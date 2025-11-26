【冬季限定】ミルクとチーズにこだわったティラミス風味の大人気クッキー。【東京ミルクチーズ工場】から『ショコラ&マスカルポーネクッキー』が今年も大好評により発売！

株式会社シュクレイ（代表取締役社長：阪本良一　本社：東京都港区）は、厳選したミルクと良質なチーズで美味しいお菓子をお届けするブランド【東京ミルクチーズ工場】から、『ショコラ＆マスカルポーネクッキー』を発売いたします。




冬の限定味として長年ファンから愛され続ける『ショコラ＆マスカルポーネクッキー』。「ミルクとチーズを、もっと自由に。」というコンセプトのもと、こだわりのエスプレッソを効かせたラングドシャに、ミルクの甘さを感じるマスカルポーネチーズのチョコレート (※)をサンド。苦さの奥に甘さを感じる、本物のティラミスを焼き上げたような大人も子供も楽しめるクッキーに仕上げました。


(※)チョコレートコーチングを使用（チーズ中マスカルポーネ98％使用）



また、『ショコラ＆マスカルポーネクッキー』が入った期間限定の詰合せも同時発売いたしますので、定番商品との食べ比べをお楽しみください。



年末年始やクリスマスのギフトとしておすすめです。また、温かい飲み物との相性が良く、自分へのご褒美として、ほっこりとした安らぎ時間のお供にも最適です。今だけしか味わえない限定のクッキーを是非ご賞味くださいませ。



◆商品概要



ショコラ＆マスカルポーネクッキー



こだわりのエスプレッソを効かせたラングドシャに、フレッシュでミルクの甘さを感じるマスカルポーネチーズのチョコレート※をサンド。


※チョコレートコーチングを使用（チーズ中マスカルポーネ98％使用）



9枚入　1,296円 (税込） ≪期間限定商品≫






クッキー詰合せ　



「ソルト&カマンベールクッキー」「蜂蜜&ゴルゴンゾーラクッキー」期間限定味の「ショコラ&マスカルポーネクッキー」が入った詰合せです。



27枚入　　3,888円 (税込)　≪期間限定商品≫


（ソルト&カマンベールクッキー×9枚、蜂蜜&ゴルゴンゾーラクッキー×9枚、ショコラ&マスカルポーネクッキー×9枚）


※期間クッキーの切替時期は店舗によって異なります。





【発売日】2025年12月1日（月）～


　　　　　※一部店舗にて先行発売中


【販売店】グランスタ東京店（京葉ストリート）、アトレ吉祥寺店、東京ソラマチ店、ルミネ新宿店、ルミネエスト新宿店、ルミネ立川店、渋谷 東急フードショー店、羽田空港第1ターミナル特撰洋菓子館店、羽田空港第2ターミナル東京食賓館3番時計台前店、羽田空港第2ターミナル PIER63番ゲート前店、EQUiA北千住店、アトレ秋葉原1店、ルミネ大宮店、ラゾーナ川崎店、ニュウマン高輪店、そごう横浜店　他


■愛され続けて15年。2025年6月にブランドリニューアルいたしました。


これからのテーマは


「ミルクとチーズを、もっと自由に。」



素材の組み合わせ、食感、味わい、デザイン。


ミルクとチーズの可能性をもっと信じて、枠にとらわれない発想で、心躍るスイーツ体験をお届けして参ります。


これまでも、これからも。皆さまの至福のひとときを彩る存在であり続けられますように。





■定番商品のご紹介


ソルト＆カマンベールクッキー



北海道産牛乳とフランス産ゲランドの塩を使った生地に、カマンベールチーズのチョコ(※)をサンドしたクッキーです。


※チョコレートコーチングを使用(チーズ中カマンベール73％以上使用)



9 枚入　　 1,296 円 (税込）


18 枚入　　2,592 円 (税込)　






蜂蜜＆ゴルゴンゾーラクッキー



スペイン産ローズマリー蜂蜜を練り込んだ生地に、濃厚なゴルゴンゾーラのチョコレートプレートをサンドしました。


※チーズパウダー中ゴルゴンゾーラ60%以上使用



9 枚入　　 1,296 円 (税込）






クッキー詰合せ



定番人気の「ソルト＆カマンベールクッキー」と「蜂蜜＆ゴルゴンゾーラクッキー」、2種類のクッキーが両方味わえる詰合せです。



18枚入　　2,592 円 (税込）






ミルクチーズケーキ 　≪冷凍商品≫



フランス産クリームチーズ＆北海道産クリームチーズと北海道産生クリームと厳選したミルクをブレンドし、ミルクとチーズの美味しさにとことんこだわったケーキは、東京ミルクチーズ工場の原点の味。



紙缶箱：2,160円（税込）


発泡箱：2,376円（税込）



※箱によりお持ち歩き時間が異なります


※店舗により取扱商品が異なります





■ブランド概要

厳選した「ミルク」と、良質な「チーズ」。


この組み合わせが生み出す味わいにこだわり、ひとくちごとに幸せが広がるような、心ときめくお菓子づくりに取り組んでおります。


国内でのご支持を礎に、世界各地へと広がる東京ミルクチーズ工場のスイーツ。


これからも、美味しさと感動をお届けできるよう、多くのお客様に愛されるブランドを目指し、歩みを進めて参ります。



◆店舗情報


https://sucreyshopping.jp/tokyomilkcheese



◆公式サイト　


ホームページ ：


https://sucreyshopping.jp/tokyomilkcheese


Instagram ：https://www.instagram.com/tokyomilkcheese.jp/


X(旧Twitter)：


https://x.com/tokyomilkcheese


Facebook ：


https://www.facebook.com/tokyomilkcheese





◆会社概要


＜株式会社シュクレイ＞


設立　　　　：2011 年 12 月 15 日


本社所在地　：東京都港区北青山 1-2-7


展開ブランド：東京ミルクチーズ工場、ザ・メープルマニア、築地ちとせ、コートクール、


オリエンタルショコラ by コートクール、 バターバトラー、ザ・マスター by バターバトラー、GENDY、ミルフィユメゾン フランセ、フランセ、レモンショップ by フランセ、イチゴショップ by フランセ、キャラメルゴーストハウス、ザ・テイラー、ネコシェフ、ココリス、ドレ、フィオラッテ、ドローリー、ミスタ―メープル by ザ・メープルマニア、ザ・ドロス、バニ、ウーフィ、ソルトラ、バニスタ