The St. Regis Macaoがホリデー・シーズンに「祝祭の館」を提供

時代を超えた儀式と厳選された贅沢が、洗練された驚きの季節を演出

マカオ、2025年11月26日 /PRNewswire/ -- The St. Regis Macaoは、ホテルを究極の祝賀の場へと変貌させる魅惑的な祝賀プログラムを発表しました。今年は、洗練されたホリデー体験を厳選して用意しました。いずれもエレガンス、物語性、そして時代を超えたお祝いへの情熱を映し出すようにデザインされています。この季節ならではの魔法を堪能してください。特製アフタヌーンティーから、お祭りの儀式、季節の贅沢まで、すべての瞬間が温かさ、洗練さ、そして深い驚きの感覚を呼び起こすように作られています。

The Manor

人生で最も大切な集まりの舞台として、12月20日から26日までの「Season's Splendor Luncheon」でお祝いを始めましょう。旅は12月19日から26日まで続き、エグゼクティブ・スーシェフのMichele Dell'Aquilaが細心の注意を払って作り上げた感動的な5品コース・ディナーを楽しめる「Festive Culinary Journey」が開催されます。メニューには、カルヴィジウス・ロイヤル・キャビアを添えた北海道産ホタテ、黒トリュフを添えた和牛のアグノロッティ、ドーバー・ソール（舌平目）のグルノブローズ、そして定番の栗のモンブランなど、絶品料理が並びます。

ご自宅で過ごす大切なひとときのために、当店の特製テイクアウト・メニューで楽しい集まりを演出しましょう。伝統的な付け合わせを添えた6kgの伝統的なロースト・スタッフト・ターキー、または赤キャベツの煮込みを添えた5kgのハニー・マスタード焼きギャモン・ハムは、自宅にいながら、上質なホリデーのお祝いを快適にお楽しみいただけます。

一年の締めくくりは、味覚を魅了するように考案された5品の味のシンフォニーである豪華な大晦日ディナーです。美食の旅路は、Aristocratのキャビアを添えた極上のシチリア産ラングスティーヌから始まり、スペイン産カラビネロスの赤エビのリゾットへと続きます。メインには、アミガサタケを添えたターボット・フィレ、またはオーストラリア産和牛ストリップロインからお選びいただけます。夜はホワイト・チョコレート・ムースの最高に甘い音色で締めくくられ、ゲストは、時代を超えたThe House of Astorの優雅さに囲まれながら2026年を迎えます。

The St. Regis Bar

The St. Regis Barはこの季節、伝統と現代的な祝賀が織りなす社交の中心地に変貌します。

この祝祭シーズン、The St. Regis BarはMaisonGuerlainとの独占コラボレーションをお届けし、贅沢なレンズを通してアフタヌーン・ ティーの神聖な伝統を再解釈します。私たちの料理チームは、L'Art & La Matière フレグランス・コレクションにインスピレーションを得て、 Maison Guerlainの洗練さと芸術性を反映した絶妙な料理のセレクションを厳選しました。それは、高級な香りとグルメな芸術の世界が絡み合い、時代を超えた優雅さを祝う祝祭を創り出す感覚の旅です。

12月中、バーは「祝祭の館」とでも言うべき精神で活気づきます。当店特製のスパークリング・カクテルや、厳選されたシャンパンを注文いただくと披露される伝統的な儀式「サブラージュの芸術（The Art of Sabrage）」のスリリングな演出で、周囲の空気にきらめきを添えます。

新年までのカウント・ダウンが始まると、バーは「カウントダウン・エクストラバガンザ大晦日のお祝い（Countdown Extravaganza New Year's Eve Celebration）」の会場に様変わりします。時代を超えるThe St. Regis Barの魅力に包まれながら、友人や家族に囲まれて2026年を迎えることができます。最高の装いで、贅沢なカクテル、美しいジャズの生演奏、そしてシャンパンが流れる夜を楽しみながら、当ホテルの伝統である、細部までこだわって演出された祝賀会をお楽しみください。

The St. Regis Macaoのお食事や祝祭オファーの詳細については、www.themanormacao.com およびwww.thestregisbarmacao.comをご覧ください。または、+853 2882 8898までお電話いただくか、diningreservations.macao@stregis.com までメールでお問い合わせください。

The St. Regis MacaoのThe Spa

The Spaで季節のお祝いをしましょう。Caroline's Collectionの感覚を刺激するトリートメントや、厳選された祝日限定スパ・セットで、洗練されたスタイルに彩られたホリデーを華やかに始めるひとときです。

詳しい情報やご予約については、www.stregisspamacao.comをご覧いただくか、+853 8113 4949までお問い合わせください。

プレス写真：



The St. Regis Bar with Guerlain Festive Afternoon tea





The Manor - Festive Culinary Journey





The Manor - Festive Celebrations at Home





The Manor - Gastronomic New Year’s Eve



###

The St. Regis Macaoについて

The St. Regis Macaoは、コタイ・ストリップで最も格式高いホテルです。同ホテルは、400室の豪華なゲストルームを備えています。また、エグゼクティブ・スーシェフ、Michele Dell' Aquila氏による洗練された料理でマカオの地中海ダイニングを新たに高みに引き上げるレストラン「The Manor」を併設し、職人技が光るシーフードやグリル料理、クラフト・カクテルを提供します。さらに、魅力的な隠れ家「The St. Regis Bar」では、The St. Regis Bloody Mary World Collectionをお楽しみいただけます。中でも、The St. Regis Macaoオリジナルレシピの「マリア・ド・レステ（Maria do Leste、東洋のマリア）」はぜひお試しいただきたい一品です。The St. Regis Macaoの38階に位置する「The Spa」は、マカオで最も高層にあるスパであり、息をのむようなコタイ・ストリップの絶景を望みながら、贅を極めた芸術を称える至福の感覚的リトリートを提供しています。ミーティングやイベントには、628平方メートルの威風堂々としたAstor Ballroomが、祝賀会や著名な企業イベント、記念すべき結婚式に最適です。詳細については、www.stregismacao.com をご覧ください。または、Facebook、Instagram、WeChat@stregismacaoでThe St. Regis Macaoをフォローしてください。

（日本語リリース：クライアント提供）

PR Newswire Asia Ltd.





PR Newswire

1954年に設立された世界初の米国広報通信社です。配信ネットワークで全世界をカバーしています。Cision Ltd.の子会社として、Cisionクラウドベースコミュニケーション製品、世界最大のマルチチャネル、多文化コンテンツ普及ネットワークと包括的なワークフローツールおよびプラットフォームを組み合わせることで、様々な組織のストーリーを支えています。www.prnasia.com