【ホテルエミシア東京立川】冬の味覚を堪能！忘年会・新年会に最適な「冬季ご宴会プラン」

株式会社ホスピタリティオペレーションズ

全国でホテル、旅館、グランピング、スキー場、ゴルフ場、飲食事業、保育園などのホスピタリティ事業を展開する株式会社ホスピタリティオペレーションズ（本社：東京都千代田区、代表取締役：田中章生）が運営する『ホテルエミシア東京立川』（東京都立川市）では、2025年12月1日（月）より、宴会場にてご利用いただける「冬季ご宴会プラン」の販売を開始いたします。海老や帆立、フカヒレ、牛ロースなど、冬の味覚を贅沢に取り入れた華やかなメニューをご用意。中国料理の卓盛りから西洋料理コース、和洋中を織り交ぜたミックスコースまで、多彩なスタイルでお楽しみいただけます。温かみのあるお料理とともに、忘年会や新年会など、冬の集いにふさわしいひとときをお過ごしください




ミックスコース　西洋料理＆中国料理　お一人様12,000円


ミックスコース（西洋料理＆中国料理）

＜メニュー例＞


・魚介のジャルダン


・フカヒレコラーゲンと上海蟹肉入り　極上スープ


・手長海老とマトウ鯛の中華仕立てのホワイトソース


・国産牛ロースのポワレ　ドフィノワーズ添え　マッシュルームソース


・鹿児島県産黒豚叉焼の焦がし味噌拉麺　黒マー油入り


・デザート4種盛り


・コーヒー



西洋料理コース　お一人様10,000円


西洋料理コース

＜メニュー例＞


・玉ねぎのキッシュとスモークサーモンとパストラミのプチサラダ添え　オーロラソース


・クラムチャウダー　クラッカー添え


・カサゴのベニエ　サフランソース


・牛ロースのロースト　おろし大根ソース


・ティラミス


・パン3種


・コーヒー



西洋料理　卓盛り　お一人様9,000円


西洋料理　卓盛り

＜メニュー例＞


・スモークサーモンのオープンサンドイッチ


・前菜3種盛り


（寒さわらのたたきワサビソース、シーフードマリネ、柔らか蒸し鶏のカプレーゼ仕立て）


・クラムチャウダー


・魚介のゲランド塩スープ仕立て


・ビーフシチュー


・茄子とベーコンのトマトドリア


・苺ムースホワイトチョコソースがけ


・コーヒー



中国料理　卓盛り　お一人様9,000円


中国料理　卓盛り

＜メニュー例＞


・甘エビと花椒エリンギのシーズニング和え


・冷菜3種盛り


（極みチキンの五香漬け・華クラゲ甘酢・豚の角煮のゼリー寄せ）


・海老雲吞の豆乳担々スープ


・上州せせらぎポークとスチームホタテの香味炒め


・シロサバフグとオブラート海鮮包の揚げ物　椒塩添え


・黒炒飯と麻婆あんかけ


・ホテル自家製 しっとり杏仁豆腐　ベリーソース


・コーヒー



※本プランの料金には、フリードリンクおよび個室利用料金が含まれます


※表示価格は税・サービス料込みです


※宴会プランは2時間制です


※着席コース8名様より、立食コース30名様より承ります



宴会プラン詳細はこちら :
https://www.hotel-emisia.com/tokyotachikawa/party_meeting/


会議からパーティーまで、多様な用途に応える全18の宴会場

ホテルエミシア東京立川では、大小合わせて全18の宴会場を完備しております。最大500名様を収容できる大宴会場をはじめ、会議やセミナー、懇親会など、目的や人数に応じて最適な空間をご提案いたします。会場には、音響・照明・映像設備を備え、企業イベントから地域行事、祝賀会、会食まで幅広い用途に対応可能です。駅近の利便性とホテルならではの上質な設備・サービスを兼ね備えた、多目的なバンケットスペースとしてご利用いただけます。






ホテルエミシア東京立川の概要について



［名　称］　　　　ホテルエミシア東京立川


［所在地］　　　　〒190-0012 東京都立川市曙町2-14-16


［TEL/FAX］　　　TEL：042-525-1121（代表） FAX：042-525-1819


［アクセス］　　　JR「立川駅」より徒歩約2分／多摩都市モノレール「立川北駅」より徒歩約3分


［駐車場］　　　　完備


［客室数］　　　　251室（本館：124室／タワー館：127室）


［客室タイプ］　　ダブルルーム／ツインルーム／デラックスツインルーム


［施設］　　　　　レストラン、宴会場（18会場）、会議室、pizza専門店、コンビニエンスストア、ウェディングチャペル


［建物規模］　　　本館：地下1階～地上11階／タワー館：地上17階


［公式サイト］　　https://www.hotel-emisia.com/tokyotachikawa/


株式会社ホスピタリティオペレーションズについて



［会社名］　　　　　株式会社ホスピタリティオペレーションズ


［所在地］　　　　　〒101-0054　東京都千代田区神田錦町2-5-16


［代表取締役］　　　田中　章生


［設　立］　　　　　2005年7月22日


［主要な事業内容］　ホテル、旅館、グランピング、スキー場、ゴルフ場、飲食事業、保育園


［公式サイト］　　　https://www.hospitality-operations.co.jp/