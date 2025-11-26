世界のエンドポイント検知及び対応市場は2031年までに175億米ドルに達し、CAGR25.3％で成長予測
世界のエンドポイント検知及び対応（EDR）市場は、急速に成長しており、2022年から2031年にかけて23億米ドルから175億米ドルに達すると予測されています。この成長は、年平均成長率（CAGR）25.3％を記録し、特にサイバーセキュリティがますます重要視される中で、企業のセキュリティ対策が進化し続けることを反映しています。EDRは、企業がさまざまなサイバー脅威に直面する現代の環境において、不可欠なツールとなっています。
EDRツールの重要性と市場の背景
エンドポイント検知及び対応（EDR）とは、ネットワークに接続された各種端末（エンドポイント）で発生するセキュリティ脅威をリアルタイムで検知し、対応するシステムのことを指します。これにより、組織は攻撃の兆候を迅速に捉え、侵害を防ぐことができます。サイバー攻撃の手法が高度化している今日、従来のセキュリティ対策だけでは不十分であり、EDRの導入は企業のセキュリティ戦略に欠かせない要素となっています。
企業は、エンドポイントデバイスから発生する膨大なデータを効率的に収集・分析し、脅威を迅速に特定して対応することが求められています。このプロセスを自動化し、攻撃を未然に防ぐために、EDRは高度なアルゴリズムと機械学習技術を駆使しています。その結果、エンドポイントの安全性を強化するだけでなく、インシデント発生後の対応時間を大幅に短縮することが可能です。
EDRの市場ドライバー
EDR市場の成長を促進している要因は、主に以下のいくつかの要素に起因しています。
サイバー攻撃の増加: ランサムウェア、マルウェア、フィッシング攻撃などのサイバー攻撃がますます巧妙化し、企業の情報やインフラに深刻な影響を与えています。これに対抗するため、企業はEDRを積極的に導入し、リアルタイムで脅威を検出して対処する必要があります。
リモートワークの普及: 新型コロナウイルスの影響を受け、リモートワークが普及したことにより、企業のネットワークは広範囲にわたり、従業員のエンドポイントデバイスがセキュリティリスクにさらされています。このような環境下では、EDRの導入が一層重要になっています。
高度な技術の進化: 機械学習やAI（人工知能）の進歩により、EDRツールは以前よりも高精度で脅威を検出できるようになり、予測分析機能や自動応答機能も向上しています。この技術革新が市場の成長を後押ししています。
規制強化とコンプライアンス要件: GDPRやHIPAAなど、データ保護に関する規制が強化される中、企業はセキュリティ対策を強化し、EDRツールを導入することで法的な要件を満たす必要があります。
地域別市場動向と競争環境
地域別では、北米がEDR市場の主要な市場となっており、特にアメリカ合衆国ではサイバーセキュリティに対する需要が高まっています。企業や政府機関は、EDRを重要なセキュリティ対策として採用し、急速に市場が拡大しています。欧州やアジア太平洋地域も重要な市場であり、特にインドや中国などの新興国では、デジタル化の進展に伴いEDRの導入が進んでいます。
競争環境では、セキュリティ大手企業のほか、多くのスタートアップ企業がEDRソリューションを提供しており、競争が激化しています。主要なプレイヤーには、シマンテック、マカフィー、カスペルスキー、トレンドマイクロなどがあり、これらの企業は技術革新を推進し、EDR市場でのシェアを拡大しています。
