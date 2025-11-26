世界のファイル転送ソフトウェア市場は大幅な成長が見込まれ、2032年までに11.12%の堅調な年平均成長率（CAGR）で77億6000万米ドルに達すると予測されています。

世界のファイル転送ソフトウェア市場は大幅な成長が見込まれ、2032年までに11.12%の堅調な年平均成長率（CAGR）で77億6000万米ドルに達すると予測されています。