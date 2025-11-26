動画制作、映像編集、撮影収録スタジオ運営を手がけるアテイン株式会社(本社：東京都江東区、電話：03-6381-8641、代表取締役社長：福嶌崇臣、資本金：1億1,470万円)は、IT研究所株式会社(本社：東京都大田区池上6-13-2、電話：03-6303-5506、代表取締役：荒川栄一郎)と連携し、2025年12月1日より、オンライン研修講座「Python基礎」コースの受付を、ITスキルやプログラミングを学ぶプラットフォーム「アテインIT研修ステーション」にて開始いたします。





Python





昨今、「リスキリング」―従業員が業務上必要となる新しい知識やスキルを習得すること―の重要性が高まる中、DX推進の観点からも、ITスキルやプログラミング知識の習得は企業成長に欠かせないテーマとなっています。

本コースでは、録画視聴中心のeラーニングとは異なり、経験豊富な講師から“直接”指導を受けられるオンライン研修として、企業の新人研修・社内研修にご活用いただけます。









■講師から直接学べるオンライン研修

本コースは、Pythonの基礎をゼロから習得したい方、プログラミングの土台をしっかり身につけたい方を対象とした、およそ12時間のオンライン研修です。

講義中は、講師の解説を聞くだけでなく、演習を通じて実際に手を動かしながら学び、わからない点はその場で講師に質問できます。オンラインでありながら、教室さながらの双方向コミュニケーションが可能です。

また、コースの終盤には、受講生が自分で作成したPythonプログラムを持ち寄り、講師がコメント・アドバイスを行ったり、受講者間で評価を行う「プログラム品評会(成果発表・講評の時間)」を実施します。

習った内容を自分の手で形にし、講師から直接フィードバックを受けることで、理解度の確認だけでなく、「実務で使えるコード」を意識したスキル定着が期待できます。

本サービスを、新人研修や既存社員のスキルアップ研修として1コース1人 55,000円(税込)で導入いただくことで、効率的なデジタル人材育成ひいては企業の発展に貢献いたします。









■コースの到達目標

約12時間のオンライン研修を通じて、次の到達を目標としています。

・Pythonプログラムを読めるようになること

・Pythonの文法に沿ったプログラムを自分で組めるようになること

・他言語(Java、PHP、C#、C言語、JavaScript など)の学習にも応用できる、プログラミングの基本的な考え方を身につけること









■コース詳細

商品名 ： Python基礎

使用教材： Python基礎スライド(PDF版)※IT研究所制作

章末問題および実習問題

学習形態： オンライン研修＋演習＋成果発表・プログラム品評会

ZOOMを使用します。

受講期間： 2日間で合計12時間(昼間)

4日間で合計12時間(夜間)※いずれも目安





[講座内容]

第1章 Pythonの概要





Python基礎_Pythonの概要





Python基礎_Pythonの概要2

・1.1 Pythonとは

・1.2 Pythonプログラム実行までの道のり

・1.3 プログラムはどこに書くの？

・1.4 名前を表示しよう！





第2章 Pythonの基礎(1)





Python基礎_Pythonの基礎(1)





・2.1 プログラムを読みやすくしよう！

・2.2 データを記憶させよう！

・2.3 Pythonの命名規約

・2.4 あなたは何を見ているの？





第3章 Pythonの基礎(2)





Python基礎_Pythonの基礎(2)





・3.1 演算子を使ってみよう！

・3.2 データの型を変えてみよう！





第4章 配列





Python基礎_配列





・4.1 配列って何？

・4.2 配列を使ってみよう！

・4.3 スライスって何？

・4.4 多次元配列





第5章 制御構造(1)





Python基礎_制御構造(1)





・5.1 制御構造って何？

・5.2 if文を使ってみよう！





第6章 制御構造(2)





Python基礎_制御構造(2)





・6.1 制御構造って何？

・6.2 for文を使ってみよう！

・6.3 while文を使ってみよう！

・6.4 break文とcontinue文





第7章 関数(1)





Python基礎_関数(1)





・7.1 関数って何？

・7.2 関数の定義方法

・7.3 スコープ

・7.4 Pythonの別ファイルの読み込み





第8章 関数(2)





Python基礎_関数(2)





・8.1 ラムダ式って何？









■講師プロフィール





講師：荒川栄一郎





・講師 荒川 栄一郎

1992年03月 職業訓練大学校(現：職業能力開発総合大学校)福祉工学科 卒業

1992年04月 雇用促進事業団(現：独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構)入団

2000年07月 雇用・能力開発機構(現：独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構)退団

2000年08月 荒川企画(IT研究所の前身)設立

2004年07月 IT研究所 設立(現在に至る)

2022年10月 IT研究所株式会社 法人化





・保有資格

職業訓練指導員免許(情報処理科、福祉工学科、電子科、電気制御回路組立て科)

Androidアプリケーション技術者ベーシック

ITパスポート

基本情報技術者

OCJ-P Silver SE11





・実績

Java関連(基礎、オブジェクト指向、Webアプリ、Springフレームワーク)

PHP関連(基礎、オブジェクト指向、Webアプリ)

Python関連(基礎、オブジェクト指向、GUIアプリ、Webアプリ、AIアプリ)

C#関連(基礎、オブジェクト指向、Webアプリ)

VB.NET関連(基礎、オブジェクト指向、GUIアプリ)

C言語/C++関連(基礎、ポインタ・構造体、オブジェクト指向)

新入社員研修(IT、データベース、HTML、CSS、Java、Python、C#、システム開発演習)など

長年にわたり企業向けIT研修を多数担当してきた経験をもとに、現場で求められる実践的なプログラミングスキルを指導します。









■お問合せ

法人でのご利用やお見積りなどは承っております。どうぞお気軽にお問い合わせください。

お問合せは下記ページより承っております。

https://www.attainj.co.jp/company/contact.html

https://www.attainj.co.jp/attain_IT_station/contact.html









■このリリースに関するお問い合わせ先

アテイン株式会社 広報 大部

メール： it_tr_sta@attainj.co.jp

電話 ： 03-6381-8645