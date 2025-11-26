こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
【調査レポート】サステナビリティガバナンス体制の高度化――体制・類型別のガバナンス体制と財務面から見た考察
2025年11月26日
PwCアドバイザリー合同会社
サステナビリティガバナンス体制の高度化
――体制・類型別のガバナンス体制と財務面から見た考察
PwCアドバイザリー合同会社は、レポート「サステナビリティガバナンス体制の高度化 ――体制・類型別のガバナンス体制と財務面から見た考察」を公開しました。
近年、企業を取り巻くサステナビリティに関する経営環境は、国際的な開示規則の制定や欧州を中心とした規制強化、日本国内でのコーポレートガバナンス・コードの改訂などを背景に、急速に変化しています。
企業は直面する急速な制度変化に対応し、競争力を維持・強化するために、サステナビリティ戦略推進のための体制の高度化を求められています。本レポートでは、PwCの知見に基づき、サステナビリティ推進体制を類型化し、サステナビリティ経営と財務指標の関係性を調査・分析しています。また、サステナビリティ戦略の効果的な実行が企業価値向上に寄与している参考事例を紹介し、実践的なガイダンスを提供しています。
サステナビリティガバナンスの構築は、単なる法令遵守やCSR活動にとどまらず、企業の持続的成長や競争力強化、社会的信頼の獲得に直結する重要な経営課題であり、今まさに行動を起こすべき時です。
本レポート詳細につきましては、以下URLよりご覧ください。
URL： https://www.pwc.com/jp/ja/knowledge/thoughtleadership/sustainability-governance.html
