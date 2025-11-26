【期間限定】12/3(水)～12/29(月)まで冬の特別コース登場 ランチ・ディナーで「わくわくに、美味しさとぬくもりを。」

富士商グループホールディングス株式会社

富士商グループホールディングス株式会社のグループ会社である、富士商株式会社（本社：山口県山陽小野田市 代表取締役：藤田 敏彦）が運営するレストラン＆カフェ「ソル・ポニエンテ」（所在地：山口県山陽小野田市きららビーチ焼野）では、2025年12月3日(水)から12月29日(月)までの期間限定でランチ・ディナーそれぞれに冬の特別コースが登場いたします。

【冬の特別コース -Lunch- 】

【コース料理詳細】※材料の仕入れ状況により、変更となる場合がございます。

・前 菜 びん長鮪のたたきとイタリア産からすみ 菜園風サラダ仕立て

・スープ 蕪のポタージュ

・メイン(肉料理) 牛ミスジのタリアータ マジヤクリとシャンピニオンのエキューム

・デザート チョコとベリーのクレマカタラーナと苺のセミフレッド

パン・コーヒー付

【冬の特別コース -Dinner- 】

【コース料理詳細】※材料の仕入れ状況により、変更となる場合がございます。

・アミューズ 甘海老と湯葉とクスクス

・前 菜 びん長鮪のたたきとイタリア産からすみ 菜園風サラダ仕立て

・スープ 蕪のポタージュ

・メイン(魚料理) ふくいサーモンのムニエル チャウダーソース 人参のピュレとフリット

・メイン(肉料理) やんばるあぐー豚肩ロースとトリュフの赤ワイン煮込み

・デザート 生チョコテリーヌ ラムレーズンのアイスと苺ダックワース

パン・コーヒー付

こだわり抜いた食材と共に、贅を尽くした期間限定コースをお楽しみください。

【冬の特別コース概要】 ※レストランでのご提供

提供期間：2025年12月3日(水)～12月29日(月)

ラ ン チ ：4,500円(税込)

ディナー：7,500円(税込)



※12月24日(水)・25日(木)はランチコースのみご提供可能です。

▶ディナーコースについてはクリスマススペシャルコース(15,000円)をご用意しております。

12月の限定メニューも同時に登場！

12月の限定メニューでは、寒さが増してくるこの季節に、心が「ホッと」ほどけるような4品をご用意いたしました。この季節にしか味わえない食材と温かさを、ぜひご堪能ください。

長州どりと白ねぎのペペロンチーノ（1,400円）

ジューシーな長州どりと、香ばしく焼いた白ねぎの甘みが広がる、冬ならではのペペロンチーノ。唐辛子の辛味がピリッと効いたシンプルながら奥深い味わいで、食欲もアップ。寒さを吹き飛ばすような、あったかピリ辛メニューです。

生ハムとさつま芋とローズマリーのバターソース（1,400円）

塩気の効いた生ハムに、ホクホクのさつま芋を合わせ、香り高いローズマリーとバターソースで包み込んだ冬限定パスタ。甘さと塩気、香りの三重奏が口の中に広がります。まろやかでコク深い一皿は、冬のご褒美にぴったりです。

国産芝海老とほうれん草のピザ（2,000円）

殻ごとサクッとさせた国産芝海老と、甘みのあるほうれん草を贅沢に使用した冬のごちそうピザ。寒い季節にぴったりの、海老の香ばしさとチーズのとろける味わいをぜひお楽しみください。

魚介のカルドソ（2,400円）

魚介の旨味をじっくり煮出したスープで炊き上げた、スペイン風雑炊「カルドソ」。

アサリやエビ、イカなどたっぷりの魚介と一緒に、スープをたっぷり含んだお米が体を芯から温めてくれます。寒い季節にぴったりな、満足感のある一皿です。

レストラン＆カフェ ソル・ポニエンテ概要

ソル・ポニエンテはスペイン語で「夕陽」

レストランからは「日本の夕陽百選」にも選ばれた美しい夕陽を眺めることができます。

太陽のリフレクションが精巧に設計された美しい建築は、

世界的建築家 隈研吾氏によって2001年に作られた作品「海/フィルター」。

コース料理はもちろん、アラカルトやワインの種類も豊富に取り揃えております。

あらゆる年代の方にご満足いただける創作地中海料理のお店。

ゆっくりとした至極の時を心ゆくまでお過ごしください。

〒756-0875 山口県山陽小野田市きららビーチ焼野

営業時間：LUNCH 11:30～15:30 (14:30 L.O) ※土日祝は11:00～

DINNER 17:00～21:00 (20:00 L.O) ※2月～10月は17:30～

【定休日】毎週 火曜日 (祝日の場合は営業)

ソル・ポニエンテ公式HP：https://sol-poniente.co.jp/

ソル・ポニエンテ公式Instagram：https://www.instagram.com/sol.poniente402/

運営元：富士商株式会社 https://fujisho.ne.jp/