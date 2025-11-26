高層建築需要が急増：カーテンウォールエンジニアリング市場、2031年に1662.8億ドルへ──スマート外装技術が成長を加速
都市景観を変革するカーテンウォールエンジニアリングとは
カーテンウォールエンジニアリングとは、高層建築や大型商業施設などの外装に採用される非構造的外壁システムの設計・製造・施工を一体的に行う高度な建築技術である。ガラス、アルミニウム、石材、複合材料などを用い、建物の構造体から独立した外壁として機能することで、軽量化、断熱性、耐候性、美観を同時に実現する。この技術は単なる外装工事にとどまらず、都市のスカイラインを彩る「建築の顔」を創造し、同時にエネルギー効率向上や環境負荷低減にも寄与する。特に近年では、持続可能な都市開発やゼロエネルギービルの実現に向け、太陽光発電パネルの組み込み、複層ガラスによる断熱強化、スマートセンサーによる環境制御など、機能面での進化が加速している。カーテンウォールエンジニアリングは、建築美学と工学を融合させた産業であり、都市インフラの質を決定づける戦略的分野である。
持続的成長を遂げる世界市場
LP Information調査レポート「世界カーテンウォールエンジニアリング市場の成長予測2025～2031」（https://www.lpinformation.jp/reports/390919/curtain-wall-engineering）によれば、2025～2031年の予測期間中、グローバルカーテンウォールエンジニアリング市場は年平均成長率（CAGR）5.7%で拡大し、2031年には1662.8億米ドル規模に達する見込みである。この成長の背景には、新興国都市部での高層建築需要の急増、既存建築物の外装改修需要、そして環境規制の強化による高性能外壁システムの採用拡大がある。特にアジア太平洋地域は中国、インド、東南アジア諸国を中心に建設投資が旺盛であり、世界市場の成長を牽引している。また、欧米ではエネルギー効率基準の厳格化や都市景観保護政策が進み、機能性とデザイン性を兼ね備えたカーテンウォールの需要が安定的に拡大している。
図. カーテンウォールエンジニアリング世界総市場規模
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000335201&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000335201&id=bodyimage2】
図. 世界のカーテンウォールエンジニアリング市場におけるトップ13企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
中国勢が主導するグローバルプレーヤー構図
世界の主要製造業者には、Jangho Group、China Construction Shenzhen Decoration、Zhejiang Yasha Decoration、Shenzhen Keyuan Construction Group、CHINA FANGDA GROUP、Jiangsu Zhongnan Construction Group、Shenzhen Boda Construction Group、CHINA CONSTRUCTION BUER CURTAIN WALL&DECORATION CO.,LTD、Shang Mei Te Curtain Wall System、Hainan Developmentなどが名を連ねる。2024年時点で世界トップ10企業の市場シェアは売上ベースで約5.0%と分散しており、地域ごとの市場特性や案件規模に応じた競争が繰り広げられている。特に中国勢は、豊富な施工実績と低コスト・高品質を両立するサプライチェーン構築力で世界市場を席巻しており、グローバルブランドとしての地位を確立しつつある。一方、欧州メーカーはデザイン・環境性能・カスタマイズ性で強みを発揮し、差別化戦略を進めている。
技術革新と都市再開発が推進力
技術革新と都市再開発が推進力