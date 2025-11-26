¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
EXILE¤Î¥«¥é¥ª¥±ÇÛ¿®¶Ê¤¬Á´¶ÊËÜ¿Í±ÇÁü¤Ë¡ª¡ÖLIVE DAM WAO!¡×¤Ç12·î1Æü¤è¤ê
³ô¼°²ñ¼ÒÂè°ì¶½¾¦¡Ê°Ê²¼¡¢Åö¼Ò¡Ë¤Ï¡¢DAM¤Î¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¥â¥Ç¥ë¡ÖLIVE DAM WAO!¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ2025Ç¯12·î1Æü¤è¤êEXILE¤ÎÇÛ¿®³Ú¶Ê¤òÁ´¶ÊËÜ¿Í±ÇÁüÂÐ±þ¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥À¥ó¥¹¡õ¥Ü¡¼¥«¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤¢¤ëEXILE¤Ï¡¢¿ôÂ¿¤¯¤Î¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤È¶ÃØ³¤Î¥é¥¤¥Ö¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÄÌ¤¸¤Æ¿·¤¿¤ÊÌ¥ÎÏ¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2025Ç¯11·î15Æü¤«¤é¤Ï3Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¥É¡¼¥à¥Ä¥¢¡¼¡ÖEXILE LIVE TOUR 2025 ¡ÈTHE REASON¡É¡×¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤Ê¤É¤½¤Î³èÆ°¤Ï³è¶·¤òÄè¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËDAM¤ÇÇÛ¿®¤·¤¿209¶Ê¢¨¤Î¤¦¤Á°ìÉô¤ÏËÜ¿Í±ÇÁü¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¡ÖLIVE DAM WAO!¡×¤Ç¤Ï12·î1Æü¤è¤êÁ´¶Ê¤¬ËÜ¿Í±ÇÁü¤Ç²Î¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÎòÂå¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¡Ê°Ê²¼¡¢MV¡Ë¤Ë²Ã¤¨¡¢¿·µì¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥é¥¤¥Ö±ÇÁü¤òÄÉ²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£MV¤¬Â¸ºß¤·¤Ê¤¤¶Ê¤Ï¡¢¶Ê¤ÎÇ¯Âå¤äÊ·°Ïµ¤¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¤³¤ì¤é¤Î±ÇÁü¤òÊÔ½¸¤·¡¢³Ú¶Ê¤´¤È¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÇØ·Ê±ÇÁü¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£DAM¤Ç¤·¤«´Ñ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤ÆÃÊÌ¤Ê±ÇÁü¹½À®¤Ç¤¹¡£
¥«¥é¥ª¥±µ¡¼ï¤òÁª¤ÖºÝ¡¢ËÜ¿Í±ÇÁüÂÐ±þ¤Ï¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ë¤È¤Ã¤Æ½ÅÍ×¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£Åö¼Ò¤¬º£Ç¯4·î¤ËÈ¯Çä¤·¤¿¡ÖLIVE DAM WAO!¡×¤Ç¤Ï¡¢¥µ¥¶¥ó¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¥º¡¢B¡Çz¡¢ÉÍºê¤¢¤æ¤ß¡¢GLAY¡¢¥±¥Ä¥á¥¤¥·¡¢UVERworld¡¢AKB48¤Ê¤É¡¢¿Íµ¤¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î³Ú¶Ê¤òÁ´¶ÊËÜ¿Í±ÇÁüÂÐ±þ¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢10·î¤ËTHE ALFEE¡¢11·î¤Ë¤Ò¤Ê¥Ó¥¿¢ö¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢12·î¤«¤éEXILE¤¬²Ã¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨2025Ç¯11·î26Æü¸½ºß¡¿EXILE feat.VERBAL(m-flo) Ì¾µÁ¤ò´Þ¤à
¢£´ØÏ¢¥µ¥¤¥È
DAM¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥ÈÆâ EXILE ÇÛ¿®¶Ê°ìÍ÷¥Ú¡¼¥¸¡§
https://www.clubdam.com/karaokesearch/artistleaf.html?artistCode=19227&pageNo=2
