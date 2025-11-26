イベント管理ソフト市場が急拡大、2032年に249.8億ドル到達へ向けて深化するDX需要
イベント管理ソフト市場は、2023年の79.5億ドルから2032年には249.8億ドルへと成長する見通しであり、2024年から2032年にかけて年平均成長率13.59%という力強い拡大が続いています。対面・オンライン・ハイブリッド形式が共存する現在のイベント運営において、効率化とデジタル連動の重要性が高まる中、最新テクノロジーを組み合わせたソフトウェアへの需要が各業界で急速に進んでいます。
近年はクラウド、AI、データ分析、モバイルアプリ、ストリーミング、SNS連携といった技術進展が進み、複雑なイベント運営の自動化に拍車をかけています。パンデミック以降、オンラインイベントの裾野が広がり、企業や教育機関、行政機関でもハイブリッド運営が一般化しました。これにより、運営者は参加者動向をリアルタイムで把握できる環境が整い、イベント体験そのものが大きく進化しています。
政府によるデジタル基盤整備も市場成長の後押しとなっています。米国では2023年にデジタルインフラ強化のため1500億ドルが投じられ、クラウド活用やAIの普及が進みました。インドの「Digital India」では300億ドル以上、中国の「ニューインフラ」計画では2500億ドルが投資され、結果としてイベント管理ソフトにも波及効果が表れています。企業・団体による会議や展示会、バーチャルイベントの開催件数は年々増加しており、イベントを支えるIT基盤の高度化が進みつつあります。
無料サンプル版はこちら: " https://www.snsinsider.com/sample-request/2949 "
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000335258&id=bodyimage1】
市場成長の背景
イベント管理ソフトの需要を引き上げる要因として、AI分析による参加者理解の深化、スマートフォンの普及、オンライン登録の一般化、ストリーミング機能の標準搭載などが挙げられます。特にSNS連携とライブ配信機能の活用は拡大が著しく、2023年には全体の8割以上のイベント主催者がライブ配信を活用しました。SNSでの告知により参加率が34%増加したケースも見られ、オンラインでの認知拡大がイベント価値を引き上げています。
一方、課題としては、一部地域でのインターネット環境の未整備、従来システムとの統合の難しさ、技術スキル不足などが依然存在します。特にネットワーク品質が低い地域ではリアルタイム配信やデータ同期に支障が出ることが多く、世界の農村地域の約8割が未だにブロードバンドを十分に利用できていない状況です。
セグメンテーション分析
コンポーネント別
2023年はソフトウェアが市場の65.4%を占め、オンライン登録、スケジューリング、支払い管理、バーチャルブース、ライブ配信など多様な機能により成長を主導しました。サービス分野も専門的な運営支援の需要増に伴い、今後12.9%の成長が見込まれています。
デプロイメント別
クラウド型は62.5%のシェアで市場を牽引。場所を問わず利用でき、リアルタイムコミュニケーションや可用性の高さが評価されています。一方、オンプレミス型はデータ管理の強化を求める企業に採用され、今後13.1%の成長が予測されています。
企業規模別
大企業が53.9%で最大の利用セグメントとなり、複数拠点でのイベント開催や高度なセキュリティ確保の目的から導入が進んでいます。SMEsはブランド価値向上や業務効率化のため、今後最も高い成長率（13%）が期待されています。
アプリケーション別
イベント主催者・プランナーが40.2%で最大セグメント。企業向け利用は信頼性とデータ保護を重視し、14.9%の高い成長率が予測されます。
近年はクラウド、AI、データ分析、モバイルアプリ、ストリーミング、SNS連携といった技術進展が進み、複雑なイベント運営の自動化に拍車をかけています。パンデミック以降、オンラインイベントの裾野が広がり、企業や教育機関、行政機関でもハイブリッド運営が一般化しました。これにより、運営者は参加者動向をリアルタイムで把握できる環境が整い、イベント体験そのものが大きく進化しています。
政府によるデジタル基盤整備も市場成長の後押しとなっています。米国では2023年にデジタルインフラ強化のため1500億ドルが投じられ、クラウド活用やAIの普及が進みました。インドの「Digital India」では300億ドル以上、中国の「ニューインフラ」計画では2500億ドルが投資され、結果としてイベント管理ソフトにも波及効果が表れています。企業・団体による会議や展示会、バーチャルイベントの開催件数は年々増加しており、イベントを支えるIT基盤の高度化が進みつつあります。
無料サンプル版はこちら: " https://www.snsinsider.com/sample-request/2949 "
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000335258&id=bodyimage1】
市場成長の背景
イベント管理ソフトの需要を引き上げる要因として、AI分析による参加者理解の深化、スマートフォンの普及、オンライン登録の一般化、ストリーミング機能の標準搭載などが挙げられます。特にSNS連携とライブ配信機能の活用は拡大が著しく、2023年には全体の8割以上のイベント主催者がライブ配信を活用しました。SNSでの告知により参加率が34%増加したケースも見られ、オンラインでの認知拡大がイベント価値を引き上げています。
一方、課題としては、一部地域でのインターネット環境の未整備、従来システムとの統合の難しさ、技術スキル不足などが依然存在します。特にネットワーク品質が低い地域ではリアルタイム配信やデータ同期に支障が出ることが多く、世界の農村地域の約8割が未だにブロードバンドを十分に利用できていない状況です。
セグメンテーション分析
コンポーネント別
2023年はソフトウェアが市場の65.4%を占め、オンライン登録、スケジューリング、支払い管理、バーチャルブース、ライブ配信など多様な機能により成長を主導しました。サービス分野も専門的な運営支援の需要増に伴い、今後12.9%の成長が見込まれています。
デプロイメント別
クラウド型は62.5%のシェアで市場を牽引。場所を問わず利用でき、リアルタイムコミュニケーションや可用性の高さが評価されています。一方、オンプレミス型はデータ管理の強化を求める企業に採用され、今後13.1%の成長が予測されています。
企業規模別
大企業が53.9%で最大の利用セグメントとなり、複数拠点でのイベント開催や高度なセキュリティ確保の目的から導入が進んでいます。SMEsはブランド価値向上や業務効率化のため、今後最も高い成長率（13%）が期待されています。
アプリケーション別
イベント主催者・プランナーが40.2%で最大セグメント。企業向け利用は信頼性とデータ保護を重視し、14.9%の高い成長率が予測されます。