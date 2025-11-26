今年の福袋は２種類から選べる！ オリジナルニットバッグとピンバッチが登場 定価以上のお得なサンドイッチチケットも手に入る 「サブウェイ2026福袋」 12月26日（金）より数量限定販売

WATAMI FAST CASUAL MANAGEMENT株式会社（本社：東京都大田区）が展開するサンドイッチチェーン「サブウェイ」は、「サブウェイ2026福袋」を2025年12月26日（金）から全国のサブウェイにて数量限定で販売開始します。今年の福袋は内容物が異なる3,000円と5,000円の2種からお選びいただけます。どちらの福袋にも、限定オリジナルニットバッグとピンバッチ、それぞれの定価以上分のサンドイッチチケットがセットになっています。5,000円の福袋には、テーブルウェアブランド「KINTO」とコラボしたオリジナルウォーターボトルも付いてきます。

福袋限定のサブウェイグッズが登場！

年末年始恒例の「サブウェイ福袋」を今年も全国で販売いたします。今回は大人気アイテムであるニットバッグを、サブウェイオリジナルの限定デザインで開発しました。性別やシーンを問わず使いやすい柔らかな素材感で、何を入れてもちょうどいいサイズ感が魅力です。日常のちょっとした外出やショッピングはもちろん、通勤時のランチバッグとしても、幅広い場面でご活用いただけます。

中には、サブウェイのサンドイッチやアイテムがかわいらしいモチーフとなった、「ピンバッチ」がランダムで1つ入っているほか、昨年よりも相当金額がアップし、よりお得に人気メニューを楽しめる「サンドイッチチケット」（それぞれ計3,560円分、計5,630円分）が２種共通でセットになっています。

また、5,000円の福袋にはテーブルウェアブランド「KINTO」とコラボしたオリジナルデザインのウォーターボトルもついてきます。傷がつきにくく割れにくい特性を持ちながら、軽量で持ち運びしやすい普段使いにぴったりの仕様です。

福袋は各店舗での在庫数がなくなり次第終了ですので、この機会にぜひお買い求めください。

「サブウェイ2026福袋」概要

■販売価格 ：3,000円（税込）、5,000円（税込）

■内容物 ：

【 3,000円ver.】

オリジナルニットバッグ、ピンバッチ、

サンドイッチチケット6枚（計3,560円分）

【 5,000円ver.】

オリジナルニットバッグ、ピンバッチ、

サンドイッチチケット9枚（計5,630円分）、ウォーターボトル

■販売店舗 ：サブウェイ全店（レジャー施設内店舗等、一部店舗を除く）

■販売開始日：2025年12月26日（金）

※なくなり次第終了となります。あらかじめご了承ください。

※一部店舗では発売日が異なります。ご予約・お取り置きはできません。

【オリジナルニットバッグ】

■サイズ ：W250×H450×D100mm

【ピンバッチ】

全5種類の中から、ランダムでいずれか１つ封入。

【サンドイッチチケット】

全9つの対象サンドイッチからお好きなものをお選びいただけるチケット（商品券）セット。

3,000円ver.には6枚（計3,560円分）、5,000円ver.には9枚（計5,630円分）入っています。

全国の店舗でご使用いただけます。

※対象サンドイッチ：えびアボカド、BLT、てり焼きチキン～焦がし醤油仕立て～、スパイシークラブハウス、アボカドチキン、たまご、生ハム＆マスカルポーネ、ローストビーフ～プレミアム製法～、アメリカンクラブハウス

※スキー場、球場店舗を除く。

※該当商品が売り切れの場合は、その商品と同価格もしくはそれ以上の価格の商品と交換させていただきます。

【ウォーターボトル】

テーブルウェアブランド「KINTO」とコラボ。

5,000円ver.の福袋にのみ入っています。

■容量 ：500ml

■サイズ：H200mm

※表記は全て税込価格となります。

サブウェイは1965年、アメリカ・コネチカット州で誕生しました。創業者のフレッド・デルーカが17歳の時に大学へ進む学費を貯めるために始めた“町のサンドイッチ屋”が、サブウェイの1号店となりました。その後、お客様一人ひとりの好みに合わせてサンドイッチを作るオーダーメイドスタイルが世界各国で支持され、現在世界100カ国以上に店舗を展開するサンドイッチチェーンに成長しました。日本では1992年3月25日に東京都港区に出店して以来、全国に店舗を展開しています。

店内で毎日焼き上げるパンに、ローストビーフやえび・アボカドなどこだわりの具材と、シャキシャキの野菜を挟み、サンドイッチアーティストと呼ばれるスタッフが、一つひとつ心を込めてお作りしています。