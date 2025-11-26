AI検索に選ばれる“次世代SEOコンテンツ”支援サービス『AI View（エーアイ・ビュー）』を提供開始
https://wellma.jp/service/seo/aiview ～AI Overview・ChatGPT・Gemini時代の「AI検索×SEO対策」をワンストップで提供するAI View～
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000335255&id=bodyimage1】
SEO対策支援を行う株式会社ecloreは、AI OverviewやChatGPT、Geminiなどの「AI検索」で選ばれるためのコンテンツ設計・制作サービス『AI View（エーアイ・ビュー）https://wellma.jp/service/seo/aiview 』の提供を開始しました。
『AI View』は、長年のSEO支援で培ってきたノウハウとデータ分析力をベースに、生成AIが「回答の根拠として引用したくなる」コンテンツを設計・制作することで、AI検索対策とSEO対策を同時に強化し、質の高いリード獲得を支援する新サービスです。
▼AI Viewに関するお問い合わせはこちらから
https://wellma.jp/service/seo/aiview/contact
1. サービス立ち上げの背景
◆検索行動の「AIシフト」と、先行者利益の重要性
AI Overview・ChatGPT・Geminiなど、生成AIを入り口とした「AI検索」は急速に利用が広がっています。ユーザーがキーワードを入力してリンク一覧を見るのではなく、「AIの回答」を最初に読み、そのなかに登場する企業を比較するという行動が当たり前になりつつあります。
こうした環境の変化の中で、
・ AIが出す答えの中に、自社がまったく出てこない
・ 気づいたときには、競合の情報ばかりがAIに学習されている
といった状況が起き始めています。
そこで当社は、AI検索での露出最大化と先行者利益の確保を目的とした新サービス『AI View（エーアイ・ビュー）』の提供を開始することとしました。
2. AI View（エーアイ・ビュー）とは
◆ AI検索に“指名される”ための次世代SEOコンテンツ設計サービス
AI View（エーアイ・ビュー） は、AI Overview・ChatGPT・Geminiなどの生成AIが、ユーザーの質問に答える際に「信頼できる根拠として引用したくなるコンテンツ」を設計・制作するサービスです。
従来のSEOライティングに加えて、
・ AIが構造的に理解しやすい情報設計
・ 回答文として転用しやすいFAQ・定義文の設計
・ AI検索を前提としたタグ付け・情報整理
といった要素を組み込むことで、「人間にも読みやすく、AIにも扱いやすい」二重最適のコンテンツを実現します。
3. AI View（エーアイ・ビュー）の主な特徴
◆AI検索×SEOを一度の投資で同時に強化
AI Viewが制作するコンテンツは、AIに引用されやすいだけでなく、通常の検索エンジンからも評価される構成・キーワード設計になっています。
・AI回答の根拠として選ばれやすい文章構造
・ユーザーの疑問を解消する網羅的な情報
・適切なキーワード選定
これにより、AI検索での露出最大化とオーガニック検索流入の底上げを同時に実現します。
◆「AIにとっての代表情報源」を狙うコンテンツ戦略
AI Viewでは、まずAI OverviewやChatGPT、Geminiなどで自社名・サービス名・重要キーワードを実際に検索し、現状の露出状況を可視化します。
そのうえで、
・「このテーマならこの会社」とAIに認識されたい領域を定義
・その領域における代表的な解説コンテンツ・FAQ・事例コンテンツを設計
・半年～1年単位での継続的なコンテンツ強化プランを策定
といったプロセスを通じて、AI上での“カテゴリ代表”ポジションの獲得を目指します。
◆先行者利益の獲得を前提にしたロードマップ設計
AI検索はまだ立ち上がりのフェーズにあり、今のうちにAI向けの情報資産を整えておくことが、中長期的な差別化要因になります。
AI Viewは、
・どのテーマから着手すべきか
・どの順番でコンテンツを整えていくか
・どのAI検索を優先して対策するか
といったポイントを踏まえ、クライアント企業が、AI検索での先行者利益を取りにいくための中長期プロジェクトとして活用できるよう設計されています。
▼AI Viewに関するお問い合わせはこちらから
https://wellma.jp/service/seo/aiview/contact
株式会社eclore 概要
商号 ：株式会社eclore
代表者 ：宮島 隆
所在地 ：東京都新宿区新宿2丁目8-6 KDX新宿286ビル4階
HP ： https://wellma.jp/service/seo/aiview
事業内容：主にSEOコンサルティングと記事制作に関する事業
配信元企業：株式会社eclore
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000335255&id=bodyimage1】
SEO対策支援を行う株式会社ecloreは、AI OverviewやChatGPT、Geminiなどの「AI検索」で選ばれるためのコンテンツ設計・制作サービス『AI View（エーアイ・ビュー）https://wellma.jp/service/seo/aiview 』の提供を開始しました。
『AI View』は、長年のSEO支援で培ってきたノウハウとデータ分析力をベースに、生成AIが「回答の根拠として引用したくなる」コンテンツを設計・制作することで、AI検索対策とSEO対策を同時に強化し、質の高いリード獲得を支援する新サービスです。
▼AI Viewに関するお問い合わせはこちらから
https://wellma.jp/service/seo/aiview/contact
1. サービス立ち上げの背景
◆検索行動の「AIシフト」と、先行者利益の重要性
AI Overview・ChatGPT・Geminiなど、生成AIを入り口とした「AI検索」は急速に利用が広がっています。ユーザーがキーワードを入力してリンク一覧を見るのではなく、「AIの回答」を最初に読み、そのなかに登場する企業を比較するという行動が当たり前になりつつあります。
こうした環境の変化の中で、
・ AIが出す答えの中に、自社がまったく出てこない
・ 気づいたときには、競合の情報ばかりがAIに学習されている
といった状況が起き始めています。
そこで当社は、AI検索での露出最大化と先行者利益の確保を目的とした新サービス『AI View（エーアイ・ビュー）』の提供を開始することとしました。
2. AI View（エーアイ・ビュー）とは
◆ AI検索に“指名される”ための次世代SEOコンテンツ設計サービス
AI View（エーアイ・ビュー） は、AI Overview・ChatGPT・Geminiなどの生成AIが、ユーザーの質問に答える際に「信頼できる根拠として引用したくなるコンテンツ」を設計・制作するサービスです。
従来のSEOライティングに加えて、
・ AIが構造的に理解しやすい情報設計
・ 回答文として転用しやすいFAQ・定義文の設計
・ AI検索を前提としたタグ付け・情報整理
といった要素を組み込むことで、「人間にも読みやすく、AIにも扱いやすい」二重最適のコンテンツを実現します。
3. AI View（エーアイ・ビュー）の主な特徴
◆AI検索×SEOを一度の投資で同時に強化
AI Viewが制作するコンテンツは、AIに引用されやすいだけでなく、通常の検索エンジンからも評価される構成・キーワード設計になっています。
・AI回答の根拠として選ばれやすい文章構造
・ユーザーの疑問を解消する網羅的な情報
・適切なキーワード選定
これにより、AI検索での露出最大化とオーガニック検索流入の底上げを同時に実現します。
◆「AIにとっての代表情報源」を狙うコンテンツ戦略
AI Viewでは、まずAI OverviewやChatGPT、Geminiなどで自社名・サービス名・重要キーワードを実際に検索し、現状の露出状況を可視化します。
そのうえで、
・「このテーマならこの会社」とAIに認識されたい領域を定義
・その領域における代表的な解説コンテンツ・FAQ・事例コンテンツを設計
・半年～1年単位での継続的なコンテンツ強化プランを策定
といったプロセスを通じて、AI上での“カテゴリ代表”ポジションの獲得を目指します。
◆先行者利益の獲得を前提にしたロードマップ設計
AI検索はまだ立ち上がりのフェーズにあり、今のうちにAI向けの情報資産を整えておくことが、中長期的な差別化要因になります。
AI Viewは、
・どのテーマから着手すべきか
・どの順番でコンテンツを整えていくか
・どのAI検索を優先して対策するか
といったポイントを踏まえ、クライアント企業が、AI検索での先行者利益を取りにいくための中長期プロジェクトとして活用できるよう設計されています。
▼AI Viewに関するお問い合わせはこちらから
https://wellma.jp/service/seo/aiview/contact
株式会社eclore 概要
商号 ：株式会社eclore
代表者 ：宮島 隆
所在地 ：東京都新宿区新宿2丁目8-6 KDX新宿286ビル4階
HP ： https://wellma.jp/service/seo/aiview
事業内容：主にSEOコンサルティングと記事制作に関する事業
配信元企業：株式会社eclore
プレスリリース詳細へ