【パーカー論争に終止符】6割超えの支持で「ジップアップ派」が圧勝！選ぶ人の「合理的な」共通点とは｜TMIX調べ
オリジナルTシャツ作成のTMIXが200名に意識調査を実施。機能性・実用性を求める「ジップアップ派」（63.5%）が最多に。調査結果公開を記念し、パーカー・スウェット全品35%OFFクーポンを配布。
オリジナルTシャツ作成サイト「TMIX（ティーミックス） https://tmix.jp 」を運営するオリジナルラボ株式会社（本社：東京都渋谷区）は、10代から60代の男女200名を対象に「パーカーの好みに関する意識調査」を実施しました。
その結果、機能性・実用性を重視する「ジップアップ派」が63.5%（127名）で圧倒的多数派となり、「プルオーバー派」（28.0%）の2倍以上の支持を集める結果となりました。
本格的な寒さの到来に伴い需要が高まるパーカーについて、「ジップアップ（チャック）タイプ」と「プルオーバー（被り）タイプ」のどちらが選ばれているのかを明確にし、消費者のリアルなニーズを明らかにするとともに、調査結果の公開を記念した35%OFFキャンペーンを実施いたします。
■ 調査結果ハイライト（一部抜粋）
1. パーカーは「ジップアップ派」が63.5%で圧勝
パーカーを着るならどちらが好きかという質問に対し、ジップアップ派が63.5%で最多となりました。
* ジップアップ（チャック）派：63.5% （127名）
* プルオーバー（被り）派：28.0% （56名）
* どちらも同じくらい好き：8.5% （17名）
2. 決定的な差を生む「選定理由」ランキング：機能性 vs デザイン性
それぞれの派閥に属する人がパーカーを選ぶ「最も重視する理由」を調査したところ、「機能性」と「デザイン性」の決定的な違いが浮き彫りになりました。
【ジップアップ派が求める「機能性」：着脱の楽さが1位】（n=127）
1. 着脱が楽だから（41.7%）
2. 気温やシーンに合わせて温度調節がしやすいから（37.0%）
3. シルエットやデザインが好みだから（14.2%）
ジップアップ派の約8割が「着脱・温度調節」という効率と利便性を最優先しており、パーカーを「実用的な羽織りもの」として捉えています。
【プルオーバー派が求める「デザイン性」：シルエットが6割超】（n=56）
1. シルエットやデザインが好みだから（62.5%）
2. 合わせる服を選ばず、着回しがしやすいから（16.1%）
3. 着脱が楽だから（12.5%）
プルオーバー派は機能的な利便性を許容し、「シルエットやデザイン」が6割以上を占めました。「1枚で主役になる見た目」など、ファッション性を追求する層であることが分かります。
3. 両派閥に共通する「合理的な」共通点：「オーバーサイズ」への強い支持
自由回答から、両派閥に共通して「ワンサイズ上を選ぶ」「体型を隠せるゆったり系」という声が多く寄せられ、オーバーサイズは、「楽さ」「体型カバー」「時短」という多角的なニーズを一挙に満たす「合理的な選択」として支持されていることが判明しました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000335235&id=bodyimage1】
★ 調査結果公開記念：パーカー・スウェット全品35%OFFクーポン配布！
今回の調査結果にちなみ、パーカー・スウェット全品を対象とした35%OFFクーポンを配布いたします。
「勝利したジップアップ派」も「こだわりのプルオーバー派」も、この冬のお気に入りの1枚をお得に作成できるチャンスです！
