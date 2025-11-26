こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
グランド・セントラル・オイスター・バー＆レストラン 品川店 期間限定コース「アメリカンシーフードクラシック」
様々な牡蠣料理とシーフードを満喫できる期間限定コースメニューが登場
販売期間 ： 2025年12月1日（月）〜2026年2月28日（土）
ニューヨーク発祥のオイスター・バー＆シーフードレストラン「グランド・セントラル・オイスター・バー＆レストラン」の品川店は、忘新年会などお集りの機会が増える年末年始に向け、ランチ・ディナー問わず終日オーダー可能のスペシャルコースメニューとして、「アメリカンシーフードクラシック」を12月1日（月）から翌年2月28日（土）までの期間限定で販売します。
「アメリカンシーフードクラシック」では、国内外から厳選した当日おすすめの生牡蠣や、NYの定番、牡蠣をクリームスピナッチと共にオランデーズソースをかけてグリルした人気メニュー「オイスターロックフェラー」、日本におけるカキフライとは一味違う、コーンスターチの衣でカリッと揚げた「フライドオイスター」といった牡蠣料理にくわえ、「クラムチャウダー」、「メカジキのグリル」など、さまざまな調理法で仕上げたシーフードを豪勢に満喫いただけます。〆としてパスタ「ペスカトーレビアンコ」、自家製デザート「ブルックリン クッキー＆クリームチーズケーキ」まで、グランド・セントラル・オイスター・バー＆レストランの魅力を詰め込んだスペシャルな内容ととなっています。
また、メインディッシュ、パスタは、それぞれ「本日の魚介の塩釜焼」、「オマール海老のペスカトーレ」へのアップグレードも可能です。シチュエーション、お好みに合わせてご利用ください。
グランド・セントラル・オイスター・バー&レストラン 品川店
期間限定コースメニュー 販売概要
◇ 提供期間：
2025年12月1日（月）〜2026年2月28日（土）
※2025年12月30日（火）〜1月4日（日）を除く
◇ コース名：
「アメリカンシーフードクラシック」
◇ 価格：
おひとり様6,250円（税込・サ別）
◇ 内容：
・ 本日の生牡蠣 （おひとり様 2ピース）
・ シーザーサラダ
・ オイスターロックフェラー
・ フライドオイスター
・ クラムチャウダー（クリームとトマトのハーフ＆ハーフ）
・ メカジキのグリル
※「本日の魚介の塩釜焼」へのアップグレードも可能（おひとり様 +1,500円）
・ ペスカトーレビアンコ
※「オマール海老のペスカトーレ」へのアップグレードも可能（おひとり様 +2,000円）
・ ブルックリン クッキー＆クリームチーズケーキ
◇ ご予約：
公式ホームページ内RESERVATIONボタンからご予約ください。
https://www.tablecheck.com/ja/shops/oysterbartokyo/reserve
◇ 販売店舗：
グランド・セントラル・オイスター・バー＆レストラン 品川店
東京都港区港南2-18-1 アトレ品川4F／TEL：03-6717-0932
http://www.oysterbartokyo.com/
◇備考：
要前日までのご予約、2名様より承ります。
グランド・セントラル・オイスター・バー＆レストラン
ニューヨーク・マンハッタンの玄関口“グランド・セントラル・ステーション”の駅構内に1913年に創業し、100年の歴史を持つ、ニューヨークを代表する老舗レストランとして連日活気に溢れています。日本国内では、世界2号店として、品川駅構内に品川店がオープン。アーチ型の天井など、NY本店の雰囲気を再現した店内では、常時10種類以上のフレッシュオイスターをはじめ、新鮮な魚介類を使用した料理の数々をお楽しみいただけます。
・営業時間 ：
11:00〜23:00 (LO 22:00) 日曜・祝日のみ 〜22:00（LO 21:00）
・住所 ：
東京都港区港南2-18-1 アトレ品川4F ／ TEL：03-6717-0932
・ホームページ ：
https://www.oysterbartokyo.com/
本件に関するお問合わせ先
【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】
株式会社 WDI JAPAN マーケティング部 / TEL. 03-3470-5307
担当：大林 ohbayashi@wdi.co.jp
