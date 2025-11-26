²æ¤¬¹ñºÇÂç¤Î¾®Ãæ³ØÀ¸¤Ë¤è¤ë¡Ø¾ë³Ô¡Ù¸¦µæ¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡ÖÂè24²ó¾ë¤Î¼«Í³¸¦µæ¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡×¼õ¾Þ¼Ô·èÄê
¸ø±×ºâÃÄË¡¿ÍÆüËÜ¾ë³Ô¶¨²ñ(Íý»öÄ¹¡§¾®ÏÂÅÄÅ¯ÃË)¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥ï¥ó¡¦¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥·¥ó¥°(¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¾¾°æ¸¬²ð)¤È¶¦ºÅ¤Ç¡¢¾®³ØÀ¸¡¦Ãæ³ØÀ¸¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¡ÖÂè24²ó¾ë¤Î¼«Í³¸¦µæ¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£11·î13Æü¤ËÅÔÆâ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¿³ºº²ñ¤Ë¤ÆÁªÄê¤ò¹Ô¤¤¡¢¾å°ÌÆþ¾Þ¤È¤·¤Æ¡¢°Ê²¼¤Î³§¤µ¤ó¤òÁª½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ê¸Éô²Ê³ØÂç¿Ã¾Þ¡¡³ÆÌ³ÆüÇµ¤µ¤ó(Åìµþ³Ø·ÝÂç³ØÉíÂ°À¤ÅÄÃ«¾®³Ø¹»5Ç¯/ÅìµþÅÔ)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÂÎ©À²²»¤µ¤ó(»ÍÃ«¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥¹¥¯ー¥ëÃæÅùÉô3Ç¯/ºë¶Ì¸©)
ÆüËÜ¾ë³Ô¶¨²ñ¾Þ¡¡»³ÅÄÂº¤µ¤ó(ÂçÊ¬»ÔÎ©ÀÙÅÄ³Ø±à5Ç¯/ÂçÊ¬¸©)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ºä²¼¤â¤Ê¤ß¤µ¤ó(ºë¶ÌÂç³Ø¶µ°é³ØÉôÉíÂ°Ãæ³Ø¹»3Ç¯/ºë¶Ì¸©)
¥ï¥ó¡¦¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥·¥ó¥°¾Þ¡¡ÎëÌÚÃÒºÈ¤µ¤ó(»°½ÕÄ®Î©»°½Õ¾®³Ø¹»1Ç¯/Ê¡Åç¸©)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡»ÔÌÓ°¦Íý¤µ¤ó(²£ÉÍ»ÔÎ©ËÜËÒÃæ³Ø¹»3Ç¯/¿ÀÆàÀî¸©)
¿³ºº°÷ÆÃÊÌ¾Þ¡¡±»ôÁÔ¤µ¤ó(°ìµÜ»ÔÎ©Çë¸¶Ãæ³Ø¹»2Ç¯/°¦ÃÎ¸©)
¤Þ¤¿¡¢¾åµ¤Î³§¤µ¤ó¤Ë²Ã¤¨¤ÆÍ¥½¨¾Þ¡¦²Âºî¤È¤·¤Æ¾®³ØÀ¸7Ì¾Ãæ³ØÀ¸6Ì¾¤Î¼õ¾Þ¤â·è¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Ê¸Éô²Ê³ØÂç¿Ã¾Þ¤«¤é²Âºî¤Þ¤Ç¤Î20ºîÉÊ¤Ï¡¢12·î20～21Æü¤Î2Æü´Ö¡¢²£ÉÍ»Ô¤Î¥Ñ¥·¥Õ¥£¥³²£ÉÍ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡Ö¤ª¾ëEXPO2025¡×²ñ¾ì¤ËÅ¸¼¨¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢É½¾´¼°¤Ï12·î21Æü¤Î¸á¸å15»þ¤«¤éÆ±¤¸¡Ö¤ª¾ëEXPO2025¡×¤Î²ñ¾ì¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¾å°ÌÆþ¾Þ¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎºîÉÊ¤Î¼õ¾ÞÍýÍ³¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
Ê¸Éô²Ê³ØÂç¿Ã¾Þ(¾®³ØÀ¸¤ÎÉô)
³ÆÌ³ÆüÇµ¤µ¤ó(Åìµþ³Ø·ÝÂç³ØÉíÂ°À¤ÅÄÃ«¾®³Ø¹»5Ç¯/ÅìµþÅÔ)
¡ØÀ¤ÅÄÃ«¾ëÇÑ¾ë¿·Àß¡¡Åù²Á¸ò´¹Àâ¤òÎ©¤Æ¤ë¡Ù
¡Ú¼õ¾ÞÍýÍ³¡Û
¾®ÅÄ¸¶¹çÀï¸å¡¢À¤ÅÄÃ«¾ë¤òÀÜ¼ý¤·¤¿¤Î¤ÏÃ¯¤«¤È¤¤¤¦°ìµé»ñÎÁ¤¬»Ä¤é¤Ê¤¤Ææ¤ËÄ©¤ß¡¢AI¡¢¤Ø¤¦¤²¤â¤Î¡¢½¨µÈ¤Î¶ØÀ©¤ò»È¤¦¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¸½ÃÏÆ§ºº¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤È¤á¤Æ¤¤¤¯¼êË¡¤Ï¸«»ö¤Ç¤¹¡£Åù²Á¸ò´¹Àâ¤Þ¤Ç·ëÏÀÉÕ¤±¤ë¤Þ¤Ç¤ÎÆ»¶Ú¤¬¡¢ÂçÊÑÎÉ¤¯¤Þ¤È¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³ÆÌ³ÆüÇµ¤µ¤óºîÉÊ
Ê¸Éô²Ê³ØÂç¿Ã¾Þ(Ãæ³ØÀ¸¤ÎÉô)
ÂÎ©À²²»¤µ¤ó(»ÍÃ«¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥¹¥¯ー¥ëÃæÅùÉô3Ç¯/ºë¶Ì¸©)
¡ØÆ»Äí¾ë¤ÎÆæ¤ÏÅÁÀâ¤Ø¡Ù
¡Ú¼õ¾ÞÍýÍ³¡Û
Æ»Äí¾ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î°ìÏ¢¤Î¸¦µæ¤ÎºÇ½ªÅª¤Ê¤Þ¤È¤á¤Ç¤·¤¿¡£ÃÏ·Á¿Þ¤ä³¹Æ»¤Î°ÌÃÖÅù¤ÎÆÃ¿§¤«¤é¾ë¤Î¾ì½ê¤äÎ©ÃÏ¤ËÇ÷¤ê¡¢¸ÅÊ¸½ñ¤äÃÏ»ï¡¦ÍÍ¡¹¤Ê»ñÎÁ¤«¤é¡ÖÆ»Äí¸æÁ°¡×¤òÆ³¤½Ð¤·¡¢½÷ÀÁêÂ³¤Î³ùÁÒ»þÂå¤Ë¡¢¶³¦Àþ¤ä´Ø¡¦»Ô¾ì¤Ê¤É¤ò´Æ»ë¤·¤Æ¤¤¤ë»þÂå¤ËÆÃÄê¤Ç¤¤¿¥×¥í¥»¥¹¤òÉ¾²Á¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÂÎ©À²²»¤µ¤óºîÉÊ
ÆüËÜ¾ë³Ô¶¨²ñ¾Þ(¾®³ØÀ¸¤ÎÉô)
»³ÅÄÂº¤µ¤ó(ÂçÊ¬»ÔÎ©ÀÙÅÄ³Ø±à5Ç¯/ÂçÊ¬¸©)
¡Ø²¬¾ë¡¡¤«¤Þ¤Ü¤³ÀÐ¤ÎÆæ¤ËÇ÷¤ë¡ª¡Ù
¡Ú¼õ¾ÞÍýÍ³¡Û
¤«¤Þ¤Ü¤³ÀÐ¤¬¡¢¤Ê¤¼²¬¾ë¤À¤±¤Ë¤¢¤ë¤Î¤«¤Ëµ¿Ìä¤ò»ý¤Á¡¢¼ê¤¹¤êÀâ¤¬ËÜÅö¤«¤Ê¤É¤ò¡¢³¨¿Þ¤äÊ¸¸¥¡¢¸½Êª¤òÄ´¤Ù¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÎÎÆâ¤½¤·¤ÆÂ¾¾ë¤Î»öÎã¤òÎÉ¤¯Ä´¤Ù¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤Þ¤·¤¿¡£·ëÏÀ¤òÆ³¤¯ÊýË¡¤ä¡¢¤Þ¤È¤áÊý¤âÂçÊÑÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
»³ÅÄÂº¤µ¤óºîÉÊ
ÆüËÜ¾ë³Ô¶¨²ñ¾Þ(Ãæ³ØÀ¸¤ÎÉô)
ºä²¼¤â¤Ê¤ß¤µ¤ó(ºë¶ÌÂç³Ø¶µ°é³ØÉôÉíÂ°Ãæ³Ø¹»3Ç¯/ºë¶Ì¸©)
¡ØÉã¤Ø¤ÎÄ©Àï¡¡°ÂÅÚ¾ë¤ÎÈ¬³ÑÅ·¼é¤ÎÆæ¡Ù
¡Ú¼õ¾ÞÍýÍ³¡Û
°ÂÅÚ¾ë¤Î¾å¤«¤éÆó½ÅÌÜ¤¬È¬³Ñ·Á¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤Ê¤¼È¬³Ñ·Á¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¤¿¤Î¤«¤ò¡¢ÍÍ¡¹»ËÎÁ¤òÍÑ¤¤¤Æ¸¡¾Ú¤·¡¢¤µ¤é¤ËÆ±»þÂå¤ÎÅ·¼é·úÃÛ¤ÈÈæ³Ó¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¡¢¾å¼ê¤¯¤Þ¤È¤á¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤Þ¤·¤¿¡£
ºä²¼¤â¤Ê¤ß¤µ¤óºîÉÊ
¥ï¥ó¡¦¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥·¥ó¥°¾Þ(¾®³ØÀ¸¤ÎÉô)
ÎëÌÚÃÒºÈ¤µ¤ó(»°½ÕÄ®Î©»°½Õ¾®³Ø¹»1Ç¯ /Ê¡Åç¸©)
¡Ø¤À¤¤¤¹¤¤Ê¡Ö¤ß¤Ï¤ë¤¸¤ç¤¦¡×～¤ª¤Õ¤í¤Î¤À¤¤¤Ï¤Ã¤±¤ó～¡Ù
¡Ú¼õ¾ÞÍýÍ³¡Û
ÃÏ¸µ¤Î»°½Õ¾ë¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢»°¤Ä¤ÎÆÃ¿§¤Ëµ¤ÉÕ¤¡¢ÆÃ¤Ë¡Ö¤ªÉ÷Ï¤¡×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄ´¤Ù¤¿¤Î¤Ï¡¢¾®³Ø¹»1Ç¯À¸¤é¤·¤¤³Ú¤·¤¤È¯ÁÛ¤À¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£Á´¹ñ11¾ë¤Ë¼ê»æ¤ò½Ð¤·¤Æ¡¢Ä´¤Ù¤¿¤³¤È¤Ï¡¢¾®³Ø¹»1Ç¯À¸¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¯¡¢¤È¤Æ¤âÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ÎëÌÚÃÒºÈ¤µ¤óºîÉÊ
¥ï¥ó¡¦¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥·¥ó¥°¾Þ(Ãæ³ØÀ¸¤ÎÉô)
»ÔÌÓ°¦Íý¤µ¤ó(²£ÉÍ»ÔÎ©ËÜËÒÃæ³Ø¹»3Ç¯/¿ÀÆàÀî¸©)
¡Ø²¬¾ë¤ÈËÁ°¸Þ¾ë¤Ï¤Ê¤¼ÃÛ¤«¤ì¤¿¡©～½ïÊý»°Ïº°Ô±É¤Î¿¿¤Î°Õ¿Þ～¡Ù
¡Ú¼õ¾ÞÍýÍ³¡Û
²¬¾ë¤ÈËÁ°¸Þ¾ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤Ê¤¼½ïÊý°Ô±É¤Ï¡¢¤³¤³¤ËÃÛ¾ë¤·¤¿¤Î¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤Þ¤È¤á¤è¤¦¤È¤·¤¿ÏÀ¹Í¤Ç¤·¤¿¡£¾ë¤ËÂÐ¤¹¤ë¸¡¾Ú¤è¤ê¡¢½ïÊý°Ô±É¤Î»öÀÓ¤È³ùÁÒ´ü¤ÎÎò»Ë¤¬Ãæ¿´¤È¤Ê¤ê¡¢²¬¾ë¤ÈËÁ°¸Þ¾ë¤Î¸½ÃÏÆ§ºº¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¼ê¤ò¹¤²¤¹¤®¤¿´¶¤¬¤¢¤ë¤Î¤¬¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È»ÄÇ°¤Ë´¶¤¸¤¿¡£
»ÔÌÓ°¦Íý¤µ¤óºîÉÊ
¿³ºº°÷ÆÃÊÌ¾Þ(Ãæ³ØÀ¸¤ÎÉô)
±»ôÁÔ¤µ¤ó(°ìµÜ»ÔÎ©Çë¸¶Ãæ³Ø¹»2Ç¯/°¦ÃÎ¸©)
¡Ø¾ë¤ÈÂÀÊ¿ÍÎÀïÁè～¾ë¤Ï¼é¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«～¡Ù
¡Ú¼õ¾ÞÍýÍ³¡Û
ºòÇ¯ÅÙ¤Ë°ú¤Â³¤¡¢ÂÀÊ¿ÍÎÀïÁè»þ¤Ë¾ë¤Ï¼é¤é¤ì¤¿¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Á´¹ñÅª¤Ê»öÎã¤òÃúÇ«¤ËÄ´¤Ù¡¢¾å¼ê¤¯¤Þ¤È¤á¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´¬Ëö¤Î¥ê¥¹¥È¤âÎÉ¤¯Ä´¤Ù¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£·ëÏÀ¤È¤·¤Æ¡¢¾ë¤Ï¼é¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÀïÁè¤òÆóÅÙ¤È°ú¤µ¯¤³¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤Þ¤È¤á¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤Þ¤·¤¿¡£
±»ôÁÔ¤µ¤óºîÉÊ
¤ª¾ëEXPO²ñ¾ì¤Ë¤ª¤±¤ëÉ½¾´¼°(Á°²ó¤Î¼Ì¿¿)
¢¡¡Ö¾ë¤Î¼«Í³¸¦µæ¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡×³«ºÅ³µÍ×
¹Ô»öÌ¾¾Î¡¡Âè24²ó¡Ö¾ë¤Î¼«Í³¸¦µæ¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡×
¼çºÅ¼Ô¡¡¡¡¸ø±×ºâÃÄË¡¿ÍÆüËÜ¾ë³Ô¶¨²ñ/³ô¼°²ñ¼Ò¥ï¥ó¡¦¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥·¥ó¥°
¸å±ç¡¡¡¡¡¡Ê¸Éô²Ê³Ø¾Ê¡¡¶µ°é¿·Ê¹¼Ò¡¡ÆÉÇäKODOMO¿·Ê¹¡¡ÆÉÇäÃæ¹âÀ¸¿·Ê¹¡¡¾ë¤Ó¤È
¶¨»¿¡¡¡¡¡¡Æ¸Í§¼Ò
ÌÜÅª¡¡¡¡¡¡¾®¡¦Ãæ³ØÀ¸¤ÎÁí¹çÅª¤Ê³Ø½¬¤ò¤Õ¤Þ¤¨¡¢ÃÏ°è¤Î¥·¥ó¥Ü¥ë¤Ç¤¢¤ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ö¾ë¡×¤òÃµË¬¤·¡¢¸¦µæ¡¦Ä´ºº¡¦È¯É½¤¹¤ëÃæ¤Ç²æ¤¬¹ñ¤Î
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ê¸²½°ä»º¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÍý²ò¤ò¿¼¤á¤ë¡£
³µÍ×¡¡¡¡¡¡Á´¹ñ¤Î¾®³ØÀ¸¡¢Ãæ³ØÀ¸¤«¤é±þÊç¤µ¤ì¤¿¾ë¤Ë´Ø¤¹¤ë¼«Í³¸¦µæ¤Î
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Í¥½¨ºîÉÊ¤ËÂÐ¤·¡¢¾®³ØÀ¸¤ÎÉô¤ÈÃæ³ØÀ¸¤ÎÉô¤½¤ì¤¾¤ì¤ËÊ¸Éô²Ê³ØÂç¿Ã¾Þ¡¢
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÆüËÜ¾ë³Ô¶¨²ñ¾Þ¡¢¥ï¥ó¡¦¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥·¥ó¥°¾Þ¡¢Í¥½¨¾Þ¡¢²Âºî¡¢
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÃÄÂÎ¾Þ(³Ø¹»¾Þ)¤òÁª½Ð¤·¡¢¤³¤ì¤òÉ½¾´¤¹¤ë¡£
¢¡Âè24²ó¡Ö¾ë¤Î¼«Í³¸¦µæ¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡×±þÊç¾õ¶·
º£²ó¤Î±þÊç¾õ¶·¤Ï30ÅÔÉÜ¸©¤«¤é¡¢201ºîÉÊ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÆâÌõ¤Ï¾®³ØÀ¸¤ÎÉô¤Ç¸Ä¿Í±þÊç53ºîÉÊ¡¢ÃÄÂÎ±þÊç3ÃÄÂÎ3ºîÉÊ¤Î·×56ºîÉÊ¡¢Ãæ³ØÀ¸¤ÎÉô¤Ç¸Ä¿Í±þÊç35ºîÉÊ¡¢ÃÄÂÎ±þÊç14ÃÄÂÎ110ºîÉÊ¤Î·×201ºîÉÊ¤Ç¤·¤¿¡£
1¼¡¿³ºº¡¢2¼¡¿³ºº¤ò·Ð¤ÆÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¾®³ØÀ¸¤ÎÉôµÚ¤ÓÃæ³ØÀ¸¤ÎÉô¤Ç¤½¤ì¤¾¤ì10ºîÉÊ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢11·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿ºÇ½ª¿³ºº¤Ç¤Ï¡¢³Æ¿³ºº°÷¤ÎºÎÅÀ¤ÈÉ¾²Á¤ÇºÇ¹âÆÀÅÀ¤ÎºîÉÊ¤½¤ì¤¾¤ì¤ËÊ¸Éô²Ê³ØÂç¿Ã¾Þ¡¢Â³¤¯¹âÆÀÅÀ¤ÎºîÉÊ¤Ë¼çºÅ¼Ô¾Þ¤Ç¤¢¤ëÆüËÜ¾ë³Ô¶¨²ñ¾Þ¤È¥ï¥ó¡¦¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥·¥ó¥°¾Þ¤ò¤½¤ì¤¾¤ìÁª½Ð¤·¡¢¤½¤Î¸å¡¢¿³ºº°÷ÆÃÊÌ¾Þ¡¢Í¥½¨¾Þ¡¢²Âºî¤òÁª½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢ÃÄÂÎ¾Þ(³Ø¹»¾Þ)¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ïº£Ç¯¡¢³ºÅöÃÄÂÎ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¢¡Âè24²ó¡Ö¾ë¤Î¼«Í³¸¦µæ¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡×¿³ºº°÷
²ÃÆ£ÍýÊ¸(¶¨²ñ¾ïÌ³Íý»ö¡¦¶¨²ñ³Ø½Ñ°Ñ°÷²ñÉû°Ñ°÷Ä¹¡¦Ê¸³ØÇî»Î)
¿ÛË¬´Ö½ç(¶¨²ñÉ¾µÄ°÷)
Ìø²¼Â§µ×(ÀÄ»³³Ø±¡Âç³ØµÒ°÷¶µ¼ø)
Çë¸¶¤µ¤Á¤³(¶¨²ñÍý»ö¡¦¾ë³Ô¥é¥¤¥¿ー)
Á°ÅÄÍøµ×(¸µÀ¶¿å¹ñºÝ¹âÅù³Ø¹»¹»Ä¹)
À±ÀîÉð(³ô¼°²ñ¼Ò¥ï¥ó¡¦¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥·¥ó¥°Îò»Ë·²ÁüÊÔ½¸Ä¹)
Âè24²ó¾ë¤Î¼«Í³¸¦µæ¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¿³ºº°÷
¢¡¸ø±×ºâÃÄË¡¿ÍÆüËÜ¾ë³Ô¶¨²ñ
ÆüËÜ¾ë³Ô¶¨²ñ¤Ï¡¢¾¼ÏÂ30Ç¯¤ËÀßÎ©¸å¡¢¾¼ÏÂ42Ç¯¤ËÊ¸Éô¾Ê¤ÎÇ§²Ä¤ò¼õ¤±¡¢¡ÖÆüËÜ¤ª¤è¤ÓÀ¤³¦³Æ¹ñ¤Î¾ë³Ô¤Ë´Ø¤¹¤ë¸¦µæ¡¢Ä´ºº¡¢·¼ÌØ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Ì±Â²¡¢Îò»Ë¡¢É÷ÅÚ¤Ë´Ø¤¹¤ëÃÎ¼±¤ÎÉáµÚ¤ò¿Þ¤ê¡¢¤â¤Ã¤Æ¶µ°é¡¢Ê¸²½¤ÎÈ¯Å¸¤Ë´óÍ¿¤¹¤ë¤³¤È¡×¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¾ë³Ô´ØÏ¢ÃÄÂÎ¤ÇÍ£°ì¤Î¸ø±×ºâÃÄË¡¿Í¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼çÍ×¤Ê»ö¶È¤È¤·¤Æ¤Ï¡ÖÆüËÜ100Ì¾¾ë¡¦Â³ÆüËÜ100Ì¾¾ë¡×¤ÎÇ§Äê¤È¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥êー¤Î±¿±Ä¡¢¡Ö¤ª¾ëEXPO¡×¡ÖÆüËÜ¾ë³Ô¸¡Äê¡×¡Ö¾ë¤Î¼«Í³¸¦µæ¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡×¤Î¼çºÅ¡¢ÏÀÊ¸½¸¡ÖÆüËÜ¾ë³Ô¶¨²ñ¸¦µæµªÍ×¡×¤ÎÈ¯¹Ô¤Ê¤É¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£