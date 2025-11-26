¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼òÎà¡¦°ûÎÁÉôÌçÂç¾Þ¼õ¾Þ¡ÛÆü·Ð¥È¥ì¥ó¥Ç¥£¡Ö2026Ç¯¥Ò¥Ã¥ÈÍ½Â¬100¡×¤Ë¤ÆºÇÃ»10ÉÃ¤Ç¥ì¥®¥å¥é¡¼¥³¡¼¥Ò¡¼¤ÎÃê½Ð¤¬²ÄÇ½¤Ê
¡ØKEY DOORS+ JET BREW¡Ù¤¬21°Ì¤ËÁª½Ð
¥¡¼¥³¡¼¥Ò¡¼³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢¼ÒÄ¹¡§¼ÆÅÄ¡¡Íµ¡Ë¤Ï¡¢ºÇÃ»10ÉÃ¤Ç¥ì¥®¥å¥é¡¼¥³¡¼¥Ò¡¼¤òÃê½Ð¤Ç¤¤ë´Ê°×Ãê½Ð·¿¥³¡¼¥Ò¡¼¡ØKEY DOORS+ JET BREW¡Ù¤¬¡¢Æü·Ð¥È¥ì¥ó¥Ç¥£¡Ö2026Ç¯¥Ò¥Ã¥ÈÍ½Â¬¥Ù¥¹¥È100¡× ¤Ë¤Æ21°Ì¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¼òÎà¡¦°ûÎÁÉôÌç¤ÎÂç¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¼õ¾ÞÇØ·Ê
¡Ö2026Ç¯¥Ò¥Ã¥ÈÍ½Â¬100¡×¤Ï¡¢Æü·Ð¥È¥ì¥ó¥Ç¥£¤¬2025Ç¯¤«¤é26Ç¯¤Ë¤«¤±¤ÆÈ¯Çä¤¹¤ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾¦ÉÊ¤ä¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò¡ÖÇä¤ì¹Ô¤¡×¡Ö¿·µ¬À¡×¡Ö±Æ¶ÁÎÏ¡×¤Î3¤Ä¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÇÉ¾²Á¤·¡¢2026Ç¯¤Î¥Ò¥Ã¥È¾¦ÉÊ¤òÍ½Â¬¤¹¤ë´ë²è¤Ç¤¹¡£
ºòº£¤Î¥³¡¼¥Ò¡¼»Ô¾ì¤Ï¡¢À¸³è¼Ô¤Î¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÊÑ²½¤ò¼õ¤±¥¿¥¤¥à¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò½Å»ë¤¹¤ëÄ¬Î®¤«¤é¡Ö¤ª¤¤¤·¤¤¥³¡¼¥Ò¡¼¤ò¼ê·Ú¤Ë°û¤ß¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥Ë¡¼¥º¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ØKEY DOORS+ JET BREW¡Ù¤Ï¡¢ÆÃµöµ»½Ñ¡Ê¢¨¡Ë¤ò¼èÆÀ¤·¤¿¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼¹½Â¤¤Ë¤è¤ê¡¢ºÇÃ»10ÉÃ¤«¤é¥ì¥®¥å¥é¡¼¥³¡¼¥Ò¡¼¤¬Ãê½Ð¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¡Ö¿·µ¬À¡×¤ò»ý¤Á¤Ä¤Ä¡¢¡ÈÊ´¤³¤Ü¤ì¤»¤ºÊÒÉÕ¤±¤¬´ÊÃ±¡É¤ÊÀ¸³è¼Ô¤Î¥Ë¡¼¥º¤òËþ¤¿¤¹¾¦ÉÊ¤Ç¤¹¡£¤³¤Î³×¿·Åª¤Ê¥³¡¼¥Ò¡¼¤¬¡¢º£¸å¡ÖÇä¤ì¹Ô¤¡×¤Î³ÈÂç¤ä¶È³¦Æâ¤Ç¡Ö±Æ¶ÁÎÏ¡×¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¾¦ÉÊ¤È¤·¤Æ¡Ö2026Ç¯¥Ò¥Ã¥ÈÍ½Â¬100¡× ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢21°Ì¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¼òÎà¡¦°ûÎÁÉôÌç¤ÎÂç¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨¡¡ÆÃµöÅÐÏ¿¡ÊÂè6710385¹æ¡Ë
¢£¼õ¾Þ³µÍ×
ÇÞÂÎÌ¾¡¡¡§Æü·Ð¥È¥ì¥ó¥Ç¥£ 2025Ç¯12·î¹æ
¼õ¾Þ¡¡¡¡§¡Ö2026Ç¯¥Ò¥Ã¥ÈÍ½Â¬100¡× 21°Ì
¼õ¾Þ¢¡¡¡§¡Ö¼òÎà¡¦°ûÎÁÉôÌç¡×Âç¾Þ
¼õ¾ÞÂÐ¾Ý¡§KEY DOORS+ JET BREW
¢£¡ØKEY DOORS+ JET BREW¡Ù¤È¤Ï
ºÇÃ»10ÉÃ¤Ç¥ì¥®¥å¥é¡¼¥³¡¼¥Ò¡¼¤ÎÃê½Ð¤¬²ÄÇ½¤Ê¥¿¥¤¥Ñ¤ò°Õ¼±¤·¤¿¼¡À¤Âå¤Î´Ê°×Ãê½Ð·¿¥³¡¼¥Ò¡¼¤Ç¤¹¡£
¡ã¼ç¤ÊÆÃÄ§¡ä
Ãê½ÐÊýË¡¤Ï¡¢Ã¯¤Ç¤â´ÊÃ±3¥¹¥Æ¥Ã¥×
1 ¡Ö¼è¤Ã¼ê¤ò°ú¤¾å¤²¸òº¹¤¹¤ë¡×
2 ¡Ö¥Ï¥Í¤òÀÞ¤ê¥«¥Ã¥×¤Ë¥»¥Ã¥È¤·¡¢¤ªÅò¤òÃí¤°¡×
3 ¡Ö¾å²¼¤Ë¿¶¤ë¡×
¡¡
¡¡
Ãê½Ð»þ´Ö¤òÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼«Ê¬¹¥¤ß¤ÎÌ£¤ï¤¤¤ËÄ´À°¤â²ÄÇ½
10ÉÃ¡¦¡¦¡¦¤¹¤Ã¤¤ê¤È¤·¤¿¥³¡¼¥Ò¡¼¤ò³Ú¤·¤ß¤¿¤¤Êý
20ÉÃ¡¦¡¦¡¦¶ì¤ß¤È¥³¥¯¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò³Ú¤·¤ß¤¿¤¤Êý
30ÉÃ¡¦¡¦¡¦¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤·¤¿Ì£¤ï¤¤¤Î¥³¡¼¥Ò¡¼¤ò³Ú¤·¤ß¤¿¤¤Êý
¡¦¡ÖKEY DOORS+ JET BREW¡×¥ê¥ê¡¼¥¹ URL¡§https://www.keycoffee.co.jp/news/detail/news_250801_jetbrew
¡¦¡ÖKEY DOORS+ JETBREW¡×³«È¯¼Ô¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼URL¡§https://www.keycoffee.co.jp/future/detail/18
¢£¡ÖKEY DOORS+ (¥¡¼¥É¥¢¡¼¥º¥×¥é¥¹)¡×¤È¤Ï
¡¡¡È¥³¥³¥í¤ò¥Î¥Ã¥¯¤¹¤ë¡¢¤·¤¢¤ï¤»¹ç¿Þ¡£¡É¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢ÌÜ¤Þ¤°¤ë¤·¤¯ÊÑ²½¤¹¤ëÆü¾ï¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡Ö¥³¡¼¥Ò¡¼¤ò¤¤¤ì¤Æ¡¢°û¤ó¤Ç¡¢Ì£¤ï¤¦»þ´Ö¤À¤±¤Ï¼«Ê¬¤é¤·¤µ¤ò¼è¤êÌá¤·¤ÆÍß¤·¤¤¡£¤Õ¤Ã¤È¼«Ê¬¤é¤·¤µ¤ò¼è¤êÌá¤»¤ë¡¢¥³¥³¥í¤ò¥Î¥Ã¥¯¤¹¤ë¥³¡¼¥Ò¡¼¤Ç¤¢¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ò¹þ¤á¤é¤ì¤¿²ÈÄíÍÑ¥³¡¼¥Ò¡¼¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£
¡¡
¡¦¡ÖKEY DOORS+¡×¥Ö¥é¥ó¥É¥µ¥¤¥È URL¡§https://www.keycoffee.co.jp/keydoors/
¡¦¡ÖKEY DOORS+¡×³«È¯¥¹¥È¡¼¥ê¡¼URL¡§https://www.keycoffee.co.jp/news/detail/news_241112
¡¡
¡¡¥¡¼¥³¡¼¥Ò¡¼¤Ï¡¢¡ØàÝàê¤ÈKISSA¤Î¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼¡Ù¤ò·Ç¤²¡¢µÊÃãÊ¸²½¤Î·Ñ¾µ¤È»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¥³¡¼¥Ò¡¼À¸»º¤ò¼Â¸½¤¹¤ë»ö¶È³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
¥¡¼¥³¡¼¥Ò¡¼³ô¼°²ñ¼Ò ¹Êó¥Á¡¼¥à Ã´Åö ²¬ÅÄ¡¦郄ÌÚ
TEL 03-5400-3069¡¿Email key1@keycoffee.co.jp
