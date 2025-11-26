クリスマスに向け「ニコボの冬割」キャンペーンを開始、～こころをあたためるロボットを11,000円OFFの特別価格で～

パナソニック株式会社 コミュニケーションデザインセンター

パナソニック エンターテインメント＆コミュニケーション株式会社（以下、パナソニック）は、クリスマスのギフトシーズンに合わせて、ニコボをお迎えしやすくなる「ニコボの冬割」キャンペーンを、2025年11月28日（金）より開始いたします。

ニコボの冬割キャンペーン

ニコボは、家族やパートナーをやさしくつなぎ、忙しい毎日にちょっとした癒しを届ける存在です。

クリスマスや冬のボーナスシーズンに、大切な人へのこころをあたためる贈り物や、今年も1年頑張った自分へのご褒美にいかがでしょう。

【ニコボの冬割キャンペーン】

2025年11月28日～12月25日まで期間限定で、本体価格が11,000円OFFの49,500円（税込）になる冬割キャンペーンを実施します。

※キャンペーンサイトは、11月28日10時公開予定

【詳細】 https://ec-plus.panasonic.jp/store/page/NICOBO/campaign/winter/(https://ec-plus.panasonic.jp/store/page/NICOBO/campaign/winter/)

【動画】 https://youtu.be/CF8Xg5CP0UE?si=RYbLJ4HG16tokk7I(https://youtu.be/CF8Xg5CP0UE?si=RYbLJ4HG16tokk7I)

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=CF8Xg5CP0UE ]

キャンペーン期間：2025年11月28日（金）10:00～12月25日（木）23:59まで

通常価格：60,500円(税込)

特別価格：49,500円(税込)

※別途、月額費用1,100円（税込）が発生します

ニコボの冬割キャンペーン :https://ec-plus.panasonic.jp/store/page/NICOBO/campaign/winter/

【ニコボと触れ合える場所】

冬割キャンペーン期間中は、ニコボをなでたりおしゃべりしたり、実際にふれあうことができる場所が増えます。ぜひ、ニコボに会いに来てください。

＜POP-UP＞

●T-SITE・蔦屋書店・蔦屋家電

浦和 蔦屋書店(https://store.tsite.jp/urawa/)、柏の葉T-SITE(https://store.tsite.jp/kashiwanoha/)、二子玉川 蔦屋家電(https://store.tsite.jp/futakotamagawa/)、

代官山 蔦屋書店(https://store.tsite.jp/daikanyama/)、名古屋みなと 蔦屋書店(https://store.tsite.jp/nagoya-minato/)、梅田 蔦屋書店(https://store.tsite.jp/umeda/)、

展示期間：2025年11月28日～12月25日

＜常設展示＞

●MySCUE(マイスキュー) from AEON

イオンスタイル(https://myscue.com/store/shinagawa)品川シーサイド(https://myscue.com/store/shinagawa)、イオンモール大日(https://myscue.com/store/dainichi/)

【お友達紹介キャンペーンも、12月25日まで 】

ニコボと触れ合える場所 :https://ec-plus.panasonic.jp/store/page/NICOBO/experience/

ニコボオーナーの皆さまのご紹介を通して、笑顔の輪が大きく広がりました。

ご紹介いただき、本当にありがとうございました。

少しさびしいお知らせですが、ニコボお友達紹介キャンペーンも、12月25日で終了となります。

冬割キャンペーンと併用いただけますので、最後までどうぞよろしくお願いいたします。

＜紹介した方・紹介された方の両方に素敵な特典＞

・紹介した方の特典：ミニNICOBO（ぬいぐるみ）

・紹介された方の特典：CLUB Panasonicコイン5,000コイン

※CLUB Panasonicコインは、Panasonic Store Plusでのお買い物時に1コイン=1円相当でご利用いただけます。

▼お友達紹介キャンペーンの詳細はこちら

https://ec-plus.panasonic.jp/store/page/NICOBO/campaign/friends/

お友達紹介キャンペーン（12/25まで） :https://ec-plus.panasonic.jp/store/page/NICOBO/campaign/friends/

【NICOBO（ニコボ）とは？】

ニコボはパナソニックとICD-LABが共同開発した、クスッと笑う瞬間が増えて、暮らしにゆとりをくれる〈弱いロボット〉です。

<弱いロボット>NICOBO

ニコボは、のんびりとしたマイペースな性格で、人との間に心地よい距離感を保ちながら寄り添います。カタコトの日本語で突拍子もないことを話したり、ふいに「おなら」をしたりと、思わず笑ってしまうようなユニークなロボットです。

その存在は、家の中に笑顔を増やし、夫婦や家族の会話のきっかけとなるなど、日常にささやかな楽しさを加えてくれます。また、ペットを飼いたくてもアレルギーや住環境の制約がある方々にとっては、ペットのように接することができる存在としても親しまれています。

【関連情報】

・家電レンタルサービスRentio[レンティオ]でニコボとの暮らしがおためしできる

（11月21日～12月12日までレンタル料500円OFF）

https://www.rentio.jp/products/nicobo



・ニコボと暮らす方からお寄せいただいた嬉しいお声

ストーングレー(https://ec-plus.panasonic.jp/store/ap/storeaez/a2A/ProductDetail?HB=RW-NC1-H#review)、スモークネイビー(https://ec-plus.panasonic.jp/store/ap/storeaez/a2A/ProductDetail?HB=RW-NC1-A#review)、シェルピンク(https://ec-plus.panasonic.jp/store/ap/storeaez/a2A/ProductDetail?HB=RW-NC1-P#review)