥·¥ç¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¡Êºë¶Ì¸©¤µ¤¤¤¿¤Þ»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÂçÃ«µÁÉð¡Ë¤ÈÆüËÜ½÷»ÒÂç³ØÌÜÇò¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤Ë¤ª¤¤¤Æ´óÉí¼ø¶ÈÅù¤Ë´Ø¤¹¤ë¶¨Äê¤òÄù·ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ËÜ¶¨Äê¤Ï¡¢ËÜ³Ø¤È¼Â¼Ò²ñ¤ÎÏ¢·È¤ò°ìÁØ¶¯²½¤·¡¢·Ð±Ä¤äÅÚÃÏ¡¦·úÃÛ¤ÎÍ¸ú³èÍÑ¤Ë´Ø¤¹¤ëÍý²ò¤È´Ø¿´¤ò¿¼¤á¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£³ØÀ¸¤È¼Ò²ñÁÐÊý¤Î¥Ë¡¼¥º¤Ë±þ¤¨¤ë¶µ°é¡¦¸¦µæ³èÆ°¤Î¿ä¿Ê¤ò¿Þ¤ë¤¿¤á¡¢2026Ç¯ÅÙ¤è¤ê´óÉí¼ø¶ÈÅù¤Î¼Â»Ü¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ËÜ¶¨Äê¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀßÃÖ¤µ¤ì¤ë´óÉí¼ø¶ÈÅù¡ÊÍ½Äê¡Ë
¡¡Ö´ë¶È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥ÈÆþÌç¡×¡Ê¶µÍÜ²ÊÌÜ¡¦Á´³ØÉô¶¦ÄÌ¡Ë
¡¡´ë¶È¤Î¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥ÈÁ´ÈÌ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢·Ð±Ä¡¦²ñ·×¡¦¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤Î³Æ´ÑÅÀ¤«¤éÁí¹çÅª¤Ë³Ø½¤¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£ÂÐ¾Ý¤È¤¹¤ë¶È¼ï¤ÏÉÔÆ°»º¶È¤òÃæ¿´¤Ë¿ø¤¨¤Ä¤Ä¡¢Â¾¤Î»º¶ÈÊ¬Ìî¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÅ¬µ¹¼è¤ê¾å¤²¡¢Éý¹¤¤»ëÌî¤Ç¤ÎÍý²ò¤òÂ¥¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡ÉðÂ¢¥³¡¼¥Ý¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢³ØÀ¸¤¬´Ø¿´¤ò»ý¤Á¤ä¤¹¤¤´ë¶È¡¦ÁÈ¿¥¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò»öÎã¤È¤·¤Æ¾Ò²ð¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼ÂÁ©Åª¤ÊÃÎ¼±¤Î½¬ÆÀ¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¢¡Ö·úÃÛ¥¹¥È¥Ã¥¯¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡Ê²¾¡Ë¡×¡Ê·úÃÛ¥Ç¥¶¥¤¥ó³Ø²Ê²ÊÌÜ¡Ë
¡¡ÆüËÜ¤Î½»Âð¡¦·úÃÛ¥¹¥È¥Ã¥¯¤ò¤á¤°¤ë¸½¾õ¤òÍý²ò¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢´ûÂ¸·úÃÛÊª¤Î³èÍÑ¡¢°Ý»ý´ÉÍý¡¢²ÁÃÍÉ¾²Á¡¢ÉÔÆ°»º»Ô¾ì¤È¤Î´Ø·¸À¤Ê¤É¡¢·úÃÛ¥¹¥È¥Ã¥¯¤ò¼è¤ê´¬¤¯Áí¹çÅª¤Ê¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤Î¹Í¤¨Êý¤ò³Ø¤Ó¤Þ¤¹¡£¿·¤¿¤Ê·úÃÛ¤Î·×²è¡¦Àß·×¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢´ûÂ¸·úÃÛ¤Î»ñ¸»Åª²ÄÇ½À¤òÍý²ò¤·¡¢À©ÅÙ¡¢·ÐºÑ¡¢»Ô¾ì¡¢ÃÏ°è¼Ò²ñ¤È¤¤¤Ã¤¿Â¿ÌÌÅª»ëÅÀ¤«¤é½»´Ä¶²þÁ±¤Î¤¿¤á¤Î¼êË¡¤ò¸¡Æ¤¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Ì±´Ö´ë¶È¤Î¼èÁÈ¤ä½»Âð°ä»º¥È¥é¥¹¥È¤Ê¤É¤Î¼ÂÁ©¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢·úÃÛ¤Î¼Ò²ñÅªÌò³ä¤ò¹Í»¡¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¤½¤ÎÂ¾¡¢´ûÂ¸Êª·ï¤Î¥ê¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¡¦¥³¥ó¥Ú¤Ê¤É¼ÂÁ©Åª¤Ê²ÝÂê¤Ë³ØÀ¸¤¬¼è¤êÁÈ¤à²Ý³°¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤â´ë²èÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¢£ÉðÂ¢¥³¡¼¥Ý¥ì¡¼¥·¥ç¥óÂåÉ½¼èÄùÌò ÂçÃ«µÁÉð ¥³¥á¥ó¥È
¡¡ÆüËÜ½÷»ÒÂç³ØÍÍ¤È¶¨Äê¤òÄù·ë¤Ç¤¤Þ¤¹¤³¤È¤Ï¡¢Åö¼Ò¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂçÊÑ¸÷±É¤ËÂ¸¤¸¤Þ¤¹¡£·úÃÛ¥Ç¥¶¥¤¥ó³ØÉô¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë³ØÀ¸¤Î³§ÍÍ¤Ë¡¢Åö¼Ò¤ÎÊª·ï¤ò¼ø¶È¤ä¸¦µæ¤Ë¤´³èÍÑ¤¤¤¿¤À¤¯¤È¤È¤â¤Ë¡¢»ä¤É¤â¤âºÇÀèÃ¼¤Î³ØÌä¤«¤éÂ¿¤¯¤ò³Ø¤Ð¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢Win-Win¤Î´Ø·¸¤òÃÛ¤¤¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ÆüËÜ½÷»ÒÂç³Ø³ØÄ¹ ¼Ä¸¶Áï»Ò ¥³¥á¥ó¥È
¡¡¤³¤ÎÅÙ¡¢ÉðÂ¢¥³¡¼¥Ý¥ì¡¼¥·¥ç¥óÍÍ¤È¶¨Äê¤òÄù·ë¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¡¢ÂçÊÑ´ò¤·¤¯Â¸¤¸¤Þ¤¹¡£ËÜ³Ø¤Î³ØÀ¸¤Ë¤È¤Ã¤Æ¼Â¼Ò²ñ¤È¤ÎÀÜÅÀ¤Ï¶Ë¤á¤Æ½ÅÍ×¤Ç¤¢¤ê¡¢¶µ°é¡¦¸¦µæ¤ÎÎ¾ÌÌ¤Ë¤ª¤¤¤ÆÁê¸ß¤Ë»É·ã¤òÆÀ¤Ê¤¬¤é¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤º¤Ï2¤Ä¤Î´óÉí¼ø¶È¤«¤éÏ¢·È¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¾ÍèÅª¤Ë¤Ï¶¦Æ±¸¦µæ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê·Á¤Ç¤ÎÏ¢·È¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤¿¤¤¤ÈÂ¸¤¸¤Þ¤¹¡£
¢£ÉðÂ¢¥³¡¼¥Ý¥ì¡¼¥·¥ç¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡2005Ç¯¤ËÀßÎ©¤·¡¢ºë¶Ì¸©¤µ¤¤¤¿¤Þ»Ô¤ËËÜ¼Ò¤ò¹½¤¨¤ëÁí¹çÉÔÆ°»º¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡£¡Ö½»¤Þ¤¤¤Ç¿Í¤ò¾Ð´é¤Ë¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¡¢´ØÅì1ÅÔ6¸©¤òÃæ¿´¤Ë¼ý±×ÉÔÆ°»º¤ÎÇäÇã¤ª¤è¤ÓÄÂÂß´ÉÍý»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Ï·µà²½¤äÆþµïÎ¨¤ÎÄã²¼¤È¤¤¤Ã¤¿²ÝÂê¤òÊú¤¨¤ë¼ý±×ÉÔÆ°»º¤ò¼«¼Ò¤ÇÇã¤¤¼è¤ê¡¢°ìµé·úÃÛ»Î¤Ë¤è¤ë100¹àÌÜ°Ê¾å¤Î¸·³Ê¤Ê¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò·Ð¤Æ¥ê¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤ò»Ü¤·¡¢¡ÖÇ§Äê¼ý±×Êª·ïReBreath¡×¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤·¤ÆÉÔÆ°»ºÅê»ñ²È¤ØÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
https://www.musashi-corporation.com/¡¡
¡ÚÆüËÜ½÷»ÒÂç³Ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
ÆüËÜ½÷»ÒÂç³Ø¤Ï¡¢ÆüËÜ½é¤ÎÁÈ¿¥Åª¤Ê½÷»Ò¹âÅù¶µ°éµ¡´Ø¤È¤·¤ÆÁÏÎ©¤·¡¢2021Ç¯¤Ë120¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£»äÎ©½÷»ÒÂç³ØÍ£°ì¤ÎÍý³ØÉô¤òÍ¤·¡¢Ê¸ÍýÍ»¹ç¤Î¶µ°é´Ä¶¤ò¤â¤Ä½÷»ÒÁí¹çÂç³Ø¤Ç¤¹¡£ÍÄÃÕ±à¤«¤éÂç³Ø±¡¤Þ¤Ç¤Î°ì´Ó¶µ°é¡¢¤µ¤é¤ËÂ´¶ÈÀ¸°Ê³°¤Ë¤âÌç¸Í¤ò³«¤¯¥ê¥«¥ì¥ó¥È¶µ°é¤Ê¤É¡¢Ã¯¤â¤¬À¸³¶¤òÄÌ¤¸¤Æ³Ø¤Ó¡¢À®Ä¹¤·Â³¤±¤ë¼Ò²ñ¤òÁÏ¤ë¤¿¤á¤Îµ¡²ñ¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Â¿ÍÍ¤ÇÈóÏ¢Â³¤ËÊÑ²½¤¹¤ë¼Ò²ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¿·¤·¤¤ÌÀÆü¤ò¶¦¤ËÁÏ¤ë¿Íºà¤ò°é¤Æ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾Ü¤·¤¯¤Ï¡¢ https://corp.jwu.ac.jp/ ¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢§ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ëÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
³Ø¹»Ë¡¿Í ÆüËÜ½÷»ÒÂç³Ø Ë¡¿Í´ë²èÉô ¹Êó²Ý
½»½ê¡§ ¢©112-8681 ÅìµþÅÔÊ¸µþ¶èÌÜÇòÂæ2-8-1
TEL¡§03-5981-3163
¥á¡¼¥ë¡§n-pr@atlas.jwu.ac.jp
¡Ú¥ê¥ê¡¼¥¹È¯¿®¸µ¡Û Âç³Ø¥×¥ì¥¹¥»¥ó¥¿¡¼ https://www.u-presscenter.jp/
