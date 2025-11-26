急速なデジタル変革とミッションクリティカルな通信需要により、世界の陸上移動無線市場は2032年までに280億米ドルに達する見込み
最新の業界分析によると、世界の陸上移動無線（LMR）市場は2023年に104億米ドル規模と推定され、2032年には280億米ドルに達すると予測されており、2024年から2032年の予測期間中に11.61%という驚異的な年平均成長率（CAGR）で堅調な拡大が見込まれています。この急成長は、世界中の公共安全、防衛、輸送、産業オペレーション、そして商業企業において、安全で信頼性の高いリアルタイム通信システムの導入が拡大していることを反映しています。
ミッションクリティカルな通信への依存度の高まりが需要を刺激
陸上移動無線システムは、信頼性、カバレッジ、そして明瞭性が不可欠な組織にとって不可欠な通信ツールとなっています。協調的な緊急対応を必要とする世界的なインシデントの増加と、法執行機関、消防、救急医療サービスにおけるシームレスな通信のニーズの高まりが相まって、LMRの導入は引き続き加速しています。市場は、従来のアナログシステムの近代化と、DMR、TETRA、P25、LTE対応のハイブリッドソリューションを活用したデジタルプラットフォームへの移行からも恩恵を受けています。
デジタルLMRシステムが市場の成長を加速
産業界がデジタル変革へと舵を切るにつれ、高度なデジタルLMRソリューションに対する需要が飛躍的に増加しています。デジタルシステムは、優れた音質、長いバッテリー寿命、強化された暗号化、より広いカバレッジ、そして効率的な周波数利用を実現するため、公共部門と民間部門の両方で不可欠な存在となっています。AI対応機能、GPSベースの追跡、IoT接続の統合により、ミッションクリティカルな業務におけるLMR技術の役割はさらに高まっています。
公共安全セクターが依然として優位
公共安全セグメントは、国家安全保障と緊急対応ネットワークの強化に向けた政府の取り組みに支えられ、引き続き最大の市場シェアを占めています。スマートシティインフラ、国境を越えた通信システム、全国規模の相互運用性プログラムへの大規模な投資が、長期的な成長を牽引しています。軍事通信、災害管理、捜索救助活動におけるLMRの採用増加も、この成長をさらに加速させています。
商業・産業分野におけるLMR技術の導入が拡大
公共安全分野に加え、運輸、公益事業、鉱業、建設、ホテル、製造業などの商業分野でも、LMR技術の導入が急速に進んでいます。特に、高リスク環境において一般消費者向けデバイスよりも優れた性能を発揮する、堅牢性、耐久性、そしてセキュリティに優れた通信ソリューションへの需要が高まっています。デジタル化されたワークフローと自動化への移行により、LMRは業務効率と人員調整を改善するための戦略的なツールとなっています。
アジア太平洋地域と北米がグローバル展開を牽引
北米は、確立された公共安全ネットワークと継続的な技術革新に牽引され、依然として堅調な市場です。一方、アジア太平洋地域は、都市化、セキュリティインフラへの政府支出の増加、そして大規模産業プロジェクトにおける信頼性の高い通信技術へのニーズの高まりを背景に、最も高いCAGR（年平均成長率）を達成すると予想されています。欧州と中南米でも、近代化イニシアチブと地域間接続プログラムの支援を受け、着実な導入が進んでいます。
世界の陸上移動無線市場における主要プレーヤー：
