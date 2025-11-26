株式会社BACON(べーこん)は、全国で話題を呼ぶミニチュアアートの人気作家が集結する合同展覧会『ミニチュアベーカリーの世界展』を、2025年12月23日(火)～12月30日(火)に、まるひろ川越店(埼玉県・川越市)にて開催いたします。本展では、まるで本物と見間違えるほど精巧に作られた“ミニチュアパン”や、物語性あふれる小さなベーカリーの世界をつくり出す作品が会場に集結。全国のファンを魅了する人気ミニチュア作家たちによる初展示作品・限定グッズが多数登場します。ミニチュアアートならではの繊細な職人技と、“可愛い”と“驚き”が詰まった特別企画を、ぜひ会場でご体感ください。


展示作品：Yubirobo House


ミニチュアべーカリーの世界展 2025 in まるひろ川越店　公式サイト

https://tgs.jp.net/event/miniature-bakery-maruhiro/



■ミニチュアパン＆ベーカリーイベントの決定版「ミニチュアベーカリーの世界展」とは？

累計来場者数300万人を動員した『ミニチュア写真の世界展』の中でも、特に高い人気を誇る“パン・ケーキ・パイ”などのミニチュアフード作品。その魅力を一堂に集めた企画が「ミニチュアベーカリーの世界展」です。

本展では、思わず香りまで想像してしまう精巧なベーカリー作品だけを厳選して展示。まるで本物のベーカリーショップへ迷い込んだような臨場感を味わえる空間を創出します。

また、館内は全エリア撮影可能。作品を様々なアングルから自由に撮影いただけるほか、SNS映えするフォトスポットも設置し、来場者が“自分だけの1枚”をシェアできる設計となっています。



■話題の「ミニチュアベーカリー」展示が、まるひろ川越店に初上陸！

今回の見どころは、多彩な人気ミニチュア作家たちによる最新作の競演です。


●注目の展示作品

・「みにまる(@minimaru_minimini)」

ハードパンから甘い菓子パンまで、整然と並ぶ美しい棚を表現した代表作『しあわせ香るベーカリー』を展示。細部へのこだわりが生む“焼きたて感”は必見です。


・「Sherry&Rose(@sherry_roses)」

大きな窓越しにティーセットやパン、スイーツがずらりと並ぶ『新かまどのベーカリー“horno”』を公開。アンティーク調の店内世界が広がる人気作です。


・「Yubirobo House(@nekoneko00021)」

手のひらサイズに詰め込まれた『焼きたてパンと手作りジャムの朝ごはん』がまるひろ川越店で初登場。食卓の温もりが伝わる繊細な表現が魅力です。


●物販は今回も“完売必至”

物販コーナーには、毎回人気の限定グッズが集結。

・「cototto (@cototto_handmade)」

・「まいにちごまふぅ (@gomahu5858)」

・「coco cherie (@cococherie9)」

・「Red Tabby (@red_tabby33_mini)」

など、ファンから支持されるクリエイターによる作品を販売。ここでしか購入できない限定アイテムも登場するため、早めの来場がおすすめです。多彩なミニチュア作品が一堂に会する“ミニチュアベーカリーの祭典”を、ぜひ会場でご堪能ください。


参加アーティスト： https://www.atpress.ne.jp/releases/559232/att_559232_1.pdf



■本物はどっち！？本物とミニチュアを見比べる特別展示開催

会場内では、リアルさが話題のミニチュアアートと実物のパンを並べて展示する、特別な見比べコーナーを設置します。人気ミニチュアクリエイター「Tinys(@tinys_miniature)」「sou_miniature(@sou_miniature)」が手がける、驚くほど精巧なミニチュア作品が登場。どちらが本物のパンで、どちらがミニチュアなのか、見分けがつかないほどのクオリティを体感していただけます。



■週末・祝日限定開催！！ミニチュアベーカリーが作れるワークショップを開催！

講師　：ミニ厨房庵 (Instagram：@minichuubouan_tyakitchen)

制作物：「アイスラテ・ドーナツまたはドーナツプレート」

参加費：1,200円

日程　：12月25日(木)・12月26日(金)・12月27日(土)・12月28日(日)

時間　：10:30～16:15


講師　：Espoir (Instagram：@espoir804)

制作物：「アニマルバーガー」

参加費：1,650円

日程　：12月26日(金)

時間　：10:30～15:20


講師　：amoureuse (Instagram：@amoureuse426)

制作物：「ねこ食パンアレンジトースト作り」

参加費：1,800円

日程　：12月27日(土)

時間　：10:30～15:35


講師　：Atelier-mii (Instagram：@atelier_mii_mini)

制作物：「選べる！オリジナルモーニングプレートをつくろう！」

参加費：2,800円

日程　：12月28日(日)

時間　：10:30～15:30


※事前予約は「まるひろ公式アプリ」よりお申し込みください。

※当日空きがあれば予約なしでも体験いただけます。

※予定ですので変更になる場合がございます。



■ココでしか買うことのできない、ミニチュアベーカリーの限定グッズが登場！！

＜coco cherie＞

・あさごぱん 朝食セット　2,200円


＜まいにちごまふぅ＞

・全粒粉ビスケットサンドキーホルダー　2,200円


＜ARANKO LEMON＞

・ハートパンダのカップケーキ　2,640円


＜Atelier-mii＞

・スキレットパンケーキ　3,850円

・チョコパンいちごパンセット　各2,420円

・デニッシュチャーム　1,320円

・ベーカリーポーチ　13,200円


＜mh_mignonne＞

・ネコパンサンド　2,500円

・バゲットサンド　2,500円

・ハンバーガーチャーム付きボールペン　2,500円

・雪だるまパン　2,000円


＜cororinto＞

・ビニールパックキーホルダー　1,980円～


＜hii mini＞

・ドーナツセット　2,600円

・フレンチトースト　2,300円


＜kitsuneiro＞

・クリップ2個セット　1,100円

・スケッチ　各3,300円

・パンケーキのミニキーホルダー　各1,100円

・空の色のソーダ　各2,200円


＜Tinyミニチュアフード専門店＞

・バッグチャーム　2,000円

・ヘアピン　500円


＜Yubirobo House＞

・小鳥さんの焼きたてパンとジャムプレート　3,450円


＜みにまる＞

・うさぎパンのキーホルダー　3,300円

・ハードパンのヘアクリップ　　2,420円

・フランスのパンセットバッグチャーム　2,750円

・小さなお気に入りシャープペン　1,870円


＜ミニチュアパン工房うさぎパン＞

・午後のおやつ ぱんセット　1,600円


＜ミニ厨房庵＞

・キーホルダー　1,800円～

・ベーカリーショップ　12,000円～

・ランチバスケット　2,500円～


上記は一部の発売予定アイテムになります。※すべて税込表記



【開催概要】

企画展名： ミニチュアべーカリーの世界展 2025 in まるひろ川越店

開催日時： 2025年12月23日(火)～12月30日(火) 午前10時～午後7時

　　　　　 (※30日は午前9時～午後6時)閉場

　　　　　 ※最終入場は、各日の閉場30分前まで。

　　　　　 ※最終日は午後4時閉場

休館日　： なし

会場　　： まるひろ川越店 5階催場(埼玉県川越市新富町2-6-1)

入場料　： 一般・大学・高校生500円(中学生以下は入場無料)

　　　　　 ※まるひろ公式アプリ事前予約400円

　　　　　 障害者手帳をお持ちの方と同伴者1名様は無料

出展者　： 57組

主催　　： ミニチュアベーカリーの世界展実行委員会

企画　　： 株式会社BACON

URL　　 ： https://tgs.jp.net/event/miniature-bakery-maruhiro/


※上記は予定のため、内容は変更になる可能性があります。



■株式会社BACONとは

国内・海外への質の高い展覧会の開催・提案・普及活動、集客数の増加、イメージの向上等を目的とした展覧会企画の提案を行なっています。作家との交渉から内装、展示レイアウト、作品のプリント、広告・宣伝にわたるまで、企画催事をプロデュースする。

URL： https://bacon.in.net



■TODAYS GALLERY STUDIO.とは

2014年7月に浅草橋にてオープン。アートを発信することを目的に「曖昧☆美少女アート展」、「変わる廃墟 VS 行ける工場夜景展」、「鼻ぺちゃ展」など主催企画を数多く手掛ける。2016年GW開催の「ふともも写真の世界展」では2万人以上の来場を記録。代表的企画の「ねこ休み展」は地方開催含めて、累計来場者数200万人を突破するなど、都内で一番話題のイベントギャラリー。東京をはじめ、名古屋にも常設ギャラリーをオープン。

URL： https://tgs.jp.net