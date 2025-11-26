Alzheimer′s Association、経口セマグルチド第3相試験のトップライン・データ発表に関する声明を発表





- 結果からは継続的な研究と多様な治療パイプラインの必要性が明らかに

シカゴ, 2025年11月26日 /PRNewswire/ -- Alzheimer's Associationは、EVOKEおよびEVOKE+臨床試験がアルツハイマー病の進行を統計的に有意に減速させられなかったことに失望しています。本試験では、初期段階の症状を伴うアルツハイマー病治療を目的とした経口セマグルチド錠を検証しました。

「結果は期待したものではありませんでしたが、この壊滅的で致死的な疾患の理解に役立つでしょう」と、Alzheimer's Associationの会長兼最高経営責任者であるJoanne Pike博士は述べています。「あらゆる臨床試験のデータは、結果に関わらず、この疾患の理解を加速させる上で不可欠であり、次世代の臨床試験の指針となります。科学的知見が多様化し拡大し続ける中、アルツハイマー病の治療と予防の未来については楽観視しています。」

同社は「両試験においてセマグルチド治療はアルツハイマー病関連バイオマーカーの改善をもたらしましたが、これは疾患進行の遅延にはつながりませんでした」と述べています。EVOKEおよびEVOKE+試験は、大規模かつ長期にわたる国際共同臨床試験でした。アルツハイマー病による軽度認知障害（MCI）または軽度認知症（アルツハイマー病ステージ3および4に相当）と診断された55～85歳の3,800人以上が試験に登録されました。

「これらの結果は、このクラスの薬剤に対する理解を深めるのに役立つでしょう」と、Alzheimer's Associationの最高科学責任者兼医療担当責任者であるMaria C. Carrillo博士は述べています。「このセマグルチド錠剤はアルツハイマー病に対して効果を示さなかったものの、この種の薬剤は異なる作用機序を持つ可能性があるため、研究は継続されるでしょう。Alzheimer's Associationは、この種の革新的研究における強力なリーダーであり続け、治療と予防に向けた多様なアプローチの調査を継続することがきわめて重要だと確信しています。」

アルツハイマー病治療のパイプラインは堅調で、希望に満ちています。2025年初頭に『アルツハイマー病と認知症：トランスレーショナル・リサーチと臨床介入（Alzheimer's & Dementia: Translational Research & Clinical Interventions）』誌に掲載された医薬品開発パイプラインの年次評価によると、138の新規薬剤を評価する182件の臨床試験が進行中です。Alzheimer's Associationは「Part the Cloud」プログラムを通じて、有望なアルツハイマー病治療法の臨床試験推進に向けた戦略的資金提供を行っています。治療対象は多岐にわたります。これは、アルツハイマー病の効果的な治療と予防には複数の介入を組み合わせた個別化アプローチが有効であるという認識が高まっていることを踏まえ、重要な点です。

初期段階のアルツハイマー病患者には、承認済みの治療法が利用可能です。これらの選択肢については、医師に相談されることをお勧めします。臨床試験への参加についても医師に相談するか、Alzheimer's AssociationのTrialMatchで詳細情報を確認できます。

当協会は今回のトップライン結果を評価するとともに、12月のアルツハイマー病臨床試験会議（Clinical Trials in Alzheimer's Disease、CTAD）で詳細なデータ分析が発表されることを期待しています。

Alzheimer's Associationについて

Alzheimer's Associationは、アルツハイマー病のケア、支援、研究に取り組む世界的な任意団体です。同協会の使命は、世界的な研究を加速させ、リスク軽減と早期発見を推進し、質の高いケアとサポートを最大化することで、アルツハイマー病をはじめとするすべての認知症を撲滅する道をリードすることです。同協会が思い描いているのは、アルツハイマー病や他すべての認知症のない世界（a world without Alzheimer's and all other dementia®）です。alz.orgをご覧いただくか、800.272.3900までお電話ください。

