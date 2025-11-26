Minisforum、AMD Ryzen 9 8945HX & GeForce RTX 5060搭載「AtomMan G1 PRO」を正式発売！
MICRO COMPUTER （HK）TECH LIMITEDが運営するミニPCメーカーのMinisforum（ミニスフォーラム）は、2025年11月25日、Minisforum日本公式サイト（https://store.minisforum.jp/）にて、ゲーミングおよびクリエイティブ用途向けミニPC「AtomMan G1 PRO」を正式発売いたしました。
「AtomMan G1 PRO」は、最新のAMD Ryzen 9 8945HXとデスクトップクラスのNVIDIA GeForce RTX 5060を統合いたします。究極のグラフィック処理能力と先進的なAI処理能力を備えた本製品は、次世代のゲーム、AI生成、プロのクリエイティブ制作において新基準を提示します。
製品情報リンク：[https://bit.ly/44pLOXZ]
主な特徴
■ デスクトップ級 NVIDIA GeForce RTX 5060
TDP 145Wのデスクトップ版GPUを搭載しております。RTX 4060と比較して全体的な性能が25%向上し、最新のゲームや高負荷なグラフィック処理をスムーズに実行可能です。DLSS 4や614 TOPSのAI計算能力に対応し、ゲーム性能とAIクリエイション性能を両立します。
■ 強力なAMD Ryzen 9 8945HX
AMD Ryzen 9 8945HXは、16コア・32スレッドCPUを搭載し、最大周波数5.4GHzで動作します。高クロック周波数とインテリジェントワークロード管理により、AAAタイトルやコンペティティブゲームをスムーズに動作させます。コンテンツクリエイションとマルチタスク処理においても卓越した実力を発揮します。
■ 合計245Wの限界性能と冷却システム
GPU（145W）とCPU（最大100W）の複合負荷245Wを、第3世代Glacier冷却システム（冷却能力300W）で安定動作させます。高負荷タスクでも、電力制御を最適化し、フルパフォーマンスを維持します。
■ 超高速ネットワーク接続
5GbpsイーサネットポートとWi-Fi 7を搭載します。低遅延で没入感のあるオンラインゲーム体験と、高速なデータ転送を実現します。
■ 高速メモリと大容量ストレージ
DDR5-5600MHzメモリを最大96GBまで増設可能です。M.2 NVMe SSDスロットを2基備え、合計最大8TBまで拡張可能です。
■ 4画面出力と専用コントロール
DP/HDMIポートを組み合わせた最大4画面出力に対応します。専用コントロールセンターにより、パフォーマンスモード（オフィス/ゲーム等）やRGBライトを自由にカスタマイズ可能です。
■ 3.8Lの洗練されたコンパクトデザイン
わずか3.8Lのタワーケースは、波紋状の立体テクスチャとRGBライトエフェクトが特徴です。350Wの内蔵電源により、最高のゲーミングパフォーマンスの安定基盤を確保します。
詳細はMINISFORUM公式サイトにてご確認ください。
公式ストア： [https://www.minisforum.jp/]
製品情報リンク：[https://bit.ly/44pLOXZ]
本製品は、AI開発、ゲーミング、クリエイティブ制作、ビジネスユースなど、幅広い分野において次世代のコンピューティング体験を提供いたします。革新的な技術と安定したパフォーマンスを兼ね備えた「AtomMan G1 PRO」を、この機会にぜひご検討ください。
