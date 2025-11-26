Esports Nations Cup、新たな公式パブリッシングパートナーを発表





Chess.com、MOONTON Games、SNKがENCに参加、Electronic Arts、Krafton、Tencent、Ubisoftと共に、世界初の国別対抗国際大会の基盤を強化

サウジアラビア・リヤド, 2025年11月26日 /PRNewswire/ -- Esports World Cup Foundation (EWCF) は本日、世界のトップeスポーツ選手が自国代表の名誉をかけて競う画期的な大会、初のEsports Nations Cup（ENC）に、Chess.com、MOONTON Games、SNKが新たに参加することを発表しました。ENCは、ナショナルプライドを継続的な形式で世界のeスポーツ舞台に導入するものであり、この規模で開催される史上初の大会です。



Chess.com, MOONTON Games and SNK join the Esports Nations Cup as Official Publishers, alongside Founding Publishers and video game companies EA, Krafton, Tencent, and Ubisoft.



Chess.com、MOONTON Games、SNKが公式パブリッシャーとして参加。創設パブリッシャーおよびゲーム会社のEA、Krafton、Tencent、Ubisoftと共に、ENCの基盤構造を構築する中核パートナーとして、それぞれの代表作、グローバルなリーチ、プレイヤーコミュニティを活かし、初のEsports Nations Cupをさらに充実させます。

新たに参加する3社のパブリッシャーおよび今後参加するすべての公式パブリッシャーは、それぞれのタイトルにおける予選ルートや競技フォーマットの共同設計を行い、競技の公正性、競争の重要性、そして一貫したグローバル構造を確保します。

EWCFと創設パブリッシャーは、ENCの基盤となるフレームワーク、構造、フォーマットを大会の初期段階から共同で開発しており、他のパブリッシャーに比べてより深い戦略的パートナーシップとコミットメントを示しています。

「パブリッシャーと密接に連携することで、Esports Nations Cupを真にプレイヤー中心の大会にし、選手が自分のキャリアを象徴するゲームで母国を代表する機会を提供できます」と、Esports World Cup FoundationのCEO、Ralf Reichert氏は述べています。「これまでに発表された7社のパートナーと密接に協力することで、世界中のプレイヤーを巻き込み、選手にとって価値ある大会、ファンにとって本物のNations Cupを実現し、各国代表チームが将来目指すことのできる舞台を作り上げることができます。」

EWCFのポートフォリオに新たに加わったEsports Nations Cupは、世界最大のマルチタイトルeスポーツイベントであるEsports World Cupの勢いを受け継ぎ、その使命を新たな国際競技レベルへと拡張します。Esports World Cupが最高のクラブを結集する一方で、ENCは国のアイデンティティと地域代表性を原動力とした新たなフロンティアを切り開きます。

ENCでは、北米、南米、ヨーロッパ、中東、アフリカ、アジア、オセアニアを含む主要な地域からのナショナルチームが参加し、チーム戦と個人戦の両形式で競い合います。多層的な予選モデルが競争性と包摂性の両立を図ります。グローバルランキング、地域予選、そして連帯枠を含むワイルドカードエントリーを組み合わせることで、各ゲームにおいて幅広く代表性のある競技舞台を実現します。

Esports Nations Cupは、2026年11月にサウジアラビアのリヤドで初開催され、その後は開催地を順次移動させる方式に移行し、ナショナルeスポーツチームを世界中のファンや文化に届けます。ENCは隔年で開催され、プレイヤーやeスポーツ組織に安定した運営体制を提供し、ナショナルチームプログラムへの長期的な投資を促進します。

Esports Nations Cupに関する追加情報は、今後数週間のうちに発表される予定です。最新情報を入手するには、esportsnationscup.com をご覧いただき、ENC を X、Instagram、TikTok、YouTube でフォローし、Esports World Cup Foundation はLinkedInでフォローしてください。

Esports Nations Cupについて

Esports Nations Cup（ENC）は、Esports World Cup Foundation（EWCF）によって創設された隔年開催の国際eスポーツ大会で、ナショナルプライドを世界の舞台に届けます。2026年にサウジアラビアのリヤドで開幕するENCでは、世界最高峰の選手たちがクラブではなく自国を代表して、有力なeスポーツタイトルの数々で競い合います。出版社、クラブ、eスポーツ団体との協力によって構築されたENCは、eスポーツにおけるナショナルチームのための初の継続的かつ大規模なプラットフォームを確立します。競技の枠を超え、ENCはファン層を育み、ヒーローを生み出し、各国や選手、パートナーがグローバルなeスポーツエコシステムの中で成長できる持続可能な道筋を提供することを目指しています。esportsnationscup.com

Esports World Cup Foundationについて

Esports World Cup Foundation（EWCF）は、サウジアラビア・リヤドに拠点を置く非営利組織で、世界のeスポーツ産業の発展とプロフェッショナリズムの向上に取り組んでいます。EWCFは、毎年開催されるEsports World Cup（EWC）および2年ごとに開催されるEsports Nations Cup（ENC）を通じて、世界トップの選手や有力クラブ、そして数百万のファンを結集し、競技ゲームにおける最大の舞台を提供しています。大会の開催にとどまらず、同財団は年間を通じてeスポーツエコシステムの拡大に取り組み、才能の育成を支援し、世界中の選手、チーム、パートナーに持続的な機会を創出しています。

