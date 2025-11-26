【クリスマスアンケート】『ちいき新聞』12月5日クリスマス特集号に向け実施！ プレゼントを贈る相手は少数派ながら「自分」や「ペット」も
株式会社地域新聞社（本社：千葉県八千代市、代表取締役：細谷 佳津年、証券コード：2164、以下「当社」といいます。）は、『ちいき新聞』2025年12月5日号にて企画している「クリスマス特集号」のため、地域新聞社メルマガ会員54,161名を対象にクリスマスに関するアンケートを行い、1,132名から有効回答をいただきました（※）。その結果を発表いたします。
※実施期間：2025年10月25日（土）～28日（火）
■『ちいき新聞』とは
千葉県と茨城県で約174万部発行。1軒1軒ポストに手配りをする週刊フリーペーパーです。「地域密着の双方向メディア」をコンセプトに、クイズやアンケート、読者体験記事など、読者参加型のコンテンツを数多く展開。今回のクリスマス特集号でも、本アンケートを反映した内容を制作中です。
1.ケーキを楽しみにしている人が約4分の1を占め1位
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000335271&id=bodyimage1】
クリスマスのお楽しみは「ケーキ」「チキン」と、クリスマスならではのメニューが1位と2位にランクイン。「プレゼントを選ぶ／贈る」が12.7%で3位だったことに対して、「プレゼントをもらう」が6%で7位という興味深い結果になりました。「プレゼントはもらうよりも選ぶほうが楽しい」と感じている人が多いことが分かります。
2. プレゼントを贈る相手は家族やパートナーが6割超え。少数派ながら自分やペットも！
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000335271&id=bodyimage2】
「クリスマスプレゼントを贈る相手は？」という質問に対しての答えは、1位は「子ども」で34.1%。プレゼントの中身はサンタさんと相談できるといいですね。「配偶者・パートナー」も32.8%と僅差で2位だったことから、家族やパートナーに贈る人が6割を超えるという結果となりました。少数派ながら、自分や友人、両親、ペット、そして職場の人という答えもありました。
3.クリスマスの食事は、おうち派が84%で圧倒的勝利
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000335271&id=bodyimage3】
「クリスマスの食事はおうち派？ 外食派？」という質問に対し、なんと「おうち派」が84.2％という圧倒的勝利を収めました。『ちいき新聞』の読者にはファミリー層やシニア層が多く、人数が多いとクリスマスの日に対応できる飲食店を見つけるのもひと苦労だったり、近頃の物価高でファミリー層には支出がかさんだりといった理由が考えられます。
4.『ちいき新聞』12月5日号はクリスマス特集
12月といえばやはりクリスマス！ 12月5日号のちいき新聞では「クリスマス」をテーマにした記事を掲載します。
【コンテンツ（予定）】
・プラス1アイテムで最旬クリスマス
おうちクリスマスに今年らしさをプラスするならこのアイテム！
「子どもと楽しむなら」「大人の空間に」「パーティーには」の3場面を想定して、ディスプレイのコツやおすすめアイテムを紹介。
・2025クリスマス 最”旬”おもちゃ
トイジャーナル編集長からのトレンド情報＆おもちゃ対象2025から気になるおもちゃをピックアップしてご紹介
・トゥクトゥクサンタがやってくる！
富津市で活動する「トゥクトゥクサンタ」を紹介
さらに、企業様向けに、当社の編集が記事を制作するタイアップ全面記事広告や、特集記事×広告の相乗効果が見込めるタイアップ広告もご用意しています。
