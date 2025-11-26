全国に72施設の温泉宿やテーマパークを展開するGENSEN HOLDINGS株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役：川粼俊介）は、2025年11月26日（水）～12月9日（火）まで、TAOYAの公式Instagramにて「11月26日はいいふろの日！いいふろプレゼントキャンペーン」を開催いたします。TAOYAの公式Instagramをフォローいただき、キャンペーンの投稿に「いいね！」をしていただいた方の中から、抽選で3名様に大江戸温泉物語グループでご利用いただける「いいふろギフト券4万円分」をプレゼントいたします。

■キャンペーン概要

本キャンペーンは、11月26日を「いいふろ」と読み替えた記念日に合わせて、TAOYAの魅力をSNSを通じて共有し、温泉旅行やご滞在の楽しさをより多くの方に知っていただくことを目的としています。

■応募方法

① TAOYAの公式アカウント @taoya_official をフォロー② キャンペーン投稿に「いいね！」③ 行ってみたいホテル名をコメント詳細は、TAOYAの公式Instagramのキャンペーン投稿をご確認ください。・TAOYA公式Instagram：

https://x.gd/dSUJ8

■プレゼント内容

抽選で3名様に大江戸温泉物語グループでご利用いただける「いいふろギフト券4万円分」をプレゼント。※「いいふろギフト券」には有効期限がございます。有効期限内にご利用ください。※入湯税は別途ご精算となります。※ギフト券のご提示はチェックイン・ご精算の際にお願いいたします。※ご希望のホテル・宿へ公式HPよりお客様自身でご予約ください。※ギフト券は釣り銭のお渡し、現金とのお引き替え、払い戻しはいたしませんのでご了承ください。・いいふろギフト券に関する利用規約はこちらをご確認ください

https://www.ooedoonsen.jp/terms/gift/

■応募期間

2025年11月26日（水）～2025年12月9日（火）23:59まで応募期間終了後、当選者様には当アカウント（@taoya_official）からダイレクトメール（DM）にてご連絡いたします。※落選結果の連絡はございません。

＜注意事項＞

■プレゼント応募条件について・本キャンペーン終了時にTAOYA公式Instagram （@taoya_official）をフォローしていることが条件です。・当選のご連絡からお知らせする期日までにご連絡がない場合は、当選権利の無効・取消となることがあります。・同一人物の複数当選が判明した場合、1アカウントのみの当選とさせていただきます。・18歳以上の日本国内在住の方に限らせていただきます。■その他・当選DMのなりすましには十分にご注意ください。・本キャンペーンはInstagramによる主催・承認・運営ではありません。・本キャンペーンに関するお問い合わせは受け付けておりません。・本キャンペーンは予告なく終了する場合がございます。あらかじめご了承ください。

TAOYAとは

「ゆったりと、たおやかに。」をコンセプトにお客様をお迎えする温泉リゾートホテルとして、東は宮城県から、西は和歌山県まで12施設を展開しております。 いずれも絶景や豊かな自然、ラグジュアリーな雰囲気のなかで良質な温泉を堪能し、オールインクルーシブのおもてなしでくつろぎながら、非日常のひと時をお楽しみいただけます。

https://x.gd/sSjg0