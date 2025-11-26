リディアダンスアカデミー水戸校にて雛の新クラス開講！！
キッズダンススタジオ「リディアダンスアカデミー」は、茨城県水戸市のダンススタジオにて新クラス（担当：雛）を12/9よりスタートいたします。
HP：https://re-dia.jp/blog/mito-newclass-hina/
［講師］
雛
［担当レッスン］
■毎週火曜日
17:30 - 18:45 K-POP／キッズ&一般
19:00 - 2015 HIPHOP／キッズ&一般
[ 講師経歴 ]
・Monkey’s party vol.13 ソロコンテスト優勝
・茨城キッズステージチーム部門準優勝
・IBARAKI KID’S MAGAZINE表紙モデル
・POP CORN DANCE CONTEST U12ソロ部門 第4位
・GRANDSOUL BIRTHDAY 予選大会 U12ソロ部門 優勝
・LL MUSIC CCCダンスコンテスト予選大会 U12ソロ部門 優勝
・LL MUSIC CCCダンスコンテスト決勝大会 U12ソロ部門 6位入賞
・GRANDSOUL DANCE START 予選大会 U15ソロ部門 優勝
・SWINGSET出演
・RUNUPダンスコンテスト予選大会 一般ソロ部門 優勝
・町田踊り場建設 ドラドラダンスコンテスト予選大会 OPENソロ部門 優勝
・町田踊り場建設 ドラドラダンスコンテスト 決勝大会 OPENソロ部門 第3位
・三浦史也/D-SHOCK GUEST LIVE バックダンサー
キッズプロデュース
・町田踊り場建設 登竜門 U12ソロ部門 第3位
・GRANDSOUL DANCE START 予選大会 U15ソロ部門 優勝
・LLMUSIC JEWEL DANCE CONTEST予選大会 U15ソロ部門 優勝
・LLMUSIC CCC DANCE CONTEST予選大会 U15ソロ部門 準優勝
・LLMUSIC JEWEL DANCE CONTEST 決勝大会 U15ソロ部門 3位入賞
・Do My Best Fes!! AUTUMN TOKYO キッズナンバー出展（2024/10/27 予定）
[ レッスン内容紹介 ]
一人一人に寄り添ってダンスを楽しんで貰いながら、HIPHOPの基礎練習やコレオ・ルーティーン練習などを通して同時にスキルアップも目指せるレッスンです。
初回の12/9（火）は無料体験会を実施
体験ご希望の方は、予約サイトからご予約をお願いいたします。
https://redia-dance.hacomono.jp/reserve/schedule/53/59?date_from=2025-12-05
休会中の方も無料でご体験いただけます。
該当クラスを選択いただくと新規開講無料チケットが購入できますので購入後ご予約ください。
休会中の方は公式ラインまでご連絡ください。
『ダンスを始めるならリディアダンスアカデミー水戸校へ』
初回体験料は無料になっております。
まずは体験へお越しください。
ご見学もお気軽にどうぞ！
教室名：リディアダンスアカデミー水戸校
所在地：〒310-0836 茨城県水戸市元吉田町320-15 クレオVビル
最寄駅：JR常磐線 / 水戸駅 徒歩18分
開講曜日：火・水・金
ホームページ：https://re-dia.jp/mito/
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334519&id=bodyimage1】
[リディアダンスアカデミーとは]
大阪府箕面市に本部を置き、キッズダンススクール運営を中心に展開。主に大阪府内で約17校を運営し、2022年に神奈川県海老名市・愛知県日進市・豊田市・安城市・石川県金沢市、2023年に岐阜県岐阜市・和歌山県和歌山市・長野県長野市、2024年に兵庫県たつの市・岐阜県可児市・茨城県水戸市・つくば市・埼玉県さいたま市にも開校している。2025年4月には神奈川県川崎市にも新設校をオープンした。
本社所在地：〒562-0036 大阪府箕面市船場西３丁目１-７ICCビル5階
ホームページ：https://re-dia.jp/
＜会社概要＞
社名 株式会社スポーツ＆ライフ・イノベーション
代表者 代表取締役 三木 侑平
所在地 〒562-0036 大阪府箕面市船場西３丁目１-７ ICCビル5階
資本金 500万円
設立日 2011年8月25日
事業内容 キッズダンススクール事業/ダンススクールFC事業
URL https://sl-i.co.jp/
2022年よりキッズダンススタジオのフランチャイズ事業を開始し、現在、神奈川県海老名市・愛知県日進市・愛知県豊田市・愛知県安城市・石川県金沢市・和歌山県和歌山市・岐阜県岐阜市・長野県長野市・兵庫県たつの市・岐阜県可児市・茨城県水戸市・茨城県つくば市にも開校しております。
2025年4月には、神奈川県川崎市に新設校をオープンいたしました。
フランチャイズオーナー様も募集しております。
配信元企業：株式会社スポーツ＆ライフ・イノベーション
