【トレイルラン】ルーセントの応援する枝元香菜子選手、全日本チャンピオンに輝く 全日本スカイランニング選手権・スカイ種目で優勝
ルーセントが応援しているトレイルランナー・枝元香菜子選手が、2025年11月2日（日）に新潟県魚沼地域で開催された「2025全日本スカイランニング選手権」のスカイ種目で優勝し、全日本チャンピオンの座を獲得しました。
大会公式サイト：https://uonumaskyrun.com/
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000335261&id=bodyimage1】
撮影：千葉真隆
同選手権は、2026年9月にスペインのカナリア諸島で開催されるスカイランニング世界選手権、ユース世界選手権、マスターズ世界選手権の日本代表選考レースとして開催されました。
スカイ種目は、魚沼アルプススカイレースを舞台に行われ、距離25km、累積標高2,200mで、大力山、笠倉山、桑原山などを周回します。最高標高は900mほどですが、急峻な登り下りを繰り返す本格的なコースです。
枝元選手にとって、レース開始前から波乱の展開でした。ホテルの駐車場から車を出せないハプニングに見舞われ、会場への到着がスタートの30分前に。十分なウォーミングアップができないままの走り出しとなりました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000335261&id=bodyimage2】
撮影：千葉真隆
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000335261&id=bodyimage3】
撮影：千葉真隆
また、この大会の2週間前には、韓国・チェジュ島で行われた「Trans JEJU by UTMB」で100kmを走って女子2位に入賞。前戦のダメージが体に残っている中でも、「素敵な景色、紅葉をみながらマイペースで走ることができました」と落ち着いた走りを貫き、タフなコースを3時間20分19秒で駆け抜けて笑顔でゴールを切りました。
枝元選手は「無事に優勝できて素直に嬉しく思います。登りも下りも、平地のスピードも課題だらけなので、克服できるように頑張って行きたいと思います」と語りました。
Trans JEJUでは日本人最高位
「Trans JEJU by UTMB」では、枝元選手は100kmを13時間42分48秒でゴール。女子2位、総合順位でも7位に食い込み、男女を合わせた日本人の最高位となりました。大会は韓国最高峰の漢拏山（ハルラ山、標高1,947m）を登る山岳区間が前半に配され、後半は足場の悪い岩場の連続や延々と続く階段区間など、数字に表れない厳しいコースでした。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000335261&id=bodyimage4】
撮影：LUC＋Adventures
＜ルーセントならびにグループ企業のサポート＞
ルーセントは枝元香菜子選手に下記のサポートを行なっています。
・アスリート活動における金銭的支援
・大人のためのスポーツブランド「LUC＋」のスポーツウェア提供
・行動食「道中茶寮」シリーズ提供
・SNSやWEBによる紹介など、情報の発信
＜枝元香菜子（えだもと・かなこ）プロフィール＞
神奈川県横浜市出身。石川県在住。大学まではソフトボールに打ち込み、大学院生時代にトレイルランニングと出会い、山を走り始める。現在は大学教員として勤務しながら、20km前後から100mile（160km）まで幅広いカテゴリーのレースで活躍。趣味はお菓子作り。
Instagram https://www.instagram.com/edamokana/
Facebook https://www.facebook.com/profile.php?id=100005850822624
【最近の主な実績】
■2024年
「奈良 石舞台100トレイルランニングレース」66kmの部 優勝（奈良県）
