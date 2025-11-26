UNIDO¡¢¥ê¥ä¥É¤ÇÂè1²ó¡Ö¥ï¥ó¡¦¥ïー¥ë¥É»ýÂ³²ÄÇ½À¾Þ¡ÊOne World Sustainability Awards¡Ë¡×¼õ¾Þ¼Ô¤òÈ¯É½
¥ê¥ä¥É¡Ê¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¡Ë, 2025Ç¯11·î26Æü /PRNewswire/ -- UNIDO¤Ï¡¢¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¡¦¥ê¥ä¥É¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿Âè21²óUNIDOÁí²ñ¡ÊUNIDO General Conference¡¢GC21¡Ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢½é¤Î¡Ö¥ï¥ó¡¦¥ïー¥ë¥É»ýÂ³²ÄÇ½À¾Þ¡ÊONE World Sustainability Awards¡Ë¡×¤Î¼õ¾Þ¼Ô¤òÈ¯É½¤·¡¢À¤³¦Ãæ¤Ç»ýÂ³²ÄÇ½¤«¤ÄÊñÀÝÅª¤Ê»º¶È³«È¯¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë³×¿·¼Ô¤ò¾Î¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
UNIDO Director General with the winners of the inaugural ONE World Sustainability Awards at GC21 in Riyadh
¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Î»º¶È¹ÛÊª»ñ¸»¾Ê»º¶ÈÃ´ÅöÉûÂç¿Ã¡¢¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤ÎKhalil bin Ibrahim bin Salamah»á¤Ï¡¢¤³¤Î¾Þ¤ÎÊÑ³×Åª¤ÊÎÏ¤ò¶¯Ä´¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¤³¤ì¤é¤Î¾Þ¤ÏÀ¤³¦¤ËÌÀ³Î¤Ê¥á¥Ã¥»ー¥¸¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼ý±×À¤È¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê±Æ¶Á¤¬Î¾Î©¤·ÆÀ¤ë¤³¤È¡¢¤½¤·¤Æ»ýÂ³²ÄÇ½À¤Ï¤â¤Ï¤äÁªÂò»è¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¶¯ÎÏ¤Ê·ÐºÑ¤Î¸¶Æ°ÎÏ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£¡×
UNIDO»öÌ³¶ÉÄ¹¤Ï³«²ñ¤Î°§»¢¤Ç¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¶¯Ä´¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¤³¤ì¤Ï»ýÂ³²ÄÇ½À¤¬ÁªÂò»è¤Ç¤Ï¤Ê¤¯É¸½à¤È¤Ê¤ëÆ°¤¤Î»Ï¤Þ¤ê¤Ç¤¹¡£¼õ¾Þ¼Ô¤¿¤Á¤Ï¡¢³×¿·¤ÈÀÕÇ¤¤ÈÀ®¸ù¤¬Î¾Î©¤·ÆÀ¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£Æü¤Î»ä¤¿¤Á¤ÎÁªÂò¡ÊÀ¸»º¤È¾ÃÈñ¤ÎÊýË¡¡Ë¤Ï¡¢¸½Âå¤Î¼Ò²ñ¤ÈÌ¤Íè¤Î¼Ò²ñ¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Þ¤¹¡£¶¦¤ËÎÏ¤ò¹ç¤ï¤»¤ì¤Ð¡¢¸øÊ¿¤Ç»ýÂ³²ÄÇ½¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¡¹¤Ëµ¡²ñ¤ËËþ¤Á¤¿Ì¤Íè¤òÃÛ¤±¤Þ¤¹¡£¡×
¥°¥íー¥Ð¥ë»º¶È¥µ¥ß¥Ã¥È2025¡ÊGlobal Industry Summit 2025¡Ë¤Î°ì´Ä¤È¤·¤ÆÁÏÀß¤µ¤ì¤¿ËÜ¾Þ¤Ï¡¢¡Ö³×¿·Åª¤Ê¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¡ÊInnovative Startups¡Ë¡×ÉôÌç¡¢¡Ö»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¥µ¥×¥é¥¤¡¦¥Á¥§ー¥ó¡ÊSustainable Supply Chains¡Ë¡×ÉôÌç¡¢¡Ö»º¶ÈÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤±¤ë½÷À¡ÊWomen in Industry¡Ë¡×ÉôÌç¡¢¡ÖÀ¸³¶¸ùÏ«¡ÊLifetime Achievement¡Ë¡×ÉôÌç¤Î4¥«¥Æ¥´¥êー¤Ë¤ª¤¤¤Æ¸Ä¿Í¤ª¤è¤ÓÁÈ¿¥¤òÉ½¾´¤·¤Þ¤¹¡£¡£
Amit Singh»á¤¬ÂåÉ½¤òÌ³¤á¤ëNature Bio Foods¤Ï¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¥µ¥×¥é¥¤¡¦¥Á¥§ー¥ó¾Þ¡ÊSustainable Supply Chains Award¡Ë¤ò¼õ¾Þ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¤¥ó¥É¤ËµòÅÀ¤òÃÖ¤¯Æ±¼Ò¤Ï¡¢¥¤¥ó¥É¡¢¥¢¥Õ¥ê¥«¡¢¥èー¥í¥Ã¥Ñ¤Î96,000¿Í°Ê¾å¤Î¾®µ¬ÌÏÇÀ²È¤ÈÏ¢·È¤·¡¢µ¤¸õÊÑÆ°¤Ë¶¯¤¤¥«ー¥Ü¥ó¥Ë¥åー¥È¥é¥ë¤ÊÇÀ¶È¥â¥Ç¥ë¤ÎÀè¶îÅª¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»º¶ÈÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤±¤ë½÷À¾Þ¡ÊWomen in Industry Award¡Ë¤Ï¡¢¥±¥Ë¥¢¤ÎDrop Access Limited¤ÎCEO¤Ç¤¢¤ëNorah Magero¤Ë¼øÍ¿¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥¢¥Õ¥ê¥«Á´°è¤Ë¤ª¤±¤ë¥ï¥¯¥Á¥óÇÛÉÛ¤È¿©ÎÁ¥·¥¹¥Æ¥à¤ò»Ù¤¨¤ëÂÀÍÛ¸÷È¯ÅÅ¤Ë¤è¤ë¥³ー¥ë¥É¥Á¥§ー¥óµ»½Ñ³×¿·¤ò¿ä¿Ê¤·¤¿¸ùÀÓ¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Romain De Villeneuve»á¤¬Î¨¤¤¤ëWeLight Africa¤Ï¡¢¥Þ¥À¥¬¥¹¥«¥ë¡¢¥Þ¥ê¡¢¥Ê¥¤¥¸¥§¥ê¥¢¡¢¥³¥ó¥´Ì±¼ç¶¦ÏÂ¹ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¥ß¥Ë¥°¥ê¥Ã¥É¡¦¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄÌ¤¸¤¿ÇÀÂ¼ÅÅ²½¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤¿¸ùÀÓ¤Ë¤è¤ê¡¢³×¿·Åª¤Ê¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¾Þ¡ÊInnovative Start-ups Award¡Ë¤ò¼õ¾Þ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Î¥ë¥¦¥§ー¤ÎGro Harlem BrundtlandÇî»Î¤Ï¡¢Æ±¹ñ½é¤Î½÷À¼óÁê¤«¤Ä¸µWHO»öÌ³¶ÉÄ¹¤È¤·¤ÆÀ¸³¶¸ùÏ«¾Þ¡ÊLifetime Achievement Award¡Ë¤ò¼õ¾Þ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥ê¥ä¥É¤Ë¤ª¤±¤ëUNIDO¤Îµ¬ÌÏ¤Ï¡¢»ä¤¿¤Á¤¬¥³ー¥ë¥É¥Á¥§ー¥ó¤Î³×¿·¤ò¿Ê¤á¡¢Drop Access¤Î±Æ¶ÁÎÏ¤òºÇ¤âÉ¬Í×¤È¤¹¤ë¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Ë¿¼¤á¤ë¤è¤¦¸ÝÉñ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡×¤ÈNorah Magero»á¤Ï½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥á¥Ç¥£¥¢Ìä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡§
¾ÜºÙ¾ðÊó
Ahmed Mansour
ÅÅÏÃ¡§+966 54 186 9849
¥áー¥ë¡§ahmed.mansour@omc.com
¼Ì¿¿ - https://mma.prnasia.com/media2/2831334/UNIDO_ONE_World.jpg?p=medium600
¡ÊÆüËÜ¸ì¥ê¥êー¥¹¡§¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥ÈÄó¶¡¡Ë
PR Newswire Asia Ltd.
PR Newswire
1954Ç¯¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤¿À¤³¦½é¤ÎÊÆ¹ñ¹ÊóÄÌ¿®¼Ò¤Ç¤¹¡£ÇÛ¿®¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ÇÁ´À¤³¦¤ò¥«¥Ðー¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Cision Ltd.¤Î»Ò²ñ¼Ò¤È¤·¤Æ¡¢Cision¥¯¥é¥¦¥É¥Ùー¥¹¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥óÀ½ÉÊ¡¢À¤³¦ºÇÂç¤Î¥Þ¥ë¥Á¥Á¥ã¥Í¥ë¡¢Â¿Ê¸²½¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÉáµÚ¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ÈÊñ³çÅª¤Ê¥ïー¥¯¥Õ¥íー¥Äー¥ë¤ª¤è¤Ó¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÁÈ¿¥¤Î¥¹¥Èー¥êー¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£www.prnasia.com