アイチューザー株式会社(本社：〒106-0047 東京都港区南麻布5-2-32、代表取締役社長 廣瀬 彬、以下、アイチューザー)は、協定を締結している愛媛県で本年度も事業者向け太陽光パネルの共同購入事業「みんなの会社に太陽光」を11月4日から実施しています。参加登録期間は、2026年3月31日までです。

共同購入事業「みんなの会社に太陽光」とは…

複数の事業者が集まって生まれる大きな購買力を活かした、新しい購入の仕組みです。アイチューザーは自治体との間で共同購入事業に関する協定を締結し、事務局として参加事業者（太陽光発電設備の設置を希望する県内企業、学校法人、社会福祉法人等）の募集活動やサポート、販売施工事業者のフォローや入札の実施など、スムーズな事業の運営に努めます。

本事業への参加事業者は、販売施工事業者や製品を選定する手間を省きつつ、概算の設置費用や投資回収年数シミュレーションなど、検討に必要な資料を入手し、具体的な導入の検討をすすめる事ができます。販売施工事業者は、特定のエリア内で多くの受注を見込めるため、コストの合理化が図れ、販売施工価格を下げることが可能となります。自治体は、事業者のみなさまへの機会提供や地域の再生可能エネルギーの普及が叶います。 共同購入事業は、このように全てのステークホルダーがメリットを享受できる事業です。

販売施工事業者の選定について

共同購入事業では、”品質”と”価格競争力” を担保するために販売施工事業者の事前審査と入札を実施しています。優良かつ価格競争力のある販売施工事業者のみが本事業に参加できるようにするため、事前審査では、販売施工事業者は施工実績や施工・メンテナンス体制、財務状況などの観点で厳しくチェックをされます。入札では、事前審査に通過した販売施工事業者の中で、最も安い価格を提示した販売施工事業者が選ばれます。

参加登録は下記から

「愛媛県 みんなの会社に太陽光」 で検索URL: https://group-buy.jp/solar/business-ehime/home募集締め切りは、2026年3月31日まで

参考リンク

https://zero-carbon.pref.ehime.jp/supports/detail/3730074c-f384-41fc-a557-5a7778dead5d

「みんなの会社に太陽光」ロゴ

アイチューザー株式会社

2008年に設立された iChoosr Ltd., は、オランダアムステルダムに本社をおき、オランダ、ベルギー、イギリス、アメリカ、日本において、再生可能エネルギーの普及を支援するサービスを提供・運営している会社です。 行動経済学に基づき、「消費者が、手間をかけず、安心して再生可能エネルギー製品の検討を進め、ご自身で選択する機会」を提供することを軸に、各国で再生可能エネルギー製品の共同購入事業を展開しています。 その日本法人であるアイチューザー株式会社は、2017年の設立以来、日本国内で事業を展開しており、2019年から開始した、住宅用・事業者向け 太陽光パネル・蓄電池の共同購入事業において、累計11万世帯を超える参加登録が あり、今後もさらなる拡大を見込んでいます。 アイチューザーは、今後も共同購入の仕組みを通じて、再生可能エネルギーの普及促進と、地域に根ざした持続可能な社会づくりを支援してまいります。 企業サイト:https://ichoosr.com/ja-jp/

当社は下記の自治体と協定を結びパートナーの関係を築いています。（2025年11月現在）＜住宅用・事業者向け （10kW未満）＞都道府県：北海道 青森県 宮城県 群馬県 千葉県 東京都 新潟県 神奈川県山梨県 長野県 岐阜県 静岡県 三重県 京都府 大阪府 和歌山県山口県 愛媛県 福岡県 長崎県 大分県市町村：仙台市 さいたま市 みよし市 日進市 一宮市 長久手市 尾張旭市 西尾市京都市 神戸市 尼崎市 芦屋市 伊丹市 加古川市 宝塚市 高砂市 川西市 三田市 播磨町 稲美町 明石市 西宮市 猪名川町 小野市 桑名市 鳥取市 若桜町 新温泉町＜事業者向け （10kW以上）＞都道府県：宮城県 群馬県 千葉県 静岡県 岐阜県 愛媛県 山口県 福岡県 長崎県市町村：津市 四日市市 桑名市 一宮市 長久手市 日進市 みよし市西宮市 尼崎市 豊中市 吹田市

「みんなの会社に太陽光」事業に関するお問い合わせ

担当：山粼フリーダイヤル：0120-203-500受付時間：：10:00～18:00（土日祝日除く）

リリースに関するお問い合わせ

担当：善養寺Mail： marketing.jp@ichoosr.co.jp