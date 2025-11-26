旧世代SoCリプレイスの決定版：AIレスNXP i.MX 8M Mini搭載EVK互換超小型SoM「SSOM-i.MX8MM-Chinchilla」で開発リスクを最小化しDDR3供給不安を回避可能に！
2025年11月26日、東京都渋谷区 - ポジティブワン株式会社は、NXP社i.MX 8M Miniを搭載した超小型システム・オン・モジュール（SoM）「SSOM-i.MX8MM-Chinchilla」を用いて、i.MX 6／i.MX 7シリーズ、TI Sitara AM335x／AM437x、STM32MP1など旧世代SoCプラットフォームからのリプレイス需要に特化した次世代化ソリューションを提案します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000335270&id=bodyimage1】
本製品は、NXP純正EVKとの高い信号互換性と、20mm × 45.5mmという業界トップクラスのコンパクトサイズを両立することで、ソフトウェア資産の流用による開発期間の短縮と、既存筐体への容易な組み込みを実現します。AIアクセラレータ（NPU）をあえて搭載しないi.MX 8M Miniを中核に、LinuxベースのグラフィカルHMIやマルチメディア処理を必要としつつ、消費電力・放熱・コストを重視する用途に最適なリファレンスプラットフォームを提供します。
◆ 旧世代SoCリプレイスが避けられない理由
長年にわたり産業機器やHMI端末の基盤として採用されてきたi.MX 6／i.MX 7シリーズ、TI Sitara AM335x／AM437x、STM32MP1などのSoCは、現在、技術面・サプライチェーン面の両方で限界に直面しています。
・ DDR3依存によるサプライチェーンリスク
旧世代SoCが主に採用するDDR3／LPDDR2は、価格高騰や長期供給リスクが顕在化しており、産業向け長期供給が求められる製品にとって大きな不安要素となっています。
・ HMI高精細化への対応不足
WVGAクラスを前提とした従来機器に対し、現在はフルHD（1080p）クラスの表示が求められ、旧SoCでは描画負荷や応答速度面で限界が見え始めています。
・ セキュリティ・リアルタイム制御の複雑化
セキュアブートや暗号アクセラレータなどのセキュリティ要件に加え、HMIとリアルタイム制御を別マイコンで分担している構成も多く、システム全体が複雑化しています。
こうした課題は「延命対応」では解決できず、「次の10年を見据えたプラットフォーム更新」が不可避な状況になっています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000335270&id=bodyimage2】
◆2. i.MX 8M Mini：AIレスだからこそ“ちょうど良い”次世代CPU
NXP i.MX 8M Miniは、旧世代SoCに対して以下の3点で本質的なアップグレードを実現しながら、「AIレス」であることを強みにしたバランス型プラットフォームです。
・ CPUコアの世代交代：Cortex-A53×最大4コア
旧世代のCortex-A9／A8と比較して命令実行効率（IPC）が向上したCortex-A53を採用し、OS起動時間、GUIレスポンス、マルチタスク処理が体感できるレベルで改善します。
・ ヘテロジニアス構成：Cortex-A53＋Cortex-M4F
Linux／HMIを担当するA53コア群と、センサー制御・通信・電源管理などリアルタイムタスクを担当するM4Fコアを1チップに統合。従来、別マイコンで実現していた構成を簡素化し、システム効率と信頼性を向上させます。
・ LPDDR4メモリとフルHDグラフィックス
LPDDR4の採用により、帯域幅向上と低消費電力化を両立しつつ、フルHD（1080p）クラスの表示や動画再生に対応。DDR3への依存から脱却し、サプライチェーンリスクを低減します。
ここに「NPU非搭載」という要素が加わることで、不要なAI回路や電源設計を省いたBOMコストの削減、発熱源の低減によるファンレス設計の容易化、バッテリ駆動・ポータブル機器に適した低消費電力といった、産業用途に直結するメリットが生まれます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000335270&id=bodyimage1】
本製品は、NXP純正EVKとの高い信号互換性と、20mm × 45.5mmという業界トップクラスのコンパクトサイズを両立することで、ソフトウェア資産の流用による開発期間の短縮と、既存筐体への容易な組み込みを実現します。AIアクセラレータ（NPU）をあえて搭載しないi.MX 8M Miniを中核に、LinuxベースのグラフィカルHMIやマルチメディア処理を必要としつつ、消費電力・放熱・コストを重視する用途に最適なリファレンスプラットフォームを提供します。
◆ 旧世代SoCリプレイスが避けられない理由
長年にわたり産業機器やHMI端末の基盤として採用されてきたi.MX 6／i.MX 7シリーズ、TI Sitara AM335x／AM437x、STM32MP1などのSoCは、現在、技術面・サプライチェーン面の両方で限界に直面しています。
・ DDR3依存によるサプライチェーンリスク
旧世代SoCが主に採用するDDR3／LPDDR2は、価格高騰や長期供給リスクが顕在化しており、産業向け長期供給が求められる製品にとって大きな不安要素となっています。
・ HMI高精細化への対応不足
WVGAクラスを前提とした従来機器に対し、現在はフルHD（1080p）クラスの表示が求められ、旧SoCでは描画負荷や応答速度面で限界が見え始めています。
・ セキュリティ・リアルタイム制御の複雑化
セキュアブートや暗号アクセラレータなどのセキュリティ要件に加え、HMIとリアルタイム制御を別マイコンで分担している構成も多く、システム全体が複雑化しています。
こうした課題は「延命対応」では解決できず、「次の10年を見据えたプラットフォーム更新」が不可避な状況になっています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000335270&id=bodyimage2】
◆2. i.MX 8M Mini：AIレスだからこそ“ちょうど良い”次世代CPU
NXP i.MX 8M Miniは、旧世代SoCに対して以下の3点で本質的なアップグレードを実現しながら、「AIレス」であることを強みにしたバランス型プラットフォームです。
・ CPUコアの世代交代：Cortex-A53×最大4コア
旧世代のCortex-A9／A8と比較して命令実行効率（IPC）が向上したCortex-A53を採用し、OS起動時間、GUIレスポンス、マルチタスク処理が体感できるレベルで改善します。
・ ヘテロジニアス構成：Cortex-A53＋Cortex-M4F
Linux／HMIを担当するA53コア群と、センサー制御・通信・電源管理などリアルタイムタスクを担当するM4Fコアを1チップに統合。従来、別マイコンで実現していた構成を簡素化し、システム効率と信頼性を向上させます。
・ LPDDR4メモリとフルHDグラフィックス
LPDDR4の採用により、帯域幅向上と低消費電力化を両立しつつ、フルHD（1080p）クラスの表示や動画再生に対応。DDR3への依存から脱却し、サプライチェーンリスクを低減します。
ここに「NPU非搭載」という要素が加わることで、不要なAI回路や電源設計を省いたBOMコストの削減、発熱源の低減によるファンレス設計の容易化、バッテリ駆動・ポータブル機器に適した低消費電力といった、産業用途に直結するメリットが生まれます。