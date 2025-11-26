（経過開示）株式担保融資の実行の決定に関するお知らせ
マーチャント・バンカーズ株式会社（以下、マーチャント社といいます。）は、2025 年1 月14 日付ＰＲ情報「株式担保融資事業取組み開始に関するお知らせ」で、上場株式を担保とした融資事業につきまして、お知らせいたしましたが、本日開催の取締役会で、東証スタンダート上場の２銘柄を担保に、4 億円の融資を実行することを決定いたしましたので、お知らせいたします。4 億円全額自己資金を充当し、今月中の融資実行を予定しております。
なお、秘密保持契約に基づき、貸出先や担保銘柄等につきまして、公表を控えさせて頂きます。
マーチャント社は、不動産投資事業におきましては、ネット利回り５％以上の物件に取り組んでおりますが、株式担保融資事業では、不動産投資事業の３倍の金利15％で取り組むもので、今回の案件の金利も、15％となっております。
マーチャント社は、投資会社として、貸金業のライセンスを活かし、株式や不動産、売掛金などを担保にした融資事業を拡大し、収益性の向上に取り組んでまいります。
なお、今回の融資の金利収入により見込まれる売上高並びに利益は、2025 年12 月12日公表予定の2026 年10 月期業績予想に織り込みます。
以 上
